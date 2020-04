Le service de streaming Peacock de NBC est lancé gratuitement pour certains clients Comcast

Quelques mois avant un large lancement prévu en juillet, NBC est prêt à mettre son service de streaming Peacock à la disposition de certains clients Comcast cette semaine, offrant un accès à une sélection limitée de programmes existants. Cette décision intervient alors que NBC retarde la production de la série originale du produit.

Dans les délais prévus, Comcast lance un “aperçu préliminaire” du niveau très attendu de Peacock Premium financé par la publicité de sa filiale NBC auprès de 31,5 millions de clients TV et haut débit aux États-Unis, rapporte Variety. Le service gratuit sera déployé pour les clients Xfinity X1 et Flex mardi et devrait être disponible pour tous les clients Comcast d’ici le 30 avril.

Au lancement, quelque 15 000 heures de films et d’émissions seront disponibles en streaming, y compris des programmes populaires tels que “Parks and Recreation”, “Law & Order: SVU”, “Two and a Half Men” et un accès anticipé au contenu de NBC spectacles nocturnes. Les films sont également à l’affiche, le service proposant des sélections du vaste catalogue arrière du géant des médias.

La première prévisualisation arrive alors que NBC est aux prises avec des arrêts de production liés aux coronavirus de la programmation originale qui devait initialement faire ses débuts en 2020.

“La majorité de nos productions originales ont été interrompues”, a déclaré mardi Matt Strauss, président de Peacock et de NBCUniversal Digital Enterprises. “Cela limitera considérablement notre liste originale au lancement et jusqu’en 2020.”

Une “quantité importante” d’originaux sera repoussée à 2021, bien que Strauss soit “très, très optimiste” que quelques productions se terminent à temps pour un début en 2020. “Brave New World”, “Psych 2: Lassie Come Home”, ainsi que les redémarrages de “Punky Brewster” et “Saved by the Bell” pourraient être diffusés sur le service d’ici la fin de l’année.

Après ses débuts auprès des clients Comcast, Peacock devrait être lancé à l’échelle nationale le 15 juillet. Le Peacock Premium financé par la publicité se vendra 4,99 $ par mois, tandis qu’une version sans publicité sera disponible pour 9,99 $. Les abonnés Comcast et Cox peuvent opter pour le modèle sans publicité pour 5 $ par mois. Un niveau gratuit avec un contenu limité sera également disponible.

Reste à savoir si le service connaîtra du succès. NBCU propose une bibliothèque de contenu approfondie, qui comprend une liste d’originaux et une barrière d’entrée relativement faible – 5 $ par mois avec des publicités est moins de la moitié du prix de Netflix et Disney + avec ESPN, mais le même prix que Apple TV + – mais Peacock est aller de pair avec des services concurrents commercialisés par apparemment tous les principaux propriétaires de contenu.