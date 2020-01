Les améliorations d’Apple Maps se terminent par une poussée en Alaska, dans le centre et le sud-est des États-Unis

Apple a tenu sa promesse à la WWDC et a maintenant déployé des données Apple Maps améliorées dans l’ensemble des États-Unis.

Repérée par Nate Thompson sur Twitter, Apple Maps a commencé à déployer une mise à jour qui apporte une couverture actualisée au centre et au sud-est des États-Unis. La mise à jour comprend plus de détails sur les routes, les pistes cyclables, les sentiers pédestres, les parkings, les bâtiments, les parcs, les piscines et les plans d’eau.

Comme la mise à jour du Midwest qui a eu lieu en octobre, l’expansion dans le sud-est semble se dérouler à différents moments sur différentes plates-formes.

Ceci conclut le déploiement par Apple des données Maps améliorées. Apple avait promis que l’ensemble des États-Unis obtiendraient les données d’ici la fin de 2019.

Il a récemment été révélé qu’Apple avait dépensé des “milliards” pour réorganiser Apple Maps, après un lancement moins que stellaire de Maps en 2012. Les informations ont été publiées dans le cadre de l’enquête antitrust d’Apple, bien qu’un montant exact d’argent dépensé n’ait jamais été indiqué.

Apple Maps a connu des changements majeurs et l’arrivée d’iOS 13 a amené “Look Around” – le rival d’Apple à Street View de Google – sur l’iPhone.

.