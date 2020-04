Le service de musique en streaming gratuit ‘Sonos Radio’ arrive avec 60 000 stations de radio

Sonos Radio propose gratuitement aux propriétaires de Sonos des stations organisées, du contenu exclusif et plus de 60 000 stations de radio locales.

Sonos Radio, désormais disponible pour tous les clients Sonos, est un service de radio en streaming gratuit et financé par la publicité. Le service comprendra du contenu trié sur le volet et organisé par des DJ et des artistes, proposant régulièrement de nouveaux contenus.

Plus de 60 000 stations locales seront disponibles via le service, grâce aux partenariats de streaming de Sonos. Le contenu comprendra des artistes nouveaux et existants, des podcasts et des émissions de radio. Les clients pourront écouter de la musique, des sports, des nouvelles et plus encore à partir de stations locales en fonction du code postal d’un utilisateur, bien que les clients puissent accéder à n’importe quelle station à travers le monde.

De plus, Sonos proposera une programmation originale que les auditeurs ne trouveront pas ailleurs.

Il y aura également des stations d’artistes sans publicité, mettant l’accent sur les influences et les inspirations d’un artiste. La première station d’artiste, “En l’absence de celle-ci …” sera centrée sur le leader de Radiohead Thom Yorke. Les stations d’artistes à venir incluront Brittany Howard d’Alabama Shakes, David Byrne et Third Man Records. De nouvelles stations d’artistes seront lancées régulièrement.

Sonos déclare que plus de la moitié du temps d’écoute sur Sonos est consacrée aux stations et DJ préférés d’un client. Ils espèrent aider à apporter de nouveaux contenus à des auditeurs fidèles et encourager des expériences d’écoute partagées.

“Sonos Radio rassemble des services de radio en streaming et un ensemble sélectionné de stations de radio sélectionnées de manière simple et élégante”, a déclaré Patrick Spence, PDG de Sonos. “Ce n’est qu’un début alors que nous nous efforçons de fournir des services qui offrent à nos clients une meilleure expérience et de fournir à nos partenaires de services de streaming de musique une opportunité de mettre en valeur leur meilleur contenu.”

Les clients peuvent écouter dans le monde entier via l’application Sonos sur leurs appareils Sonos et seront situés dans le menu de navigation de l’application Sonos dans la mise à jour logicielle d’aujourd’hui. Les stations de radio mondiales seront disponibles pour tous les clients, et la programmation originale de Sonos sera disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie à partir du 21 avril. La prise en charge de pays supplémentaires sera ajoutée à une date ultérieure.