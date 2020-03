Le verrouillage du coronavirus en Inde affectera la production de l’iPhone XR d’Apple

Le principal fournisseur d’Apple, Foxconn, fabrique l’iPhone XR à Chennai, qui est désormais soumis au verrouillage indien COVID-19.

La gamme iPhone XR d’Apple

La production de l’iPhone XR dans l’usine de Foxconn, fournisseur d’Apple, à Chennai, en Inde, devrait être arrêtée ou du moins fortement restreinte. La région locale du Tamil Nadu est soumise à la procédure de verrouillage du pays pour empêcher la propagation du coronavirus.

À partir de 18h00 heure locale (08h30 HE) mardi, le gouvernement indien a invoqué l’article 144 de son code pénal et l’a appliqué à tous les rassemblements publics. L’article 144 interdit le rassemblement de quatre personnes ou plus à un seul endroit, et pendant un verrouillage, la loi du pays sur les épidémies, 1897, restreint également le rassemblement à un nombre similaire.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a ordonné un verrouillage à l’échelle du pays à partir de minuit mardi (14h30 HE), qui durera jusqu’au 31 mars au moins.

“Puisqu’il s’agit d’une urgence médicale extraordinaire”, a déclaré le commissaire de la Greater Chennai Corporation, G Prakash, au Times of India, “nous avons mis en place ces mesures rigoureuses.

Foxconn produit l’iPhone XR en Inde depuis octobre 2019, après quelques semaines d’essais, mais on pensait également qu’il prévoyait de fabriquer l’iPhone 11 à Chennai. Actuellement, l’iPhone XR dominerait les ventes de smartphones dans le monde entier.

En janvier, les rapports d’un différend entre Foxconn et Apple incluaient des allégations selon lesquelles le fabricant annulait 5 milliards de dollars d’investissement en Inde. Foxconn le nie.

Pour l’instant, Apple n’a pas d’Apple Store en Inde, bien qu’il soit prévu d’en créer un pour le centre commercial Maker Maxity de Mumbai.