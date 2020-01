Le SSD Samsung T7 Touch s’appuie sur le T5 dans tous les sens

Le support portable T-lineup de Samsung est devenu de plus en plus populaire au fil des ans. Plus récemment, le T5 a été le choix incontournable pour ceux qui ont besoin d’un stockage portable fiable, compact et rapide. Le T7 Touch s’appuie sur cela, s’améliorant de presque toutes les manières possibles.

SSD portable Samsung T7 Touch

Nous attendions avec impatience le prédécesseur du T5 depuis un certain temps maintenant, et après une révélation au CES 2020, nous avons finalement pu mettre la main dessus. En tant que photographes et vidéastes, nous montons beaucoup de médias, souvent en déplacement. C’est à cause de cela que les lecteurs portables tels que le T5 sont devenus les piliers de notre sac de vitesse. Nous avons tendance à privilégier des disques très fiables, compacts, rapides et faciles à utiliser. s’ils sont ultra-durables, c’est encore mieux.

Conception

Samsung a une fois de plus emprunté l’apparence de son lecteur T de génération précédente pour les nouveaux T7 et T7 Touch. L’extérieur est un cadre en aluminium extrudé anodisé avec des embouts en plastique de chaque côté. Samsung est essentiellement connu pour son apparence élégante à ce stade.

Le Samsung T5 SSD (à gauche) par rapport au Samsung T7 Touch SSD (à droite)

Comparé à la génération précédente T5, le T7 est nettement plus mince mais légèrement plus long. Nous préférons ce nouveau design car le profil plus mince se glisse plus facilement dans nos poches, qu’il soit sur notre pantalon ou dans notre sac.

Le Samsung T5 (en haut) par rapport au Samsung T7 Touch (en bas)

Le T7 est légèrement plus lourd à 58 grammes contre 51 grammes du T5, mais à moins d’être tenu simultanément, nous ne le saurions jamais.

Le coffret comprend à la fois un câble USB-C vers USB-C ainsi qu’un deuxième câble USB-C vers USB-A. Cela ajoute un certain degré de compatibilité descendante mais conserve toujours l’USB-C sur l’appareil lui-même. Les câbles se sentent également très durables bien qu’ils ne disposent pas des organiseurs de boucles et de crochets intégrés que la génération précédente incluait.

Un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-C vers USB-A sont inclus

Il existe deux versions du lecteur T7. Le premier lancement est le T7 Touch qui construit un capteur d’empreintes digitales directement dans le haut du lecteur lui-même. Suivez de près le T7 normal qui n’a pas le capteur d’empreintes digitales.

Performance

Pour les performances du lecteur, nous ne regardons normalement que les performances réelles de lecture et d’écriture d’un lecteur. Avec le T7 Touch, nous voulons également examiner les performances des fonctionnalités de sécurité telles que le capteur d’empreintes digitales.

À commencer par les performances du SSD. Le T7 utilise la spécification USB 3.2 Gen 2 qui, à 20 gigabits par seconde, doublerait presque les performances du T5 en théorie. Les deux offrent un cryptage AES 256 pour le contenu de l’appareil.

Comparaison des vitesses du SSD Samsung T5 (à gauche) et du nouveau SSD T7 Touch (à droite)

Lors de nos tests utilisant le Blackmagic Desk Speed ​​Test, nous avons observé des vitesses de lecture de 886 Mo / s et des vitesses d’écriture de 809 Mo / s. C’est un peu plus élevé que les 519 Mo / s et 476 Mo / s que nous avons vus sur notre T5 – ce qui est logique, étant donné le bus USB plus rapide.

Vous pouvez protéger par mot de passe le T7 et le T7 Touch avec un mot de passe et un cryptage AES 256, mais le T7 Touch est également capable de s’authentifier par empreinte digitale. Un capteur d’empreintes digitales semble être une excellente idée, mais s’il est source de confusion ou de ralentissement, cela sera plus un obstacle qu’une fonctionnalité.

