Le service Peacock de NBC fait ses débuts le 15 juillet, les abonnements vont de gratuit à 10 $ par mois

NBC entrera sur un marché de streaming de plus en plus encombré en juillet avec Peacock, un service d’abonnement qui combine des émissions NBCUniversal populaires avec une poignée de propriétés clés sous licence d’autres joueurs hollywoodiens.

Comcast et NBCUniversal ont dévoilé les détails des prix et de la disponibilité de Peacock jeudi, affirmant que le service sera lancé le 15 avril pour les clients Xfinity TV et haut débit de Comcast avant un large déploiement aux États-Unis le 15 juillet. Les clients auront accès au service via un de trois niveaux d’abonnement: un niveau gratuit avec un contenu limité appelé Peacock Free; un niveau Peacock Premium financé par la publicité avec accès à tous les contenus pour 5 $ par mois (gratuit pour les abonnés Comcast Xfinity TV et haut débit, ainsi que pour certains clients de Cox Communications); et un niveau Peacock Premium sans publicité au prix de 10 $ par mois.

Tel que rapporté par Variety, les clients de Peacock Free ont accès à environ 7500 heures de contenu, y compris le streaming le jour suivant de certaines séries télévisées diffusées, des saisons complètes de séries plus anciennes, des films, des nouvelles quotidiennes et des sports, y compris les Jeux olympiques, certains épisodes d’originaux de Peacock, et des promotions limitées comme «SNL Vault», «Family Movie Night» et «Olympic Profiles». Peacock Premium fait monter les enchères avec 15 000 heures de contenu en direct et à la demande, y compris des sports en direct et un accès pré-air à des émissions de fin de soirée.

En tout, le service propose plus de 600 films et 400 séries d’un large éventail de genres.

“C’est une période très excitante pour notre entreprise, alors que nous planifions l’avenir du divertissement”, a déclaré le président de la NBCU, Steve Burke. “Nous possédons l’une des collections de marques de médias les plus enviables et le meilleur historique de ventes de publicité du secteur. Tirant parti de ces atouts clés, nous adoptons une approche unique du streaming qui apporte de la valeur aux clients, aux annonceurs et aux actionnaires.”

Comme son concurrent Disney, NBC attire les utilisateurs potentiels avec des exclusivités de sa vaste collection de propriétés, y compris “The Office” et “Parks and Recreation”. D’autres émissions, comme “Brooklyn Nine-Nine”, resteront disponibles sur d’autres plateformes de streaming, notamment Hulu, qui abritait du contenu NBCU avant son rachat par Disney en 2019. Hulu devrait conserver un certain nombre de séries, mais perdra probablement les droits de diffusion le jour suivant d’émissions hebdomadaires populaires.

Une bibliothèque de contenu approfondie et une barrière d’entrée relativement faible – 5 $ par mois avec des publicités est la moitié du prix de Netflix, Disney + et Apple TV + – font de Peacock une option attrayante pour les coupe-câbles qui cherchent à passer des paquets de câbles aux services de streaming direct.