Le support de station de base Nomad élève la charge sans fil

Nomad s’est fait un nom en concevant des accessoires uniques pour les utilisateurs mobiles qui s’efforcent d’être au-delà du générique. Le nouveau support de station de base répond à cet idéal à bien des égards.

Support de station de base Nomad

Le socle de la station de base est un nouveau chargeur sans fil à un appareil pour alimenter votre iPhone ou d’autres appareils compatibles Qi. Il soutient l’appareil sous un angle plutôt que de le laisser reposer à plat sur une table, ce qui améliore considérablement la convivialité.

Dans la boite

Le socle de la station de base comprend tout ce dont vous avez besoin pour allumer votre appareil. Vous obtenez le support, un adaptateur secteur 18W, un câble USB et une paire d’adaptateurs secteur mondiaux.

Les composants du support de station de base Nomad dans la boîte

Nomad inclut une brique d’alimentation USB-A dans la boîte, ce qui est décevant car ce n’est pas USB-C. Il est marqué comme Nomad mais semble un chargeur assez générique, prêt à l’emploi. L’adaptateur est fourni en tant qu’adaptateur américain, mais un adaptateur britannique ou européen peut également être équipé, qui sont inclus dans la boîte. Si vous achetez le socle de la station de base et vivez en Nouvelle-Zélande ou en Australie, un adaptateur AU sera également fourni.

Cet adaptateur secteur modulaire n’est pas seulement utile pour les utilisateurs mondiaux, mais en fait un chargeur de voyage viable.

Câble USB-C vers USB-A en nylon tressé de Nomad

Nomad comprend un câble d’alimentation de deux mètres qui est USB-C à une extrémité pour se connecter au support de la station de base et USB-A à l’autre pour se connecter à l’adaptateur secteur. Le câble est premium, mais il n’est pas aussi agréable que les autres câbles autonomes de Nomad. Par exemple, il n’a pas de noyau en Kevlar ni de surmoulages métalliques. Ce n’est pas énorme car beaucoup de gens vont le brancher une fois et le faire, mais pour ceux qui veulent voyager avec cela, ils peuvent vouloir un câble plus solide.

Conception élevée

Le design est ce qui distingue particulièrement le Baes Station Stand. Le corps entier du chargeur est en métal avec une finition sombre et élégante. Le cuir Horween rembourre l’arrière du chargeur, créant une belle surface douce sur laquelle votre appareil peut s’appuyer.

Support de station de base Nomad

Alors que l’arrière de l’appareil est en cuir, le chargeur inférieur est en silicone, ce qui aide à nouveau à bercer votre appareil. Le dessous a également un anneau en silicone qui empêche le chargeur de bouger autour de votre table.

Le chargeur étant USB-C vous offre beaucoup d’options. Vous pouvez alimenter le pad avec n’importe quel câble USB-C que vous pourriez avoir, y compris celui qui allume votre Mac ou iPad Pro. Tant que votre source d’alimentation peut fournir au moins 18 W pour obtenir la pleine puissance, vous êtes prêt à partir.

Nomad Base Station Stand capteur de lumière ambiante

La caractéristique la plus discrète du support de station de base est probablement le capteur de lumière ambiante. Il est situé à l’arrière à côté du port USB-C et surveille la luminosité de la pièce. À mesure que la pièce s’assombrit, la LED orientée vers l’avant s’assombrit également. C’est énorme. Il est beaucoup plus pratique à utiliser dans une chambre à coucher car cette lumière ne vous aveuglera pas pendant que vous essayez de dormir. Fabricants d’accessoires, écoutez: utilisez des capteurs de lumière ambiante.

Le support de station de base Nomad fonctionne horizontalement

Lorsque vous utilisez le socle de la station de base, grâce aux doubles bobines à l’intérieur, votre téléphone peut être placé verticalement ou horizontalement. Cela signifie qu’il est parfait pour se détendre et regarder une vidéo sur votre appareil tout en chargeant en même temps. L’identification du visage est également facilitée. En orientant le téléphone vers votre visage, il peut être déverrouillé immédiatement avec Face ID plutôt que de vous obliger à décrocher le téléphone en premier ou à vous pencher vers des niveaux non naturels.

Si vous avez certains combinés Android, le socle de la station de base peut fournir 10 W de puissance tandis que les utilisateurs d’iPhone obtiendront 7,5 W de charge rapide.

Support de station de base nomade chargeant les AirPods Pro verticalement

Les utilisateurs d’AirPod peuvent également recharger leurs appareils. Les AirPods avec l’étui de chargement sans fil peuvent se charger immédiatement lorsqu’ils sont placés sur la Base Station Pro, mais les AirPods Pro doivent être tournés de 90 degrés en raison de leur nature courte et trapue.

Devriez-vous en acheter un?

La Base Station Pro fait exactement ce que Nomad avait l’intention de faire: elle soulage le support de charge sans fil commun en le dotant d’une construction premium et de performances rapides avec des fonctionnalités utiles telles que l’USB-C et un capteur de lumière ambiante.

Il y a une valeur dans la qualité, et sur cette seule base, il existe un marché pour le support de station de base Nomad. Pour d’autres, débourser près d’une centaine de dollars pour un chargeur sans fil est un non-démarreur.

Support de station de base Nomad dans la boîte

Nous tombons davantage dans le premier que dans le second. Nous voulons un chargeur auquel nous pouvons faire confiance et qui chargera nos appareils aussi rapidement et efficacement que possible et voulons un accessoire qui reflète l’iPhone dans sa conception.

Ce chargeur est robuste, élégant et aussi rapide que possible. Nous voyons d’où vient l’étiquette de prix après avoir mis le chargeur entre nos mains. Par rapport à la majeure partie des chargeurs existants, Nomad s’est encore distingué.

Avantages

Corps en métal

Coussin de dossier en cuir

Pied antidérapant

Entrée USB-C

Câble USB-C Premium

Charge les AirPods et AIrPods Pro

Prend en charge l’iPhone Fast Charger 7.5W

Détecteur de lumière ambiante

Les inconvénients

Brique d’alimentation USB-A

Pas de sorties supplémentaires

Les AirPods Pro doivent être tournés

Prix ​​haut de gamme

Évaluation: 4.5 sur 5

Où acheter

Vous pouvez vous procurer le support de station de base Nomad directement auprès de Nomad pour 99,99 $.