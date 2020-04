L’effondrement de l’Apple Store et le macBook d’une pop star sur l’Apple Crime Blotter

Les opérations de phishing ciblent les clients Apple, une Apple Watch trouvée dans une voiture volée et d’autres nouvelles du buvard du crime Apple.



L’Apple Store de Lincoln Road à Miami Beach

Le dernier d’une fonctionnalité AppleInsider occasionnelle, examinant le monde des délits liés à Apple:

Aucune intrusion dans l’Apple Store n’a été signalée pendant le premier mois de fermeture

L’épidémie de coronavirus entraînant la fermeture d’une grande partie de l’économie américaine, tous les Apple Stores en Amérique du Nord sont fermés depuis le 13 mars. Depuis les fermetures, il n’y a pas eu un seul rapport d’actualité concernant une effraction ou un vol dans aucun des ces emplacements Apple Store fermés.

Un vol à main armée a été signalé début mars derrière l’Apple Store de Lincoln Road à Miami Beach, par WSVN, mais qui a eu lieu quelques jours avant la fermeture et n’était pas un vol dans le magasin lui-même.

Des utilisateurs d’Apple ciblés par des escroqueries par phishing

Un nouveau rapport d’IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services a découvert une «opération à grande échelle» de plus de 600 domaines de phishing, visant à voler les informations d’identification iCloud des utilisateurs d’Apple.

L’arnaque fonctionne par des attaquants qui volent des iPhones, puis envoient de faux e-mails à leurs propriétaires. S’ils prennent l’appât, les voleurs peuvent ensuite déverrouiller les téléphones. Certains voleurs ont spécifiquement cherché à cibler les iPhones appartenant à des dirigeants d’entreprise de haut niveau, souvent lorsqu’ils boivent dans des bars.

Parallèlement, une étude trimestrielle sur le comportement de phishing a révélé qu’Apple s’est hissé au premier rang des marques imitées. Selon Check Point Research, Apple est arrivé premier pour le premier trimestre 2020, après avoir terminé septième au quatrième trimestre 2019.

La grande différence, selon l’étude, est que les criminels ont exploité le “buzz en ligne” sur une nouvelle Apple Watch pour tromper les utilisateurs. Netflix était deuxième, suivi de PayPal et eBay.

Un associé de Lev Parnas a envoyé son iPhone à un avocat

Un co-accusé de la figure de la destitution de Trump, Lev Parnas, a trouvé un moyen intelligent de contourner les autorités pour vérifier ses appareils à la frontière – il les a envoyés à son avocat au préalable. Selon le reportage du journaliste à la sécurité nationale Marcy Wheeler, David Correia, qui a été accusé de drogue dans le même acte d’accusation que Parnas, a envoyé plusieurs articles – un iPhone, un Microsoft Surface Pro, un disque dur et deux cahiers – à son avocat. avant de retourner aux États-Unis pour répondre aux accusations. Cependant, le gouvernement a finalement saisi le paquet.

Correia affirme qu’il a envoyé les articles “dans le but de demander un avis juridique”, et les tribunaux examinent la question de savoir si certains ou tous les articles sont soumis au privilège avocat-client.

Homme recherché pour une manœuvre de prêteur sur gages impliquant Apple Watch

Un homme est recherché en Floride après que la police a déclaré qu’il était entré dans un prêteur sur gages à Fort Lauderdale, avait tenté en vain de négocier la vente d’une Apple Watch, puis avait sorti une arme à feu de la vitrine. Le Miami Herald rapporte que l’homme s’est ensuite rendu dans un deuxième prêteur sur gages, où il a présenté une fausse identité et vendu l’Apple Watch. L’incident de l’arme a été filmé sur la vidéo de sécurité.

Apple Watch retrouvée dans la voiture volée d’un conseiller municipal

Une voiture d’un conseiller municipal de Caroline du Sud a été volée, faisant partie d’une série de cambriolages récents dans la région de Gaffney, et une Apple Watch a été trouvée dans la voiture une fois que les voleurs accusés l’ont abandonnée. Selon The Gaffney Ledger, la police a pourchassé la Chrysler Sebring 2008 volée, après quoi les voleurs ont quitté la route dans un arbre.

Les voleurs se sont enfuis, laissant derrière eux l’Apple Watch et un conteneur contenant “une substance présumée être de la marijuana”.

Un chanteur de rock hospitalisé après une agression qui a emporté son précieux MacBook

Zach Lount, leader du groupe de rock alternatif anglais King No-One, a été hospitalisé après avoir été frappé par un pied de biche par des agresseurs qui ont volé son MacBook. Le Manchester Evening News écrit que Lount, “laissé inconscient dans une mare de sang”, a demandé le retour de l’ordinateur, qui contient plus de 2 000 chansons qu’il a écrites.

Enquête sur des vols d’iPhone dans des boîtes de livraison au Missouri

Les vols d’objets d’Amazon et de boîtes UPS sur les porches des résidents apparaissent clairement comme un crime fréquent à l’ère de la distanciation sociale. Rapporté par My Leader Paper, la police d’Eureka, dans le Missouri, examine une série de vols d’appareils iPhone 11 dans des boîtes de livraison UPS. Fin mars, la police n’avait aucun suspect.

Des kits, de l’équipement et des iPhones volés dans des ambulances au Royaume-Uni

Les chauffeurs d’ambulance dans les Midlands se sont plaints que des kits de sauvetage, ainsi que des équipements de protection et des objets personnels tels que les iPhones, ont été volés dans les ambulances, tandis que les ambulanciers paramédicaux sont en communication, informe le Coventry Telegraph. Dans un incident, “un dossier électronique de patient et une poche de médicaments et un mini jet ‘utilisés pour administrer les médicaments” ont été volés dans une seule ambulance.

Un homme a volé une femme de 76 ans et utilisé de l’argent pour acheter des iPhones

La police de Surrey, au Royaume-Uni, recherche un homme qui, selon eux, a volé une femme de 76 ans dans les toilettes d’un supermarché, avant d’aller acheter des iPhones dans un magasin. Les autorités disent que l’homme, qui a été pris sur des caméras de sécurité, a volé le portefeuille de la femme, a effectué deux retraits de distributeurs automatiques de billets, puis a utilisé les cartes de crédit de la femme pour acheter deux iPhones.

Il s’est ensuite dirigé vers un autre magasin et a tenté un autre achat.

Vous avez une histoire de crime Apple pour nous? Envoyez un e-mail à AppleInsider et faites-le nous savoir.