Les centres d’innovation de Foxconn au Wisconsin restent inutilisés un an plus tard

Les centres d’innovation de Foxconn dans le Wisconsin sont encore largement inutilisés, révèle une enquête un an après la découverte initiale, malgré les assurances que le partenaire d’assemblage d’Apple mettra en service ses installations dans l’État en 2020.

Le président Trump (au centre) inaugure les travaux de l’usine Foxconn en juin 2018

En avril 2019, une enquête sur plusieurs installations contrôlées par Foxconn surnommées «centres d’innovation» a révélé que les bâtiments étaient peu utilisés par l’entreprise, avec relativement peu de personnel et même des travaux de construction toujours en cours. Un deuxième examen de la situation un an plus tard indique que peu de progrès ont été réalisés.

À l’époque, le directeur des initiatives stratégiques américaines de Foxconn, le Dr Alan Yeung, a offert des assurances que les bâtiments “ne sont pas vides”, qu’il y avait encore un plan pour les rendre “adéquats et bien équipés avant que nous emménagions”, et que le l’histoire originale avait «beaucoup d’inexactitudes». Une déclaration a également expliqué comment Foxconn “reste attaché” au projet,

Peu de temps après, Foxconn a commencé à renégocier son accord avec l’État, proposant un certain nombre de changements à ses plans.

La deuxième enquête publiée dimanche par The Verge montre que les mêmes centres d’innovation ne sont toujours pas utilisés par l’entreprise. Des photographies d’un centre à Eau Claire, Wisconsin, prises en avril 2019 et le 10 avril 2020, montrent que l’intérieur se compose de béton et de murs nus, ainsi que la collecte occasionnelle de matériaux de construction.

Le professeur d’ingénierie Matt Jewel, qui a pris les photographies, a déclaré n’avoir observé “aucune activité visible” sur la propriété.

Un centre d’innovation Foxconn à Eau Claire, Wisconsin en avril 2020 (Matt Jewell / The Verge)

Deux bâtiments vitrés à Eau Claire étaient destinés à être utilisés comme centres d’innovation, comme bureaux et centres de recherche. En réalité, l’un n’a pas été acheté par l’entreprise, alors qu’aucun permis de construire n’a été retiré pour transformer l’autre.

Le manque de visibilité de Foxconn s’étend à l’Université du Wisconsin-Eau Claire, car alors que Foxconn était censé recruter à l’école, il n’y avait aucun signe de l’entreprise au salon des carrières de l’école en février.

D’autres projets connexes dans l’innovation de Green Bay auraient également été bloqués, avec des plans originaux pour créer un espace de 16000 pieds carrés réduit à 4800 pieds carrés, puis à la fin de 2019, 3500 pieds carrés.

Wendy Townsend, gestionnaire de projet pour le ministère du Développement communautaire et économique de Green Bay, ajoute: «Je n’ai rien entendu de l’équipe Foxconn récemment. Ils ont tendance à être plus calmes.

Les recherches de permis pour d’autres propriétés Foxconn sont vides à Madison, tandis que son immeuble Racine en a sécurisé un pour rénover 1 451 pieds carrés, bien que l’on ne sache pas si la construction a eu lieu. Un bâtiment de sept étages à Milwaukee dispose de certains permis pour rénover les ascenseurs, mais bien qu’il soit censé être un autre lieu de centre d’innovation, une banque a plutôt emménagé au premier étage. Un immeuble de Green Bay est également loué à d’autres sociétés.

Malgré le manque de mouvement pour les centres d’innovation, l’usine de Mount Pleasant de Foxconn est toujours en cours d’élaboration, bien que sa portée soit plus petite que celle initialement prévue dans l’accord de Foxconn avec l’État. L’installation emploie plus de 550 personnes, ce qui lui permet de recevoir des subventions, mais sans aucun signe de fabrication d’équipement LCD.

En juillet, Foxconn a annoncé qu’elle lancerait l’usine en mai 2020, mais avec seulement 1 500 emplois, ce qui est loin des 13 000 travailleurs prévus pour le site d’ici 2032. En janvier, le fondateur Terry Gou a promis aux employés que l’usine entrerait en production au cours de 2020, mais n’a pas révélé quand cela aurait lieu dans l’année.