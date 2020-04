Les achats d’iPhone SE (PRODUCT) RED contribuent au fonds de secours COVID-19

Lorsque vous achetez un (PRODUCT) RED iPhone SE, Apple contribuera directement au fonds de secours COVID-19.

L’iPhone SE (PRODUCT) RED contribuera directement au fonds de secours COVID-19

Dans ses efforts continus pour aider à lutter contre la pandémie mondiale, tout achat (PRODUCT) RED effectué sur le site Web d’Apple contribuera directement au Global COVID-19 Relief Fund, y compris le nouvel iPhone SE.

AppleInsider a repéré le changement mercredi matin, mais on ne sait pas quand le reste du site Web a changé. Apple a discrètement mis à jour son site Web pour montrer le changement, et les contributions se poursuivront jusqu’au 30 septembre au moins.

L’iPhone SE sera mis en vente le 17 avril

Cela s’ajoute à tous les autres efforts d’Apple dans la lutte contre le coronavirus. Jusqu’à présent, Apple est impliqué dans de nombreux fonds et a fait don de millions à des efforts locaux et mondiaux. Ils se sont même joints à l’Emerson Collective pour créer l’America’s Food Fund.

Apple a fait don de plus de 20 millions de masques à des établissements de santé américains et crée également ses propres écrans faciaux. De plus, un événement à venir, appelé One World: Together at Home, sera diffusé le 18 avril et Apple a fait un don de 10 millions de dollars.