Les Apple Stores aux États-Unis resteront fermés jusqu’au début mai

Apple, dans une note aux employés jeudi, a déclaré qu’il prévoyait de fermer tous les magasins de détail américains jusqu’au début mai, alors que la pandémie de COVID-19 continue de faire des ravages dans le pays.

S’adressant directement aux employés, le vice-président principal des ventes et des personnes d’Apple, Deirdre O’Brien, a déclaré que la société surveillait les conditions locales dans les bureaux et les commerces de détail quotidiennement et ne déciderait de rouvrir les magasins qu’après “des examens approfondis et réfléchis et les dernières directives des autorités locales. les gouvernements et les experts de la santé publique “, rapporte Bloomberg.

Dans l’intervalle, les employés continueront d’adhérer aux protocoles du travail à domicile qui, pour les détaillants comme Geniuses, incluent des options d’assistance technique à distance. Les employés de l’entreprise, comme ceux basés à Apple Park, travaillent également à distance pour empêcher la propagation du virus.

Apple développe des options de travail flexibles pour garantir que les parents «ont le soutien et la flexibilité nécessaires pour ajuster leurs horaires au besoin», indique la note. Comme l’a souligné O’Brien, de nombreux parents se sont retrouvés dans une situation difficile alors qu’ils concilient travail et garde d’enfants à la maison après la crise. Apple encourage tous les employés à exprimer tout conflit potentiel avec la direction, selon le rapport.

Le géant de la technologie basé à Cupertino a fermé tous les points de vente de marque en dehors de la Grande Chine le 14 mars dans le but de protéger les clients et les membres de l’équipe contre le coronavirus à propagation rapide. Les plans initiaux étaient de rouvrir les Apple Stores le 27 mars.

Plus récemment, O’Brien, dans une note de service le mois dernier, a déclaré qu’un calendrier révisé verrait certains magasins Apple ouvrir au cours de la première moitié d’avril, mais cela s’est également révélé trop optimiste pour les emplacements aux États-Unis.

Les cas confirmés de COVID-19 aux États-Unis continuent de monter en flèche, avec plus de 245000 personnes testées positives pour la maladie jeudi. Alors que le gouvernement fédéral se démène pour répondre, les autorités de l’État et les autorités locales ont appelé à la mise en quarantaine et émis des ordonnances d’abri sur place pour atténuer et gérer les retombées du virus.