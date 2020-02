Les autorités ordonnent à Foxconn de fermer ses installations chinoises

Le partenaire d’assemblage d’Apple, Foxconn, a été informé par les autorités chinoises qu’il ne pouvait pas ouvrir ses installations de production en Chine en raison de l’épidémie de coronavirus, en raison des “risques élevés” d’infection déterminés à la suite d’une inspection par des experts en santé publique.

Alors que les autorités tentent d’endiguer la propagation du coronavirus en Chine, Foxconn a fait sa part pour aider vendredi en disant au personnel de ne pas retourner au travail le 10 février, après le nouvel an lunaire. Plutôt que de reprendre ses opérations à la date de retour initialement prévue, le partenaire d’assemblage a dit à ses dizaines de milliers d’employés de rester à l’écart de l’usine de Shenzhen.

Un rapport de Nikkei affirme que l’arrêt de la production a été de nouveau stoppé par les autorités chinoises, qui ont dit à Foxconn de ne pas rouvrir. Des personnes familières avec l’affaire ont indiqué que l’usine ferait l’objet d’inspections sur place par des responsables de la santé publique, qui ont constaté qu’il y avait “des risques élevés d’infection par un coronavirus” si elle rouvrait.

Une note interne sur l’inspection et la fermeture ordonnée par le gouvernement mentionnait que “la violation de la prévention et du contrôle des épidémies pourrait potentiellement entraîner la peine de mort”. Une partie du problème est que les installations de production utilisent la climatisation centrale et ont une forte densité de travailleurs, des conditions propices au transfert viral.

“Les gouvernements locaux ne veulent pas risquer la propagation potentielle du virus dans un tel environnement de travail à forte intensité de main-d’œuvre”, a indiqué une source au rapport. “Personne ne veut porter la responsabilité de reprendre le travail à ce moment critique.”

Vendredi, Foxconn a pris la décision supplémentaire d’annuler les réservations de vols pour les employés de Taiwan revenant de leur pays d’origine en Chine entre le 7 février et le 14 février. La mesure aurait été annoncée par le président Young Liu lors d’une vidéoconférence ce matin-là, qui a également confirmé la Le complexe de Zhengzhou de l’entreprise devra être évalué par le gouvernement local avant de pouvoir être rouvert.

Foxconn a précédemment confirmé que le coronavirus affecterait la production, et il affecterait les AirPod d’Apple ainsi que d’autres produits qu’il fabrique, tels que les iPhones.

Au 7 février, l’Organisation mondiale de la santé rapporte qu’il y a eu 31 481 cas confirmés de coronavirus dans le monde et 638 décès. Ces chiffres sont en hausse par rapport à la veille, avec 3 205 cas supplémentaires et 73 décès. Cependant, l’OMS dit qu’aucun nouveau pays n’a signalé de cas dans les 24 heures précédant le 7 février.

Parmi les infections, la grande majorité est basée en Chine, avec 31 211 cas confirmés dans le pays, dont 4 821 sont considérés comme «graves» et 637 décès.