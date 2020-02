Le Surface Duo de Microsoft subit un échec de démonstration de type Face ID, personne ne s’en soucie

La démonstration de Microsoft de son Surface Duo à venir a complètement échoué lors de son événement de la journée des développeurs hier, rappelant l’embarras d’Apple lors du lancement de l’iPhone X. Pourtant, contrairement à l’échec de la démonstration de Face ID en 2017, les observateurs n’ont que brièvement noté le problème en passant et se sont plutôt concentrés sur le potentiel improbable pour Microsoft de renverser sa chaîne ininterrompue de flops de tablettes au cours des deux dernières décennies. C’est un gros problème.

Microsoft a décrit Surface Duo comme fonctionnel il y a des mois. Ce n’est toujours pas le cas et personne ne s’en soucie

Le but d’une démo est de susciter l’intérêt pour un sujet

“La démo Surface Duo de Microsoft (Android) vient d’échouer. De toute évidence, ce n’est pas encore prêt”, a tweeté Tom Warren, rédacteur en chef du Verge qui regardait l’événement mardi. Son tweet comprenait une vidéo du nouvel appareil tentant de montrer les progrès de Microsoft dans la modification d’Android pour fonctionner sur deux panneaux d’affichage, y compris la possibilité de simplement développer une application (Google Maps) pour qu’elle fonctionne sur les deux écrans.

Il a refusé de travailler malgré plusieurs tentatives.

Microsoft a fait ses débuts pour la première fois pour son Surface Duo basé sur Android – une tablette Android à double écran avec une charnière pliante qui devrait arriver plus tard en 2020 – en octobre dernier aux côtés d’une tablette à double écran plus grande mais similaire exécutant Windows 10 appelée Surface Neo. Les deux étaient destinés à prendre en charge des applications indépendantes fonctionnant sur chaque panneau, ou à étendre pour remplir les deux écrans.

C’est donc un gros problème que la fonctionnalité de base définissant la valeur du Surface Duo ne soit toujours pas fonctionnelle dans la version d’Android de Microsoft, malgré l’attente de la société selon laquelle les développeurs Android devraient essayer de modifier leurs applications pour travailler sur l’implémentation dysfonctionnelle de Microsoft. de panneaux d’affichage double, juste au cas où il y aurait un intérêt pour le produit plus tard cette année quand il est censé arriver. Il n’a également toujours aucun prix.

Le fait que cela ne fonctionne pas est un problème, mais un problème plus important est que personne ne s’en soucie. La nature des enjeux élevés d’une démo en direct fait de tout échec ou même un départ inattendu du script un embarras. Cependant, l’effondrement complet des efforts de Microsoft pour montrer les fonctionnalités de base du Surface Duo – aux développeurs, plus de quatre mois après sa première présentation en tant que concept ostensiblement fonctionnel, et environ huit mois avant sa livraison – devrait moins être considéré comme digne d’intérêt.

Comparez la réaction de l’industrie au début de Face ID

Lorsque Craig Federighi, le responsable du logiciel d’Apple, a présenté pour la première fois Face ID sur l’iPhone X nouvellement dévoilé en septembre 2017, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais plutôt que de simplement se concentrer sur les plans futurs d’Apple pour sa nouvelle interface utilisateur radicale basée sur les gestes qui visait à effacer le bouton d’accueil qui définissait l’iPhone depuis 2007 et son Touch ID devenu standard depuis 2013, des personnalités des médias se sont accrochées à la démo échec de Face ID avec glee et gusto.

Craig Federighi a traversé un moment de terreur lors de l’introduction de Face ID

The Verge lui-même considérait l’échec de la démo Face ID d’Apple digne d’un article, plutôt que le bref tweet que Warren avait utilisé pour mentionner le crash de la démo de Microsoft cette semaine.

Au-delà des blogs technologiques, le Telegraph UK a publié l’histoire “Apple souffre d’un échec embarrassant de la démo Face ID au lancement de l’iPhone X”, qui affirmait que Federighi “avait du mal à déverrouiller l’appareil”. Il comprenait des réactions de comptes Twitter mineurs se moquant de l’incident dans sa section “technologie”.

