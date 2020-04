Le trépied de voyage de Peak Design est d’une qualité inégalée pour les photographes traditionnels et mobiles

L’attention portée aux détails, aux fonctionnalités réfléchies et à la prise en compte des besoins des photographes mobiles clairement indiquée dans le trépied de voyage Peak Design le rend essentiel pour tout photographe, quel que soit le niveau de compétence ou le choix de l’appareil photo.

Trépied de voyage Peak Design

Nous avons essayé de nombreux trépieds au fil des ans, compte tenu de notre configuration typique à deux appareils. En règle générale, nous utilisons un trépied plus lourd pour le studio et un second pour le voyage. Le dernier des deux est souvent plein de compromis, mais portera toujours un prix important.

Tenir le trépied de voyage en main “

Ce n’est pas le cas avec le trépied de voyage Peak Design.

Conception

L’aspect le plus notable du trépied de voyage est la conception. Il est petit et élégant disponible dans un modèle en aluminium et en fibre de carbone.

Peak Design utilise des tubes en aluminium ou en fibre de carbone personnalisés pour fabriquer le trépied de voyage

Peak Design a pris un chemin différent avec son trépied personnalisé. Il a détruit les tropes du trépied pour réinventer la façon dont un trépied devrait être construit.

La plupart des trépieds sont une série de tubes qui sont empilés, mais cela entraîne beaucoup d’espace perdu. Au lieu de cela, la conception Peak utilise une forme trapézoïdale arrondie pour ses jambes. Cela peut à lui seul être l’un des plus gros contributeurs de coût du trépied.

Il est beaucoup plus facile d’extruder un tube cylindrique en aluminium que pour cette forme personnalisée. Le fabriquer à partir de fibre de carbone est également encore plus difficile.

Trépied de voyage dans le pack de voyage Peak Design

Grâce à cette conception, l’ensemble du trépied de voyage ne dépasse pas une bouteille d’eau et peut facilement s’insérer dans les poches latérales de nombreux sacs à dos, y compris les sacs de voyage ou le sac à dos Everyday de Peak Design.

Non seulement le trépied est ultra-compact, mais il est robuste. Les tolérances entre les pièces sont si petites que lorsqu’il est correctement déployé, le trépied ne bouge presque pas. Il est incroyablement sûr et tient mieux que notre trépied vidéo studio Manfrotto. Parce qu’il est à la fois léger et robuste, lorsqu’il est déployé, même avec une caméra au bout, vous pouvez saisir toutes les jambes, le ramasser d’une main et le déplacer.

Rotule personnalisée de Peak Design pour le trépied de voyage

Au sommet du trépied se trouve la rotule sur mesure. Ceci est extrêmement important car il vous permet d’aligner votre photo, de fixer votre appareil photo ou votre téléphone et doit être facile et confortable à utiliser.

Peak Design a fait quelques choses ici. Une fois replié, il s’adapte parfaitement entre les jambes du trépied, ce qui lui permet de s’effondrer beaucoup plus qu’une unité avec une rotule normale qui dépasse du haut.

Il est également contrôlé via une molette de réglage en douceur. Une torsion vers la gauche la desserre et permet à la tête de tourner librement avant qu’une torsion vers la droite ne la resserre à droite. Il est incroyablement rapide de desserrer, d’ajuster et de serrer sans même avoir à y penser. Les rainures facilitent également la rotation vers le bas en mode portrait.

Dans l’ensemble, le trépied est très rapide à déployer. Peak Design dit que le record du bureau interne est inférieur à 10 secondes, et bien que nous ne puissions pas égaler cela, ce n’était pas loin.

Pour déployer et étendre les jambes, vous pouvez saisir les quatre verrous d’une jambe à la fois et les tirer vers l’arrière pour les ouvrir. Ensuite, vous pouvez faire pivoter le trépied de 120 degrés, saisir le prochain ensemble de verrous, les ouvrir, les faire pivoter à nouveau et déverrouiller la dernière jambe. Ensuite, tous les segments de jambe peuvent s’étendre à la fois. Pour verrouiller ouvert, tournez le trépied tout en poussant les verrous en place pour chacun des segments ouverts.

