Les actionnaires votent pour toutes les recommandations d’Apple lors de l’assemblée annuelle

Les actionnaires d’Apple ont voté lors de l’assemblée annuelle des actionnaires d’Apple Park, la société obtenant tout ce qu’elle a recommandé lors de chaque vote présenté lors du rassemblement des investisseurs.

Tenue mercredi au Steve Jobs Theatre d’Apple Park, siège d’Apple, l’assemblée annuelle des actionnaires offre aux propriétaires de titres Apple la possibilité de prendre des décisions susceptibles d’affecter l’avenir de l’entreprise de différentes manières.

Il y avait six propositions sur le dossier pour la réunion de 2020, couvrant l’élection des administrateurs, la ratification d’Ernst and Young en tant que cabinet d’expertise comptable agréé indépendant et l’approbation de la rémunération des dirigeants. Les candidats au conseil d’administration sont James Bell, Tim Cook, Al Gore, Andrea Jung, Art Levinson, Ron Sugar et Sue Wagner.

Sur les six propositions, il y avait trois propositions d’actionnaires sur la liste, mais les votes allaient de pair avec la recommandation d’Apple de s’opposer à leur approbation générale.

La quatrième proposition, d’abord des actionnaires, était la sixième tentative consécutive de modification de l’accès aux procurations pour inclure un deuxième candidat approuvé par les actionnaires au conseil. En vertu de la réglementation existante sur l’accès proxy d’Apple, l’accès est limité à 20% des administrateurs en service immédiat arrondis au nombre entier le plus proche, en l’occurrence un administrateur, mais la proposition voulait changer la langue pour refléter un chiffre de 20% “ou 2, celui qui est le plus grand. ”

Apple a recommandé contre la proposition, estimant que la méthode existante d’accès proxy est efficace pour les besoins actuels.

Lors de la sixième tentative, la proposition a échoué, marquant 31,1% pour, 68,9% contre.

La cinquième proposition voulait que le comité de rémunération du conseil d’administration prépare un rapport «évaluant la faisabilité d’intégrer des mesures de développement durable dans les mesures de rendement, les objectifs de rendement ou les conditions d’acquisition qui pourraient s’appliquer aux cadres supérieurs dans le cadre des régimes d’incitatifs de rémunération de la société». Apple parle de son travail en matière de durabilité environnementale et de droits de l’homme à plusieurs reprises, la proposition suggérant que la saisie de paramètres spécifiques à la rémunération des dirigeants pourrait “réduire les risques de réputation, juridiques et réglementaires et améliorer les performances à long terme”.

Au cours de l’assemblée, l’actionnaire Pat Miguel Tomaino a suggéré: “Ce que cette proposition dit aux cadres supérieurs, c’est de mettre votre argent là où vous êtes.”

Apple a recommandé un vote contre la proposition, en raison de l’existence de programmes, y compris le rapport d’étape annuel sur la responsabilité des fournisseurs et le rapport sur la responsabilité environnementale. L’utilisation de telles mesures serait également une mesure redondante, car elles sont déjà installées en tant que valeurs fondamentales de l’entreprise.

La proposition a été rejetée de 12/1% à 87,9%.

La proposition 6 voulait un rapport sur les politiques d’Apple concernant la liberté d’expression et l’accès à l’information, “y compris si elle s’est publiquement engagée à respecter la liberté d’expression en tant que droit de l’homme”.

La réunion se poursuit. AppleInsider mettra à jour ce message avec plus d’informations au fur et à mesure de son développement.