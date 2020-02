L’enquête du FBI Pensacola n’a toujours pas accédé à l’iPhone du tireur

L’enquête du Bureau fédéral sur la fusillade de Pensacola n’est toujours pas en mesure d’accéder à des données chiffrées sur l’iPhone d’un suspect, a admis le directeur Christoper Wray, sans progrès sur l’acquisition de données depuis l’appareil.

Le siège du FBI: le bâtiment J. Edgar Hoover

Apparu lors d’une réunion du comité judiciaire de la Chambre mercredi, le directeur du FBI, Wray, a confirmé le manque de succès dans l’accès à l’une des données cryptées détenues sur l’iPhone reconstruit. Le smartphone en question est important pour l’enquête, car il appartenait au tireur derrière l’attaque de la Naval Air Station à Pensacola, en Floride, en décembre.

Répondant aux questions du républicain Matt Gaetz de Floride, Bloomberg rapporte que Wray a déclaré que le FBI est “actuellement engagé avec Apple dans l’espoir de voir si nous pouvons obtenir une meilleure aide de leur part afin que nous puissions avoir accès à ce téléphone.”

Le FBI a officiellement demandé à Apple de l’aider à déverrouiller une paire d’iPhones en décembre, avant de demander à nouveau en janvier. Une demande supplémentaire a également été faite par le procureur général américain William Barr, qui a également accusé Apple de n’avoir fourni aucune “assistance substantielle” à l’enquête.

Le 13 janvier, Apple a rejeté les demandes, tout en réfutant les commentaires de Barr. “Nous rejetons l’idée selon laquelle Apple n’a pas fourni d’assistance substantielle dans l’enquête Pensacola”, a déclaré Apple. “Nos réponses à leurs nombreuses demandes depuis l’attaque ont été opportunes, approfondies et se poursuivent.”

À l’époque, Apple a également confirmé avoir fourni une mine de données pour le tireur et les comptes associés, y compris les sauvegardes iCloud, les informations de compte et les “données transactionnelles”. Apple accepte régulièrement les demandes légitimes des forces de l’ordre, telles que les mandats, demandes et lettres de sécurité nationale,

Apple ne s’arrête cependant pas de briser le cryptage de son matériel et de ses logiciels à des fins d’application de la loi, car les données sur un appareil verrouillé ne peuvent pas être acceptées sans utiliser le mot de passe ou le mot de passe correct.

L’affaire soulève une fois de plus le débat sur le chiffrement en cours, où les responsables gouvernementaux et les forces de l’ordre exigent l’accès aux données chiffrées via des portes dérobées, tandis que les critiques et les entreprises technologiques ripostent en raison de l’affaiblissement potentiel du chiffrement dans son ensemble. Les commentaires de Barr auraient également suscité des inquiétudes chez certains responsables du FBI, qui craignent que les déclarations ne nuisent aux relations existantes avec les entreprises impliquées.

Alors que les ingénieurs d’Apple sont théoriquement capables de pénétrer dans un iPhone verrouillé à l’aide d’un logiciel personnalisé, créant ainsi une porte dérobée, la société estime que cela créerait un précédent dangereux et mettrait tous les clients en danger de violation de la vie privée. Apple soutient qu’il n’y a “pas de porte dérobée uniquement pour les bons”, car ils peuvent tout aussi bien être exploités par de mauvais acteurs.