Quelques jours plus tard, Huawei a lancé une campagne Facebook qui a dépeint un visage de clown ne déverrouillant pas un appareil, avec la légende “Avouons-le, la reconnaissance faciale n’est pas pour tout le monde”, et pointant vers un futur lancement de son propre téléphone avec une copie biométrique fonctionnalité appelée “#TheRealAIPhone”.

Google et le licencié Android Samsung avaient déjà précipité leurs propres données biométriques faciales, mais celles-ci n’étaient pas sécurisées et facilement dupées. Peu parlaient de leurs échecs.

Huawei a ridiculisé l’entreprise qui conçoit ses téléphones

Parallèlement à toutes les spéculations et moqueries sur Internet, il est rapidement devenu clair que la démo d’Apple de Face ID n’avait pas du tout subi de défaillance technique. Au lieu de cela, la fonctionnalité avait fonctionné comme prévu.

Parce que l’unité de démonstration avait été exposée à plusieurs visages des personnes travaillant hors scène, la première tentative de Federighi de déverrouiller avec son propre visage ne donnait pas accès au téléphone – il avait déjà été verrouillé par la stricte politique de confidentialité de Face ID. Un iPhone X de sauvegarde prêt à être déverrouillé a fonctionné.

Le nouvel “avenir du smartphone” à 999 $ d’Apple avec Face ID a ensuite été mis en vente quelques semaines plus tard, et l’iPhone X est immédiatement devenu le téléphone le plus vendu de la saison des fêtes, les chercheurs attribuant spécifiquement Face ID et sa caméra TrueDepth comme ” les principaux moteurs “de ses ventes et de la satisfaction des utilisateurs du nouveau produit.

Apple a depuis maintenu son succès avec Face ID au cours des trois dernières années malgré des critiques incessantes qui insistaient sur le fait que les clients n’aimeraient pas Face ID et voulaient vraiment une sauvegarde Touch ID incluse dans les futurs modèles, peut-être à l’arrière ou sous l’écran.

Des mois après les débuts de l’iPhone X, Tripp Mickle du Wall Street Journal a publié l’affirmation non étayée selon laquelle Apple avait eu du mal à couvrir ses paris en incluant à la fois Face ID et une sauvegarde Touch ID, mais que «les problèmes d’incorporation de la nouvelle technologie ont entraîné des retards dans la fabrication processus et a forcé Apple à abandonner l’utilisation des empreintes digitales comme option pour déverrouiller les téléphones. ”

Il n’y a jamais eu de tentative de dernière minute pour obtenir Touch ID sur iPhone X

C’était faux. En fait, trois mois avant que Mickle n’écrive son histoire, le vice-président senior de l’ingénierie matérielle d’Apple, Dan Riccio, avait expliqué au dossier dans une interview avec TechCrunch que les rumeurs selon lesquelles Apple “ne pouvait pas faire fonctionner Touch ID à travers la vitre alors nous avons dû supprimer cela “, étaient totalement infondées.

Au lieu de cela, Riccio a déclaré: “nous n’avons pas passé de temps à regarder les empreintes digitales sur le dos ou à travers la vitre ou sur le côté, parce que si nous faisions ces choses – ce qui serait un changement de dernière minute – elles seraient une distraction par rapport à permettant la chose la plus importante que nous essayions de réaliser – qui était Face ID fait d’une manière de haute qualité. “

Il est assez audacieux de publier de fausses rumeurs non étayées des mois après qu’une source faisant autorité a déclaré publiquement que la rumeur était fausse, mais le Wall Street Journal donne à Mickle une large place dans la manipulation de la vérité quand il écrit sur Apple parce que les histoires sur Apple sont en forte demande, indépendamment du fait qu’ils soient à distance vrais, vérifiables ou même plausibles. Même Bloomberg a très peu souffert de sa publication farfelue d’un faux rapport non étayé affirmant que des agents chinois avaient installé des “puces d’espionnage” sur des serveurs qui avaient été installés dans les réseaux sécurisés d’Apple.

Parler d’Apple est si lucratif, peu importe que ce soit exact. Le corollaire à cela est que la précision des locuteurs n’a pas beaucoup d’importance, même pour Apple, car la publicité est si précieuse. L’équipe de direction d’Apple n’a émis de réprimandes de faux rapports qu’à quelques reprises.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a spécifiquement appelé le Bloomberg “Big Hack” et décrit le reportage de Mickle’s Wall Street Journal sur Apple comme “absurde”, notant brièvement que son travail “montre un manque de compréhension du fonctionnement de l’équipe de conception et du fonctionnement d’Apple” et que l’article de Mickle “fausse les relations, les décisions et les événements au point que nous ne reconnaissons tout simplement pas la société qu’il prétend décrire.”