Enregistrement d’empreintes digitales SSD Samsung T7 Touch

Pour la première fois, la configuration du lecteur se fait à l’aide de l’application de configuration pour Android, Mac ou PC. Vous avez la possibilité de n’utiliser aucune sécurité, un mot de passe ou un mot de passe et une empreinte digitale. En supposant que vous avez choisi la dernière option, il vous guide tout au long du processus d’inscription des empreintes digitales, qui ressemble beaucoup à la configuration de Touch ID.

Si vous connectez le lecteur protégé contre les empreintes digitales à un appareil, il devra d’abord être déverrouillé par mot de passe (si possible) ou en utilisant une empreinte digitale enregistrée. Jusqu’à quatre empreintes digitales peuvent être stockées pour une utilisation dans des environnements partagés comme un bureau ou une maison.

Le Samsung T7 Touch fonctionne très bien sur Android, Mac, PC et iPad Pro

Nous avons connecté le nôtre à notre iPad Pro, bien que le processus soit le même quel que soit l’appareil hôte. Lorsque nous l’avons connecté pour la première fois, le lecteur était verrouillé et une partition en lecture seule est affichée avec les applications d’accompagnement du SSD stockées. Nous avons ensuite touché le capteur d’empreintes digitales avec notre doigt, après quoi le lecteur s’est authentifié, déverrouillé, a clignoté la LED Motion et est apparu à nouveau sur notre iPad Pro avec un accès à tous nos fichiers accordé.

Lors de nos tests, le lecteur était rapide et fiable. La LED Motion clignotait lentement en attendant que nous déverrouillions le lecteur lorsque nous l’avons branché. Il était très rapide de lire notre empreinte digitale et de donner accès au contenu du lecteur. Si vous utilisez un mot de passe très fort, associé à cela, c’est un moyen très pratique d’utiliser ce lecteur et de le déplacer.

Devriez-vous l’acheter?

Samsung T7 Touch

Les T7 et T7 Touch s’appuient sur le T5 et s’améliorent dans presque tous les sens. Il est plus fin, plus rapide et encore plus sûr. Le T5 étant si populaire, il ne fait aucun doute que le T7 Touch et le T7 standard seront tout aussi populaires auprès des utilisateurs.

Si nous avions quelque aspect que ce soit que nous aimerions voir changer avec le T7, c’est un extérieur plus robuste et qui n’endommagera probablement aucun de nos autres équipements.

La boîte du SSD portable Samsung T7 Touch

Même cela est difficile à vendre car l’extérieur du T7 est fantastique et assez emblématique. Mais d’autres disques tels que le Tuff Rugged et le LaCie Rugged SSD ont des facteurs de forme similaires avec des pare-chocs ou des extérieurs en silicone. Si vous gardez cela dans un bureau, l’apparence du T7 peut gagner la durabilité et l’apparence moins rationalisée de la concurrence.

Avantages

Près de deux vitesses T5

Câbles USB-C et USB-A inclus

Le capteur d’empreintes digitales est rapide

Chiffrement AES-256

Petite empreinte

Les inconvénients

L’aluminium peut se rayer et se rayer

Ne stocke que quatre empreintes digitales

Options de couleurs limitées au lancement

Évaluation: 4.5 sur 5

Où acheter

Le Samsung T7 Touch sera disponible auprès de Samsung à partir de 129,99 $ et est disponible en noir et en argent. Le T7 sera lancé vers le T2 2020.

T5 SSDT7 Touch SSDCapacities250GB, 500GB, 1TB, 2TB500GB, 1TB, 2TBUSB SpecUSB 3.1 Gen 2USB 3.2 Gen 2ConnectorUSB-CUSB-CM vitesses de transfert maximales540 MB / s1050 MB / sProfondeur, Largeur, Hauteur74 x 57,3 x 10,5 mm85 x 57 x 8 mm 256AES-256Authentification par mot de passeOuiOuiAuthentification par empreinte digitaleNonOuiGarantie3 ans 3 ans