Les cartes AMD Radeon «Navi 2X» offriront le traçage des rayons aux futurs Mac

AMD a détaillé la prochaine génération d’unités de traitement graphique Radeon portant le nom de code «Navi 2X», la famille RDNA 2 devant inclure le ray tracing matériel parmi d’autres nouvelles fonctionnalités des cartes qui devraient être compatibles avec macOS.

AMD propose actuellement des cartes graphiques comme la série RX 5000 qui utilisent ses GPU Navi de 7 nanomètres, ainsi que des cartes de niveau professionnel plus exotiques comme la Radeon Pro Vega II pour Mac Pro et la Radeon Pro W5700. Dans une présentation dans le cadre de la récente journée des analystes financiers d’AMD, la société a de grands projets pour la prochaine génération de cartes et de GPU.

La deuxième génération de cartes RDNA porte le nom de code «Navi 2X», rapporte Anandtech, le nom faisant suite à la génération actuelle de GPU utilisant le nom de code Navi. Destinée au segment des hautes performances, la gamme permettra un “jeu 4K sans compromis” selon une diapositive, tout en offrant une utilisation “efficace”.

AMD n’a pas fourni d’informations détaillées sur les GPU, en dehors de ses fonctionnalités phares. Comme les GPU doivent être utilisés dans la Xbox Series X, la console de jeu mise à jour de Microsoft, les détails fournis par AMD sont davantage une confirmation de ce à quoi s’attendre dans les GPU et les cartes graphiques.

La liste des fonctionnalités des GPU comprend des capacités matérielles de lancer de rayons, ainsi qu’un ombrage à taux variable, ce qui rend AMD plus conforme aux offres de son principal rival Nvidia. AMD a l’intention de continuer à utiliser un processus de 7 nanomètres, tout comme le RDNA.

En termes de consommation d’énergie, AMD vise une augmentation de 50% des performances par watt de RDNA à RDNA 2, RDNA lui-même réalisant des améliorations de 50%. Les améliorations seront alimentées par des modifications de la microarchitecture pour augmenter les performances par horloge, une réduction de la complexité et de la puissance de commutation pour la logique, et une augmentation globale de la vitesse d’horloge.

Bien que les cartes soient loin d’être lancées, les utilisateurs professionnels de Mac et ceux qui ont besoin de performances de traitement graphique de haut niveau surveilleront de près les lancements Radeon d’AMD. Alors qu’Apple continue de refuser la compatibilité des cartes graphiques Nvidia avec macOS tout en ajoutant la prise en charge des cartes graphiques Radeon, AMD reste le seul véritable chemin de mise à niveau graphique pour les propriétaires de Mac Pro et ceux qui utilisent des boîtiers GPU externes.