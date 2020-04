Le sénateur exige que Tim Cook soit personnellement responsable de l’échec de la confidentialité de la recherche des contacts avec les coronavirus

Le sénateur du Missouri, Josh Hawley, demande que Tim Cook et Sundar Pichai soient tenus personnellement responsables de tout problème potentiel de confidentialité ou d’utilisation abusive du développement de la technologie conjointe de recherche des contacts de Google et d’Apple.

Le sénateur Hawley a envoyé une lettre aux PDG de Google et d’Apple, exprimant leurs inquiétudes concernant leur application de traçage multiplateforme COVID-19. Comme de nombreux responsables gouvernementaux, dont le président Trump, Hawley s’inquiète de la capacité des entreprises à anonymiser suffisamment les données des utilisateurs.

L’ouverture de la lettre se lit comme suit: “Votre projet récemment annoncé de répondre à COVID-19 en suivant quand et où les Américains interagissent les uns avec les autres soulève de sérieuses inquiétudes. pour quelque chose de bien plus terrible. “

Il ajoute qu’il craint que les utilisateurs individuels puissent être identifiés en croisant les données collectées via l’application de recherche des contacts avec les données déjà collectées par les entreprises.

Hawley craint principalement que Google et Apple ne créent une méthode de surveillance extrêmement précise. Ce programme pourrait théoriquement être utilisé à des fins néfastes et pour le ciblage publicitaire, après la fin de la pandémie.

“Même si ce projet devait s’avérer utile pour la crise actuelle, comment les Américains peuvent-ils être sûrs que vous ne changerez pas l’interface après la fin de la pandémie”, indique la lettre. “[A]ny, la protection de la vie privée intégrée à l’interface ne servira à rien si les applications développées pour accéder à l’interface choisissent également de collecter d’autres informations, comme des données de géolocalisation en temps réel. “

Une majorité de son appréhension semble être placée sur Google, qu’il dénonce plusieurs fois dans la lettre. Il souligne que Google collectait des données de localisation des utilisateurs même lorsque le paramètre global “Historique des positions” était désactivé.

Il termine la lettre en exigeant que les PDG se tiennent personnellement responsables en cas de problème de confidentialité.

“Ne vous cachez pas derrière un bouclier d’entreprise comme tant de contrevenants à la protection de la vie privée”, a écrit Hawley. “Misez vos finances personnelles sur la sécurité de ce projet.”

Le gouvernement fédéral n’a pas de programme de responsabilisation similaire. Le gouvernement américain a autorisé le vol de données personnelles d’anciens combattants et d’employés dans le passé, et aucun individu ou fonctionnaire n’a jamais été tenu responsable du vol.

Google et Apple ont déclaré que la confidentialité était la plus grande préoccupation du projet. Ils notent que le programme restera volontaire et que seules les organisations de santé publique pourront créer des applications construites sur la plateforme.

L’ACLU, cependant, s’est avancée pour exprimer ses préoccupations concernant l’outil de traçage des contacts basé sur Bluetooth, citant que le mouvement pourrait empiéter sur la vie privée de l’utilisateur, s’il fonctionnait même.