Saisissez et déverrouillez tous les segments de jambe en même temps

Être capable de se déployer rapidement peut être la clé pour capturer un tir, surtout en voyage. Vous ne vous attendez peut-être pas à tomber sur cette scène parfaite et vous voulez prendre des photos aussi vite que possible avant que le sujet ne bouge, que le soleil ne se couche ou que votre photo ne soit bloquée.

Ces pattes personnalisées ont un autre objectif: l’entretien. Si vous avez déjà tourné dans un environnement poussiéreux ou peut-être sur une plage de sable, vous savez ce que cela peut faire pour votre équipement. Tout comme vous protégeriez votre appareil photo, vous devriez protéger votre trépied. Après la prise de vue, le sable peut facilement pénétrer dans les jambes, broyer et ruiner le trépied.

Nettoyage du trépied de voyage Peak Design

Pour le trépied de voyage, le segment supérieur a un clip supplémentaire qui peut être desserré. Une fois défait, les segments inférieurs peuvent être supprimés. Il est ensuite entièrement séparé pour vous de nettoyer avec diligence entre chaque pièce. C’est également ainsi que les sections inférieures sont retirées pour utiliser le kit de conversion ultra-léger.

Caméra dédiée, mobile et tout le reste

La plaque de dégagement rapide universelle Arca Swiss se connecte à la rotule personnalisée et fonctionne avec les sangles et les ancres Peak Design

Ce trépied n’est pas conçu uniquement pour les appareils mobiles, mais à proximité de tout appareil sur lequel vous souhaitez photographier, que ce soit un reflex numérique dédié, un tireur compact sans miroir en déplacement ou simplement votre iPhone.

Une clé hexagonale utile est clipsée sur le côté de l’un des trois pieds du trépied

Pour votre appareil photo ou votre appareil de prise de vue, le trépied de voyage s’appuie sur la plaque de dégagement rapide Arca-Swiss standard de l’industrie. Il y a un boulon hexagonal sur le dessous de la plaque pour fixer solidement à votre équipement. Peak Design s’en tient au choix hexagonal plutôt qu’à une vis serrée à la main en raison de sa tenue plus forte. Le trépied a une limite de poids de 20 lb, donc même les reflex numériques plein format les plus lourds et les téléobjectifs se sentiront à l’aise.

L’outil hexagonal peut être utilisé pour connecter / retirer la plaque de dégagement rapide ou pour passer en mode ultra-bas

Lorsque vous comptez sur lui pour votre équipement dans des locaux parfois périlleux, nous l’obtenons. La plus grande chose que Peak Design a faite à l’appui de la vis hexagonale est d’ajouter un outil hexagonal à une jambe qui est toujours à portée de main pour échanger la plaque. Cet outil a un clip en plastique qui s’enclenche sur la jambe, et l’outil glisse sans effort lorsque cela est nécessaire.

Pendant les prises de vue mobiles, Peak Design vous couvre avec le trépied de voyage. La colonne centrale a un secret: un support mobile escamotable. Pour y accéder, retirez une jambe ou deux du trépied et recherchez le crochet de poids du cofondateur. Saisissez la base, tirez vers le bas et tournez. Le crochet se connecte magnétiquement au support caché à l’intérieur.

Peak Design s’est assuré, avec le souci du détail et du design, que tout est précis et bien équilibré. Le support mobile lui-même est à ressort et ressort dès que vous tournez le capuchon pour le libérer, mais pas tant qu’il s’envole.

Ce support peut être stocké dans les deux sens, ce qui le rend facile à replacer. Lorsque vous êtes prêt à tirer, le support s’ouvre et se clipse directement dans le support Arca sur le trépied. Il est également à ressort pour s’adapter à différentes tailles de téléphones, dans ou hors des cas.

Accessoires

Le trépied de voyage est un accessoire en soi, mais Peak Design a des pièces supplémentaires pour personnaliser l’appareil à chaque utilisateur. En raison de la conception modulaire du trépied, il est très facile de remplacer les pièces si nécessaire.

Les pieds en TPU du trépied de voyage Peak Design peuvent être retirés et échangés contre des pointes

Prenez les pieds du trépied – hors de la boîte, les pieds sont des pieds caoutchoutés standard qui font un travail décent de ne pas glisser. Si sur un terrain dangereux, vous pouvez échanger les pieds pour les pieds à crampons pour une adhérence supplémentaire.

