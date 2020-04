Les ambitions de suivi du sommeil et de la santé d’Apple s’étendent aux couvertures et aux matelas

Suite à de nombreuses suggestions selon lesquelles Apple apporte le suivi du sommeil à l’Apple Watch, la société semble prête à approfondir son achat Beddit et à développer une literie et des couvertures pour surveiller les signes vitaux.

Apple semble étendre cette bande Beddit actuelle en un tapis de lit à part entière

Le suivi du sommeil arrive sur l’Apple Watch depuis un certain temps, et Apple a même acheté le système tiers Beddit à cet effet. Mais maintenant, un nouveau brevet suggère que l’Apple Watch pourrait ne pas être nécessaire car la literie et un couvre-matelas pourraient être utilisés à la place.

«Traditionnellement, la surveillance du sommeil ou des signes vitaux d’une personne nécessitait un équipement coûteux et encombrant», commence «Vital Signs Monitoring System», brevet américain n ° 20200107785. Il souligne ensuite que le port d’un tel équipement rend la personne mal à l’aise et affecte donc le sommeil même les modèles qu’il essaie de surveiller.

Il s’agit spécifiquement d’une critique sur le type de suivi du sommeil qui nécessite un séjour dans un établissement médical, mais cela fait également valoir des points qui pourraient également s’appliquer à une Apple Watch. Plus précisément, il indique qu’actuellement, tout type d’appareil usé a tendance à être “configuré pour déterminer les signes vitaux en fonction d’un type de mesure ou de mode de fonctionnement”.

De plus, une Apple Watch ou tout autre appareil ne surveillerait que la personne qui la porte. “[These] les systèmes n’ont pas la capacité non seulement de surveiller plusieurs utilisateurs, mais également d’incorporer l’analyse d’un premier utilisateur à l’analyse d’un deuxième utilisateur, dont le sommeil peut être affecté par le premier utilisateur. “

La solution proposée par Apple consiste alors à disposer d’une literie qui suit le sommeil de toute personne allongée sur ou sous celle-ci. Cela semble être une extension du système de Beddit, qui a vu une bande de matériel placée sous des draps et relayant des données vers un iPhone.

Cette version étendue semble suggérer qu’au lieu d’une courte bande placée sous une partie du corps d’une personne endormie, au moins une plus grande partie du lit deviendrait un capteur.

«Le système de surveillance peut comprendre une pluralité de capteurs comprenant, mais sans s’y limiter, des électrodes, des capteurs piézoélectriques, des capteurs de température et des accéléromètres», explique le brevet. “Sur la base des valeurs mesurées, le système de surveillance peut analyser le sommeil de l’utilisateur, fournir des commentaires et des suggestions à l’utilisateur et / ou peut ajuster ou contrôler les conditions environnementales pour améliorer le sommeil de l’utilisateur.”

C’est vous au lit avec un tapis Apple en dessous et une couverture Apple. Regardez, c’est utile.

Bien que l’on puisse supposer que l’ajustement des conditions environnementales pourrait impliquer l’envoi de données à un appareil HomeKit pour modifier la climatisation, par exemple, le brevet fait davantage référence à la fourniture d’un système de contrôle pour l’utilisateur. “[A] le panneau de contrôle peut comprendre un écran tactile et / ou un affichage et être configuré pour s’interfacer avec l’utilisateur et / ou un ordinateur …. [It] peut afficher la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la variabilité de la fréquence respiratoire, le mouvement de l’utilisateur et la température de l’utilisateur. “

Le tapis, cependant, pourrait également servir de sous-couverture électrique et modifier directement la température elle-même. Apple appelle cela «chauffage ou refroidissement actif», et ce serait plus intelligent qu’une couverture électrique ordinaire, car elle s’adapterait à plus d’une personne. “[For example,] le chauffage et / ou le refroidissement peuvent être utilisés pour tenir compte des différences de confort thermique “, dit-il.

Ainsi, le tapis enregistrerait le corps d’un utilisateur en appuyant dessus et pourrait distinguer deux utilisateurs. Le brevet se concentre sur de très nombreuses façons de le faire, sur la façon dont il peut déterminer “un ou plusieurs signaux physiologiques d’un utilisateur”, ainsi que de plusieurs utilisateurs.

L’invention est attribuée à deux personnes chez Apple, Shahrooz Shahparnia et Erno H. Klaassen. Les deux chercheurs détiennent plusieurs brevets, mais aucun n’est clairement lié à cela.