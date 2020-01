Le Zendure Mix Go est une excellente batterie polyvalente et un chargeur USB-C PD

Le nouveau Zendure Mix Go est un chargeur portable pour vos appareils USB-C et USB-A qui abrite également une puissante batterie portable qui peut être toujours prête à l’emploi.

Zendure Mix Go peut alimenter un Mac via USB-C

La prochaine étape dans la charge est la transition des chargeurs à base de silicium aux chargeurs à base de nitrure de galium, souvent appelés GaN. Les chargeurs GaN sont nettement plus compacts que ceux au silicium pour la même puissance de charge. Ils sont également plus efficaces, produisent moins de chaleur et peuvent tolérer un courant plus élevé.

Cette technologie, combinée à de nouvelles cellules de batterie plus compactes, ouvre la voie à de nouveaux produits tels que le Mix Go. Sans la technologie GaN, un produit comme celui-ci serait beaucoup plus gros qu’il ne l’est.

Conception

Zendure Mix Go (à gauche) et l’adaptateur secteur USB-C 87 W d’Apple (à droite)

Le Zendure Mix Go est à peu près de la même taille que l’adaptateur secteur USB-C 87 W d’Apple inclus avec le MacBook Pro 15 pouces. Cependant, le même espace permet une batterie de 5000 mAh aux côtés des 45 W combinés de puissance de sortie.

Si vous avez déjà vu un produit Zendure, l’extérieur du Mix Go vous semblera familier. Le modèle que nous avons est celui en argent recouvert de crêtes verticales, un peu comme l’emblématique bagage Rimowa. Ces arêtes verticales ont également une fonction pratique: elles facilitent l’installation et le retrait du mur en ajoutant de l’adhérence.

Ports USB-A et USB-C de 45 W et 15 W

À l’avant du Mix Go se trouve un subtil logo Zendure au-dessus d’un quatuor de LED d’état et un petit bouton de batterie. Un côté du chargeur en tant qu’adaptateur secteur américain qui peut également être équipé avec des adaptateurs mondiaux tandis que le côté opposé a un port USB-A ainsi qu’un port USB-C.

Usage

L’adaptateur secteur convertible Zendure Mix Go

Le Mix Go fonctionne prêt à l’emploi aux États-Unis, mais des adaptateurs pour l’UE et le Royaume-Uni sont inclus et une AU peut également être récupérée. La fiche du Mix Go s’effondre lorsqu’elle n’est pas utilisée et c’est à l’état replié que les adaptateurs universels peuvent être glissés par-dessus et en place. Cela maintient le facteur de forme compact mais modulaire.

Mix Go est capable d’une sortie combinée totale de 45 W répartie entre les deux ports. Lorsqu’il est utilisé seul, le port USB-C PD peut fournir 45 W pour charger un MacBook, MacBook Air ou MacBook Pro et lorsqu’il est utilisé en tandem avec le port USB-A, le port de type A peut fournir 15 W tandis que le port USB- Le port C fournit toujours 30W.

Zendure Mix Go

Le 15 W sur USB-A est très proche des vitesses de charge rapides nécessaires pour charger rapidement un iPhone, et le port USB-C est assez facilement pour cela. Cela signifie 50% de batterie en seulement 15 minutes de charge lors de l’utilisation d’un câble Lightning USB-C.

Lors de nos tests, 30 W peuvent être un peu faibles pour charger quelque chose d’aussi grand que le MacBook Pro 15 pouces pendant que vous l’utilisez avec des applications taxées – comme Final Cut Pro X. Nous préférerions quelque chose d’un peu plus rapide pendant ces périodes. Cependant, le reste du temps 30W ou 45W est juste suffisant. Du jour au lendemain, il peut charger la batterie Mix Go, notre MacBook Pro et notre iPhone sans problème.

La batterie est également extrêmement pratique. J’adore toujours avoir une batterie sur laquelle je peux me rabattre, et comme je l’utilise pour mon iPhone, iPad et l’adaptateur secteur de Mac, elle est toujours chargée lorsque j’en ai besoin.

Avec une charge maximale de 5 000 mAh, vous n’avez pas exactement une puissance illimitée, mais cela fait le travail. Cela vous donnera un peu plus qu’une charge complète sur un iPhone 11 Pro et environ 1,3 charge pour un iPhone 11. Il est tout simplement timide de pouvoir charger entièrement un iPhone 11 Pro Max de 0 à 100, mais pendant un week-end, cela s’est avéré juste suffisant.

Devriez-vous l’acheter?

Il y a beaucoup d’aspects que nous aimons à propos du Mix Go. Le design est génial et fonctionnel, la batterie est toujours chargée et extrêmement utile à avoir autour, et les sorties USB doubles rapides sont presque tout ce dont nous avons besoin pour alimenter notre équipement au quotidien. Si vous avez un MacBook, MacBook Air ou MacBook Pro 13 pouces, c’est une vente facile – c’est beaucoup plus pratique que l’adaptateur inclus d’Apple.

Zendure Mix Go

Le seul endroit où il échoue est lorsqu’il est utilisé avec un MacBook Pro 16 pouces ou 15 pouces énergivore. Dans ce cas, 45 W est suffisant bien que plus lent que les adaptateurs 87 W ou 96 W d’Apple. Mais pour une utilisation légère ou un week-end, nous avons pu le faire fonctionner sans trop de problème.

Avantages

Design compact

Dernière technologie GaN

La sortie totale de 45 W est suffisante pour la plupart des appareils

Peut charger rapidement l’iPhone via USB-C

La batterie interne apporte une alimentation portable

Prix ​​abordable

Adaptateurs d’alimentation mondiaux

Modèle unique

Les inconvénients

Peut avoir du mal à recharger des MacBook Pro 15 et 16 pouces énergivores pendant leur utilisation

Un seul port USB-C

Évaluation: 4.5 sur 5

Où acheter

Le Zendure Mix Go est actuellement disponible en précommande auprès d’Indiegogo au prix de 59 $, soit 40% de réduction sur son prix de vente complet. Découvrez les produits existants de Zendure sur Amazon, qui incluent d’autres batteries et chargeurs.

Il convient de noter qu’il s’agit techniquement d’une campagne de financement participatif et non d’une garantie que vous recevrez le produit une fois la campagne terminée. Cela dit, nous avons couvert de nombreuses campagnes Zendure dans le passé et elles ont toujours toujours suivi la réalisation de leur campagne.