Bien que la rotule soit géniale, si vous voulez la changer pour celle de votre choix, vous pouvez le faire avec l’adaptateur de tête universel – comme pour une tête à mouvement fluide pour la vidéographie.

Le kit de conversion ultra-léger supprime les quatre sections inférieures du trépied et ajoute des pieds à la section restante. Le trépied ne peut plus s’étendre autant qu’il pourrait l’être, mais avec le kit, il est maintenant aussi léger que possible.

Devriez-vous acheter le trépied de voyage Peak Design?

Ce n’est pas le trépied le moins cher du marché, de loin, et s’intègre parfaitement dans le domaine des équipements de photographie haut de gamme. Il se trouve là pour une raison.

Le trépied de voyage Peak Design entièrement déployé

Le trépied de voyage Peak Design est de loin le trépied le plus performant que nous ayons jamais testé. Pour qui est destiné, la qualité de conception et de construction est inégalée. Il fait plus que tenir le coup en ce qui concerne les autres trépieds de l’industrie, mais les dépasse de loin en ce qui concerne les fonctionnalités supplémentaires.

iPhone 11 Pro Max avec étui Nomad Moment et objectif Moment 18 mm

Il a un petit facteur de forme, une rotule personnalisée facile à utiliser, un processus de configuration presque instantané, un support mobile caché, un outil hexagonal intégré, une option de construction en fibre de carbone et une pochette de transport souple. Ajoutez au fait que la plaque à dégagement rapide fonctionne avec tous les autres équipements de Peak Design tels que les clips et les supports, et le trépied et la plaque peuvent être transportés avec les sangles de Peak Design tandis que le trépied entier peut s’insérer dans les poches latérales des sacs à dos de Peak Design.

Prenez ensuite en compte le mode inversé qui vous permet de tirer à l’envers, le mode ultra-bas qui vous permet de tirer complètement à plat contre le sol et la prise en charge des supports Arca “L”.

C’est beaucoup de technologie dans un produit aussi compact et simple.

Le trépied de voyage Peak Design est assez compact

La photographie mobile et de voyage a gagné en popularité ces dernières années, grâce aux meilleurs appareils photo inclus sur les smartphones et les accessoires dont la qualité augmente pour suivre. Les smartphones ont également le logiciel pour créer de superbes intervalles de temps et d’autres effets qui sont plus difficiles à réaliser avec un appareil photo dédié.

Indépendamment de ce que vous photographiez, si vous souhaitez l’intensifier et le faire passer au niveau supérieur, investissez dans le trépied de voyage Peak Design.

Avantages

Comprend un étui souple avec des supports d’ancrage aux extrémités

La rotule sur mesure est facile à utiliser et fonctionne avec les plaques Arca Swiss

Conçu pour fonctionner avec d’autres équipements Peak Design

Incroyablement compact et robuste

Déploiement ultra rapide

Options élégantes en aluminium et en fibre de carbone

Il vaut bien l’investissement

Le support mobile caché est toujours à portée de main

Outil hexagonal facilement accessible

Prend en charge le mode inversé pour des prises de vue ultra-serrées et le mode ultra-bas pour rester à plat sur le sol

Facile à démonter pour nettoyer

Les accessoires lui permettent d’avoir plus de fonctionnalités

Les inconvénients

Pas aussi haut que les autres trépieds

Trop léger pour un mode aérien

Un design personnalisé premium est livré avec un prix premium

Évaluation: 5 sur 5

Où acheter

Le trépied de voyage Peak Design sera lancé aujourd’hui, le 7 avril et jusqu’au 10 avril, Peak Design fera don de 100% de chaque trépied vendu à COVID-19 en cas de catastrophe et de lutte contre le changement climatique. Les fonds seront distribués aux CDC ainsi qu’aux climatiquement neutres. Peak Design est une entreprise neutre en carbone, donc redonner et prendre soin de l’environnement est dans son ADN.

Pour récupérer le trépied, rendez-vous sur le site Web de Peak Design. Le trépied de voyage en aluminium coûte 349 $ et le modèle en fibre de carbone coûte 599 $.