C’était le meilleur des flops de démonstration, c’était le pire des flops de démonstration

Plutôt que de consacrer du temps à remettre les pendules à l’heure avec chaque blogueur qui a une vision brûlante de la raison pour laquelle Apple est condamné, la société semble presque inviter les lèvres lâches à essayer inefficacement de couler ses navires. Contrairement à d’autres événements d’entreprise auxquels j’ai assisté, plutôt que de simplement dire aux journalistes les points de discussion de ce qu’ils devraient écrire, Apple semble prendre du recul et demander aux observateurs des médias ce qu’ils pensent de leurs nouveaux produits exposés.

L’examen excessif de l’embarras de la démo Face ID d’Apple était certainement lié à l’attention démesurée qu’Apple portait sur les débuts de l’iPhone X. Apple a affirmé avec audace qu’il cherchait à offrir “l’avenir des smartphones”, et Face ID et son système de caméra TrueDepth étaient la clé certaines parties de la refonte de son téléphone X qui ont finalement changé la façon dont des centaines de millions de personnes utiliseraient leur principal appareil informatique personnel.

Apple était clairement à la fois fier et confiant dans son nouveau Face ID. Mais cela voulait aussi évidemment que les gens en parlent, et peu importait qu’ils en parlent ou en descendent. Il n’y a jamais eu de préoccupation exprimée parmi les représentants d’Apple que Face ID allait échouer en raison du retour négatif des médias. Mais cela pourrait échouer si personne ne pensait qu’il valait la peine d’en parler.

En fin de compte, malgré de nombreuses discussions souvent négatives sur Face ID, la majorité des ventes de téléphones d’Apple ont déplacé le nouvel iPhone X équipé de Face ID.Elle a ensuite déployé Face ID sur son iPhone XR de modèle de masse l’année suivante, se déplaçant exclusivement à une gamme complète de nouveaux modèles d’iPhone Face ID. C’est du “courage” lorsque la majeure partie de la blogosphère annonce que Touch ID devrait inévitablement faire un retour en arrière et prédire qu’Apple expédiera bientôt un scanner d’empreintes digitales fonctionnant sous la vitre d’écran.

En parallèle, Android a eu du mal à cloner le nouveau modèle de smartphone d’Apple, les propres gestes de navigation par balayage de Google n’ont pas réussi à se propager à travers la plate-forme. Google lui-même a copié l’apparence de la surface de l’encoche d’Apple sur son téléphone Pixel sans même fournir ses fonctionnalités. Et le message réconfortant parmi de nombreux blogueurs Android était que les utilisateurs n’avaient pas à s’inquiéter de l’échec de la biométrie du visage sur Android car la plupart des téléphones avaient une sauvegarde d’empreintes digitales. C’est comme l’opposé d’un appel à l’action: votre Android existant est correct.

Le bavardage négatif ciblant Apple et tout ce qu’il fait s’est non seulement révélé extrêmement inefficace pour détourner le public d’Apple, mais a également servi à brûler tout l’oxygène dans Android-land. La plupart des blogs Android passent une grande partie de leur temps à parler d’iOS. Cela comprenait autrefois beaucoup de dérision de Face ID. Les blogueurs Android ont également utilisé une psychologie inversée pour dénigrer les téléphones Face ID d’Apple: une chose à laquelle vous ne voulez vraiment pas penser est ces terribles Animoji et les idiots bavards.

Les journaux se sont précipités pour écrire à quel point il était absurde d’animer du caca, offrant à Apple une publicité encore plus gratuite

Les experts ont continué de s’attaquer à Face ID et aux problèmes supposés qu’Apple pourrait subir alors même que la société évoluait rapidement vers un tout nouveau modèle de navigation pour son cœur de métier, un changement sans précédent dans l’histoire de la technologie. Au début des années 2000, Apple a lutté pendant une demi-décennie pour déplacer ses utilisateurs Mac classiques – et développeurs d’applications – vers les seules conventions d’interface utilisateur légèrement nouvelles de Mac OS X. C’était un combat.

