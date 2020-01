L’équipe Apple TV + renforcée par l’embauche d’un ingénieur de la plate-forme Netflix

Apple continue d’ajouter plus d’employés à sa liste pour le projet Apple TV +, avec la dernière recrue Ruslan Meshenberg, un ingénieur qui a travaillé sur la plate-forme de streaming de Netflix.

Depuis plusieurs années, Apple propose aux consommateurs de regarder et d’écouter du contenu tout en profitant du streaming. Bien qu’il s’agisse principalement d’Apple Music et, plus récemment, d’Apple TV, la nécessité d’envoyer du contenu de ses serveurs vers les appareils des utilisateurs est évidente à d’autres égards, y compris la location de films sur l’iTunes Store et même des informations pour Apple Maps.

Selon des sources proches de la personne s’adressant au Wall Street Journal, Apple a embauché Meshenberg dans sa branche des services Internet, rejoignant l’équipe technique travaillant sur la plate-forme utilisée pour diffuser en continu le contenu Apple TV +. On s’attend à ce que Meshenberg aide Apple à surmonter les obstacles techniques qu’il rencontre en construisant la plate-forme.

Le travail de Meshenberg chez Netflix a impliqué l’expansion de l’infrastructure de ce service de streaming, garantissant que le contenu vidéo du service a été fourni aux abonnés malgré le problème de mise à l’échelle massif. C’était à un moment où Netflix commençait à fonctionner dans plus de 50 pays en même temps, avec plus d’un milliard d’heures de programmation diffusées aux utilisateurs chaque semaine.

Le travail de l’ingénieur consistait principalement à rendre le service plus rapide d’accès pour les utilisateurs et plus cohérent avec moins d’instances d’indisponibilité. La contribution de Meshenberg a contribué à donner à Netflix la réputation d’être pratiquement toujours disponible à tout moment, avec un réseau de distribution très résistant.

L’embauche de Meshenberg est attribuée à Michael Abbott, un ancien vice-président de l’ingénierie pour Twitter qu’Apple a embauché en 2019. Abbott aurait été attribué plus de responsabilités pour les opérations Internet d’Apple, ce qui nécessitait que des ingénieurs plus expérimentés soient ajoutés à l’équipe.

Alors que l’ajout d’un ingénieur de Netflix peut principalement aider les efforts de streaming vidéo d’Apple, les leçons tirées de son amélioration pourraient facilement être réutilisées par les équipes pour d’autres services en ligne, afin de minimiser les futurs problèmes d’indisponibilité.