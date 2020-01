Les caméras de l’iPhone 11 jugées «très capables» lors des tests DxOMark

Les tests DxOMark ont ​​prouvé que l’iPhone 11 est un appareil très performant qui offre des améliorations par rapport à la configuration à deux caméras de l’iPhone XS Max, et avec certains éléments comparables aux modèles Pro.

Une référence indépendante qui évalue la qualité d’image des smartphones, des objectifs et des appareils photo, a finalement publié son examen de la configuration de la caméra arrière de l’iPhone 11, et c’est généralement une bonne nouvelle pour Apple. L’examen a marqué l’iPhone 11 à 109 points, contre 106 points par l’iPhone XS Max qui utilise également un système à double caméra à l’arrière de l’appareil.

“L’iPhone 11 est un appareil très performant pour les photos et les vidéos”, écrit DxOMark, avant de souligner que le score de 109 le place en dehors du top dix des appareils photo, à la 17e place derrière le Xiaomi Mi 9 et le Huawei Mate 20 Pro . En revanche, l’iPhone 11 Pro Max a marqué 117 points, ce qui le place en cinquième position avec le Samsung Galaxy Note 10+.

L’iPhone 11 a obtenu un score élevé pour les images fixes, où il a obtenu un score total pour les photographies de 112 points, mais la note de 101 points pour la vidéo a fait baisser le score global.

Les scores vidéo entre l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro Max sont “très comparables” dans la revue, les performances des photos fixes faisant la différence entre les deux appareils en termes de capacités d’imagerie. L’utilisation de deux objectifs au lieu de trois sur l’iPhone 11 est un «facteur important» car il est inférieur au score de 124 images fixes du Pro Max, car l’objectif supplémentaire «fournit de meilleurs résultats pour le zoom et le bokeh».

Malgré tout, l’appareil photo ultra-grand-angle de l’iPhone 11 «est aussi bon que le modèle Pro le plus cher», avec des performances comparables dans des catégories clés telles que l’exposition, la couleur, les détails et la mise au point automatique. Les utilisateurs peuvent s’attendre à “des expositions précises avec une plage dynamique assez large, des couleurs agréables et des photos nettes avec de bons niveaux de détail dans la plupart des conditions d’éclairage.”

Côté vidéo, l’un des points forts de l’iPhone 11 est son exposition, qui est précise dans la plupart des conditions testées, tandis que le traitement vidéo HDR garantit que “les détails des hautes lumières et des ombres sont raisonnablement bien rendus dans les scènes lumineuses ou à contraste élevé”. Dans des conditions de forte luminosité, il est également capable de fournir une “conservation de texture exceptionnelle” d’environ 90% d’acutance entre 300 et 1 000 lux, tombant à un “très respectable” 70% sous 100 lux, considérés comme des conditions d’éclairage intérieur.

Les faiblesses vidéo, y compris une légère exposition et des instabilités de balance des blancs, ne sont “pas trop problématiques”, mais plus visibles lors des transitions entre différents environnements d’éclairage. Bien que la stabilisation soit efficace et corrige la plupart des mouvements indésirables dans les prises de vue statiques, un artefact d’effet jello est présent en mouvement comme la marche, mais un fort effet de vibration est noté dans les vidéos capturées en pleine lumière.

“Si la photographie est un facteur important dans ce choix, la bonne nouvelle est que, dans l’ensemble, l’appareil moins cher est à la hauteur de l’excellente qualité d’image globale de l’iPhone 11 Pro Max”, conclut le rapport. L’absence d’un téléobjectif dédié pour le zoom est largement considérée comme le principal inconvénient de l’iPhone 11 par rapport à son compagnon stable.

DxO a commencé à effectuer une analyse de la qualité audio sur les smartphones en octobre, l’iPhone XS Max et l’iPhone 11 Pro Max obtenant un score élevé.