En 2006, Microsoft s’est heurté à un mur encore plus difficile lorsqu’il a tenté de semer de la même manière ses utilisateurs de Windows XP sur sa propre «vision de l’avenir du PC» de Vista. Il a continué de lutter inefficacement dans ses tentatives de transition de ses utilisateurs de PC Windows vers une tablette ou utilisateurs d’ardoise convertible, ou même de vendre ses téléphones Windows de base. Windows 8, Windows RT, Windows Mobile 10 et l’interface Metro qui ont tenté de pousser les utilisateurs Windows hérités dans le concept de l’avenir de Microsoft ont tous été de misérables slogs qui ont forcé l’entreprise à se diversifier loin de son cœur de métier Windows et à se concentrer sur de nouvelles opportunités telles que comme le cloud computing.

Pourtant, dans tous ces cas, les blogueurs de Microsoft ont désespérément essayé de donner un visage heureux aux choses, insistant sur le fait que Windows Phone était vraiment très bon et que les applications tierces n’étaient pas vraiment nécessaires. Le grave problème de Windows RT ne pouvant pas réellement exécuter la plupart des applications Windows existantes a été évoqué comme quelque chose dont personne n’avait besoin de parler, jusqu’à ce que la réalité frappe le fan et que les acheteurs s’acharnent simplement sur l’idée d’acheter une tablette Windows RT qui ne pourrait pas exécuter un logiciel Windows mieux qu’un iPad.

La seule chose pire que de parler, c’est de ne pas en parler

Evan Spence, Mark Gurman, Don Reisinger, Mickle, The Verge et d’autres blogueurs qui se plaignent chaque semaine que “les mauvaises nouvelles s’accumulent pour Apple” n’ont jamais semblé envisager le peu d’impact réel que leurs récits de malheur constants ont eu sur Apple. Le cirque médiatique itinérant qui suit Apple autour de lui rappelle la citation de Phineas Barnum selon laquelle «la mauvaise publicité n’existe pas».

Considérez combien les années d’un cirque médiatique histrionique du clavier ont eu peu sur les ventes de MacBooks, qui continuent de battre de nouveaux records de revenus, même si les PC ont obstinément refusé de croître. Les blogueurs semblent prendre un plaisir démesuré à revendiquer le mérite d’avoir sensationnalisé des problèmes techniques plutôt routiniers comme étant des scandales à la hauteur de la destitution de Nixon Watergate, une sorte de fin de course autour de la loi de Godwin.

La lauréate d’un Oscar Taika Waititi a parlé d’Hollywood en utilisant MacBook – gratuitement

Plus récemment, une mention aux Oscars dans les coulisses des claviers MacBook par le scénariste et réalisateur primé Taika Waititi a révélé que les meilleurs talents d’Hollywood préféraient les ordinateurs portables d’Apple, mais s’en plaignaient toujours. Ses remarques ont été saluées comme un gros problème pour Apple, mais il s’agissait en fait de publicité gratuite. Samsung a dû payer le gros prix pour qu’une mention de son produit soit insérée dans les Oscars, et même ce message payant a été collé à la reconnaissance que son nouveau téléphone pliable comportait un gros pli sur son écran.

Si Apple avait payé pour faire la publicité de ses MacBooks, il y aurait toujours la même discussion en cours concernant les plaintes relatives au clavier. Pourtant, si Waititi avait plutôt parlé de posséder un nouveau téléphone Galaxy tout en se plaignant de ses défauts d’écran, cela aurait été une grande victoire pour Samsung, qui essaie désespérément d’attirer l’attention sur ses derniers efforts au-delà des ventes en volume d’Androïdes bon marché.

Samsung n’est pas étranger à la mauvaise publicité. Au cours de la dernière décennie, il a subi des années de discussions prolongées liées à sa copie d’iPhone et d’iPad lors des poursuites en matière de brevets. Il a été traîné sur des charbons pour ses incendies de batterie, puis a été doucement déchiré sur ses prototypes de Galaxy Fold cassés. Cependant, contrairement aux critiques visant les produits et les fonctionnalités qu’Apple vendait réellement, les périodes de pointe de notoriété de Samsung ne correspondaient pas à la disponibilité d’un produit à vendre. Imaginez avoir de la publicité gratuite et la dilapider parce que vos produits sont si mauvais que vous ne pouvez même plus continuer à les vendre.

