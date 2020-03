Les captures d’écran supposées d’Apple CarKey révèlent le fonctionnement de la fonction de clé numérique

Un ensemble de captures d’écran douteuses partagées sur Twitter cette semaine devrait montrer la soi-disant fonctionnalité “CarKey” d’Apple pour iOS, offrant potentiellement un premier aperçu de la clé numérique qui permettra apparemment aux utilisateurs de contrôler les systèmes du véhicule avec leur iPhone et Apple Watch.

Captures d’écran alléguées de l’interface CarKey d’Apple. | Source: “DongleBookPro” via Twitter

Un trio de captures d’écran de «DongleBookPro», capturé sur un iPhone exécutant une version inconnue d’iOS, montre apparemment la fonctionnalité avec une clé liée à une BMW i8.

Il semble que les clés numériques soient stockées dans l’application Wallet, les voitures inscrites étant répertoriées comme des cartes navigables. En appuyant sur l’avatar d’une voiture, un écran affiche les informations stockées sur le véhicule, l’émetteur d’une clé numérique, une option pour activer le mode express, le partage des paramètres et une option pour retirer la clé du portefeuille.

Tout comme HomeKit ou d’autres verrous de maison intelligents, les utilisateurs peuvent apparemment partager leur CarKey avec un autre propriétaire d’iPhone. Selon une troisième capture d’écran, l’accès peut être limité à des sous-systèmes spécifiques tels que les serrures de porte, les serrures de coffre et l’allumage d’une voiture. La prise en charge d’autres variables peut exister. Par exemple, certaines voitures avec porte-clés sans fil intègrent des modes de conduite de sécurité qui limitent la vitesse du conducteur et d’autres paramètres mécaniques.

Le mode Express, comme la fonction Express Transit de Wallet, active automatiquement CarKey sans nécessiter d’authentification avec Face ID, Touch ID ou un code d’accès. En théorie, cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de simplement marcher jusqu’à leur voiture, de la déverrouiller et de la démarrer sans retirer un appareil de leur sac à main ou de leur pantalon. Si le mode fonctionne de manière similaire à Express Transit, la clé numérique peut également fonctionner lorsque la batterie d’un iPhone est épuisée.

La légitimité des captures d’écran n’est pas claire, car des anomalies suggèrent que les images ont été manipulées. Par exemple, la définition du mode express mentionne spécifiquement les “cartes express”, tandis que le libellé et l’espacement du texte sur l’écran “Définir le type d’accès CarKey” sont maladroits. Cela dit, les premières versions de logiciels iOS sont davantage axées sur les fonctionnalités et moins sur le polissage.

Les captures d’écran concordent avec un rapport cette semaine qui, citant le code d’une version divulguée d’iOS 14, affirmait que BMW serait parmi les premiers constructeurs automobiles à utiliser CarKey si et quand il fera ses débuts dans une future version d’iOS.

La technologie propriétaire CarKey d’Apple a été découverte au début d’une première version bêta d’iOS 13.4 en février. La fonctionnalité n’a pas fait ses débuts avec la sortie de la mise à jour mardi. Au-delà de l’existence de l’API, on en sait peu sur l’initiative. Les rapports indiquent que le système utilise le matériel NFC sur iPhone, et potentiellement Apple Watch, pour communiquer avec l’ordinateur de bord d’une voiture pour déverrouiller, verrouiller et démarrer un véhicule.

Le géant de la technologie de Cupertino étudie les systèmes de clés de voiture numériques depuis des années et, en 2018, a déposé une demande de brevet décrivant les méthodes par lesquelles un iPhone peut contrôler en toute sécurité les sous-systèmes d’une voiture. Un autre brevet, délivré en novembre, détaille une solution qui intègre la connectivité Bluetooth et Ultra Wideband pour déterminer l’emplacement relatif d’un appareil avant d’échanger des clés cryptographiques avec un véhicule cible.

Apple est également membre du Car Connectivity Consortium, un groupe de l’industrie automobile axé sur le développement et l’intégration de technologies de clés numériques universelles. Le CCC travaille actuellement à Digital Key Release 3.0, un système qui exploite la technologie Bluetooth Low Energy et UWB pour fournir un accès sans clé passif et géolocalisé aux smartphones et autres équipements mobiles.