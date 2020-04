Le service vidéo Apple envisage NextVR pour une possible acquisition de 100 millions de dollars

Apple cherche à étendre encore plus ses équipes de réalité augmentée et de réalité virtuelle et à accumuler des brevets, avec une rumeur d’acquisition de la société californienne VR NextVR sur les cartes qui pourraient valoir 100 millions de dollars.

NextVR, basée à Orange County, est une entreprise de réalité virtuelle d’événements en direct, produisant du contenu vidéo VR basé sur des événements spéciaux, notamment des performances sportives et musicales, notamment des partenariats avec la NBA, Wimbledon et Fox Sports, entre autres. Le contenu est ensuite visualisé par les consommateurs sur leurs propres casques de réalité virtuelle à la maison, avec un support offert pour Oculus, HTC, PlayStation VR et d’autres modèles de casques.

Selon ., la firme est en train d’être rachetée par Apple, les deux sociétés devant travailler sur un accord évalué à environ 100 millions de dollars. Une société écran soupçonnée d’être contrôlée par Apple se préparerait à embaucher la majorité des ingénieurs de l’entreprise, et bien que l’acquisition ne soit pas encore officielle, les employés sont apparemment informés qu’ils devront probablement déménager plus près d’Apple. bureaux, potentiellement au sein de Cupertino.

NextVR a peut-être été candidat à l’acquisition par Apple en raison d’un échec du cycle de financement de la série C au début de 2019, qui a entraîné l’abattage de 40% de la main-d’œuvre. Il est suggéré que l’attention accrue de la réalité augmentée pourrait avoir fait de l’opération de réalité virtuelle de NextVR un risque pour les investisseurs potentiels.

Bien que l’expertise de NextVR dans la capture de versions VR d’événements en direct soit une entreprise, la société possède également une technologie brevetée pour augmenter les flux vidéo qu’Apple pourrait être intéressé à utiliser. NextVR détient également plus de 40 brevets technologiques en VR et technologies connexes.

Ni NextVR ni Apple n’ont commenté l’histoire de l’acquisition au moment de la publication.

Apple a investi massivement dans la réalité augmentée et la réalité virtuelle, avec des rumeurs au fil des ans indiquant qu’elle fonctionnait sur une certaine forme de casque AR ou VR, ou des lunettes intelligentes. Ce faisant, il dispose également d’un catalogue considérable de brevets liés à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle, couvrant à la fois le matériel et les systèmes d’affichage et de production de contenu.

En termes d’expédition de produits, Apple a publié ARKit, un cadre qui permet aux développeurs d’ajouter des fonctionnalités AR à leurs applications iOS.