En revanche, tout le dénigrement de Face ID que les critiques ont tenté d’imposer à Apple à partir de 2017 équivalait en grande partie à de la publicité gratuite pour ce qui aurait autrement été une fonctionnalité difficile à vendre. Sans que personne ne parle de la nouvelle technologie, comment Apple aurait-il pu aligner des dizaines de millions de personnes dans le monde et leur vendre un téléphone à 999 $, un exploit que personne n’avait jamais accompli auparavant – pas même le vendeur de technologie ultime Steve Jobs lui-même.

parler n’est pas cher

Si les journaux n’étaient pas remplis de rédacteurs en chef qui détestaient absolument Apple et ne pouvaient s’empêcher de dire à quel point l’entreprise était terrible et condamnée à prendre des décisions clairement désastreuses, elle devrait consacrer beaucoup plus de ses bénéfices à la publicité. . À un moment donné, Samsung dépensait 14 milliards de dollars en efforts de marketing pour lancer son entreprise de smartphones, un effort insoutenable qui s’est effondré dès que son conseil d’administration a déterminé qu’il ne pouvait pas continuer à brûler autant d’argent pour attirer l’attention.

Microsoft a également dépensé des milliards inefficaces pour lancer Vista, Surface RT, Windows Phone, Windows 8 et d’autres initiatives dont personne ne pouvait parler autrement. En dehors des personnes qui sont payées pour taper des critiques optimistes des efforts des consommateurs de Microsoft, il n’y a tout simplement pas beaucoup d’intérêt réel. Cela est évident dans tous les centres commerciaux où Microsoft a installé un magasin de vente au détail. Ils sont invariablement vides, malgré l’hébergement d’une console Xbox gratuite et le même style qu’un Apple Store.

Danse comme si personne ne regardait

Microsoft a constaté qu’il était aussi difficile de payer des gens pour parler de ses produits que de payer des gens pour créer des applications pour Windows Phone. L’intérêt de développer un écosystème tiers est que vous exploitez les efforts d’autres personnes pour travailler pour vous, pour presque rien. Il est impossible de payer suffisamment de personnes pour le faire de votre poche.

Les logiciels, les accessoires, les podcasts, les services et les écosystèmes d’abonnement d’Apple commencent à peine à être reconnus comme apportant une valeur considérable à ce qui constitue déjà une vaste entreprise mondiale. Mais le cirque médiatique qui suit Apple autour d’essayer désespérément de se surpasser dans ses critiques mordantes ne fait guère plus qu’attirer et retenir un public qui pense à Apple beaucoup plus souvent que s’il n’y avait pas de cercle qui branle sans cesse sur la chaîne d’Apple.

Et si Microsoft lance une démo et que personne ne s’en soucie?

Lorsque Microsoft tente de montrer un produit stratégique clé qui se transforme de manière spectaculaire en embarras de démonstration et que personne ne s’en soucie, cela indique également que personne ne se souciait vraiment de la vision de Microsoft pour l’avenir.

Surface Duo n’est pas un produit secondaire sans conséquence chez Microsoft. Toute la nouvelle stratégie de l’entreprise en matière de tablettes pour 2020 est entièrement basée sur le concept du multitâche sur deux panneaux séparés reliés par une charnière. Cela contraste avec Samsung et divers titulaires de licence Android chinois qui ont travaillé pour fournir un seul écran pliant, ou l’approche mobile actuelle d’Apple axée sur un seul écran sans pièces mobiles à casser.

Apple a adopté les meilleurs panneaux OLED flexibles de Samsung, mais les a utilisés pour offrir les coins et l’affichage bord à bord sans couture de l’iPhone X plutôt que d’essayer de fournir un écran qui fléchit réellement en utilisation normale. Les brevets de la société indiquent qu’Apple a expérimenté avec des écrans pliants, et Apple a un produit qui se plie avec une charnière innovante et arbore deux écrans distincts: son MacBook Pro avec Touch Bar. Mais Apple n’a pas misé sa réputation sur la fourniture d’un bureau à double écran ou d’un écran pliable et flexible. Si c’est le cas, vous pouvez être sûr que toute démonstration échouée ne fonctionnant pas serait digne d’intérêt dans le monde entier.

