Les appareils de suivi «Apple Tags» lancent l’été 2020, selon Ming-Chi Kuo

Selon les rumeurs, les porte-clés de suivi des «balises Apple» devraient être livrés au milieu de 2020, selon Ming-Chi Kuo, les expéditions de la balise basée sur l’Ultra Wideband devant être de l’ordre de «dizaines de millions» d’ici la fin de l’année.

L’iPhone 11, Pro et Pro Max incluent tous la prise en charge UWB requise pour l’emplacement «Apple Tag».

“Apple Tags”, un matériel qui a fait surface dans les fuites de logiciels, est censé se rapprocher du lancement et d’une sortie éventuelle. Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider, Ming-Chi Kuo affirme que le système de localisation ultra large bande arrivera à un moment donné en 2020.

Dans les discussions concernant la firme d’approvisionnement d’Apple USI, Kuo s’attend à ce que l’entreprise commence à expédier des composants pour une “étiquette UWB” à partir du deuxième ou du troisième trimestre de 2020. Kuo ne mentionne pas directement “Apple Tag” par son nom, mais la description donnée pour les gammes de produits en étroite collaboration avec l’appareil.

“Nous pensons que la balise ultra large bande (UWB) améliorera l’expérience utilisateur des applications de recherche et de réalité augmentée d’iOS en offrant des fonctions de mesure à courte distance”, écrit Kuo. Les spéculations précédentes indiquaient que le “Apple Tag” était étroitement lié aux fonctionnalités “Find My” offertes par Apple, et profiterait de l’UWB pour localiser la position du tag pour un utilisateur d’iPhone 11 plus précisément que ce qui est actuellement possible avec le Wi-Fi. et Bluetooth.

Des rapports antérieurs indiquaient également une vue en réalité augmentée, qui pourrait montrer l’emplacement attendu de la balise en utilisant un ballon et une chaîne rouges virtuels en superposition de la vue de la caméra.

Kuo pense que USI sera le principal fournisseur de l’emballage unique en ligne (SIP) de la marque, l’entreprise réalisant la fabrication pour 60% des expéditions.

Les spéculations précédentes de Kuo ont mis le lancement du “Apple Tag” au cours des six premiers mois de 2020. Cependant, l’épidémie de coronavirus en cours peut entraîner des retards de fabrication.