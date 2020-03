Les baskets de marque Apple se vendent pour près de 10 000 $ aux enchères

Il n’y a apparemment aucune limite à ce que les gens paieront en ce qui concerne certains des équipements Apple les plus obscurs, et ces baskets le prouvent.

Crédit d’image: Heritage Auctions

Les chaussures sont de taille neuf et demie et arborent le logo Apple classique à six couleurs. Ils ont été distribués aux employés d’Apple au début des années 90, ce qui en fait une découverte extrêmement rare.

La chaussure usée, répertoriée comme étant en assez bon état avec des salissures de surface mineures, a réussi à tirer 9 687 $. Ils ont eu 20 offres au total.

Les chaussures ont été vendues à Heritage Auction House ,. La maison de vente aux enchères les a inclus dans le cadre d’un bloc “Art urbain”.

Ce n’est pas non plus la première fois qu’un produit Apple difficile à trouver réussit aux enchères. Tout récemment, une rare machine fonctionnelle Apple-1 s’est vendue aux enchères à 458 711 $.

Les documents de marketing et autres souvenirs variés peuvent également finir par attirer des prix élevés sur le bloc d’enchères, comme un manuel Apple-1 original qui s’est vendu à 12296 $ en 2019.