Le modèle multitâche iPadOS d’Apple a été brutalement critiqué par les fans. Imaginez si cela ne fonctionnait pas du tout en 2020.

L’appareil à double écran que Microsoft avait l’intention de démontrer cette semaine représente effectivement la valeur fondamentale que la société espère ajouter à Android. L’interface utilisateur glisser-déposer Duo de Microsoft cherche à “embrasser et étendre” Android, en différenciant son futur Surface Duo des tablettes Android de base, y compris les travaux de Google, désormais abandonnés, sur le Pixel C.

L’adoption d’Android est une étape inhabituelle pour Microsoft, qui a depuis longtemps fait de l’utilisation de son propre système d’exploitation Windows un élément central de sa stratégie produit. La douzaine d’années que Microsoft a essayées sous Bill Gates puis Steve Ballmer pour vendre Windows Tablet et Windows Mobile ont finalement culminé dans un partenariat avec Nokia qui avait l’intention de tirer parti du géant finlandais du téléphone en tant que forteresse soutenant Windows Phone et Windows Tablet contre l’expansion d’Android.

Cette stratégie anti-Android a abouti à l’acquisition de Nokia en 2013 dans un tir de 7,6 milliards de dollars inefficace qui n’a finalement rien fait pour garder Windows pertinent sur les appareils mobiles. Microsoft a ensuite doublé sur Windows avec une version RT destinée à fonctionner sur des puces de puissance inférieure. Lorsque cela a échoué, Microsoft a fait évoluer sa vision de l’avenir des tablettes vers le haut, encourageant sa base à affirmer que l’iPad n’était qu’un “appareil de consommation” et que les PC Windows “détachables” et d’autres ordinateurs portables avec des fonctionnalités de tablette clouées sur le côté étaient “réels”. ordinateurs “, une autre stratégie qui a finalement échoué.

Une fois de plus, notez à quel point il a été inefficace pour Microsoft de parrainer le punditry qui génère des chiffres de part de marché et prédit les gains futurs pour ses plates-formes. Apple n’a pas gaspillé son argent en IDC, Gartner et Strategy Analysts pour façonner l’opinion publique. Il a une base de fans et d’ennemis qui le fait gratuitement, avec de bien meilleurs résultats pour montrer son manque de dépenses.

En près d’une décennie d’essayer de construire son propre matériel de tablette et d’ordinateurs portables hybrides sous la marque Surface, Microsoft a eu du mal à faire fonctionner Windows et les applications Windows sur les processeurs mobiles. Windows a historiquement exigé plus de RAM et des processeurs x86 plus rapides en raison de sa surcharge beaucoup plus importante que la conception rationalisée d’Apple pour iPad.

Alors que le reste de l’industrie des appareils mobiles Android se verrouille sur des panneaux OLED pliants pour tenter de rivaliser avec Apple, les efforts uniques de Microsoft pour parier la ferme sur une paire d’écrans séparés articulés sont au moins nouveaux. Le fait qu’il doive utiliser Android pour fournir une version dont le prix peut être inférieur au prix typique des appareils Surface est également notable.

Mais le fait que Microsoft n’ait même pas pu montrer une version de travail de ses plans pour modifier Android pour prendre en charge le glisser-déposer entre les doubles panneaux d’affichage de sa Surface Demo – destiné aux développeurs mêmes qu’il espère investir dans sa fourchette de conventions Android – en dit long sur la mauvaise position de Microsoft dans la bataille pour l’avenir des appareils mobiles.

Microsoft a désormais deux systèmes d’exploitation et plates-formes d’applications différents à gérer, sans réel espoir de ventes au détail importantes, et la société n’a absolument pas la structure opérationnelle matérielle compétente qu’Apple a mise à profit pour faire baisser les prix des mobiles sur de vastes volumes de ventes aux audiences du monde entier. Pourtant, bien qu’il soit avant tout une société de logiciels, Microsoft ne peut même pas montrer le côté fonctionnel des fonctionnalités d’interface utilisateur plutôt routinières comme il le prévoyait, des mois après avoir mis en avant un produit qu’il ne prévoyait pas de vendre pendant un an.

Mais pire encore, personne n’est suffisamment intéressé par les futurs produits de Microsoft pour penser que son désastre de démonstration Surface Duo mérite d’être évoqué.