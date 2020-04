Les cinq meilleures alternatives à YouTube (avantages et inconvénients)

Nous sommes tous tellement habitués à utiliser YouTube que nous avons tous oublié qu’il y a plus de sites comme celui qui existent dans le vaste univers Internet, qui d’une certaine manière pourraient être mieux adaptés au type de contenu que nous recherchons, ils ont tous certaines qualités qui les distinguent. En voici cinq que je trouve personnellement les plus fascinantes,

Je n’inclus pas les plateformes de streaming comme Netflix, Hulu, etc. car pour moi, elles sont plus proches de la télévision et ne produisent que du contenu professionnel. YouTube premium est là, mais je ne pense pas qu’il ait autant de portée que les autres plates-formes d’abonnements payants.

Dailymotion

Dailymotion existe autant que YouTube et est un concurrent féroce, avec une bibliothèque vaste et vaste, et une interface facile à utiliser et à comprendre. Il a également une forte présence sur de nombreuses plateformes.

De tous les sites que j’ai mentionnés, celui-ci est pour moi le rival le plus important de YouTube. Avec des téléchargements constants de nouveaux arrivants ainsi que du contenu professionnel, il attire beaucoup de trafic. Les sujets tendances et célèbres sont organisés pour un accès facile, tandis que d’autres catégories et vidéos sont bien rangées.

Source de l’image: Dailymotion

Si vous êtes un créateur, Daily motion présente un avantage considérable sur YouTube. Pour les créateurs, l’avertissement pour atteinte aux droits d’auteur est l’un des principaux inconvénients de YouTube, mais il n’est en fait pas bon de voler et d’avoir du contenu de quelqu’un sur votre chaîne. Dans Daily Motion, il n’y a pas de grève pour atteinte aux droits d’auteur, mais des pénalités qui nuisent à l’uploader, mais pas une grève pour droit d’auteur.

Pour un contenu personnalisé, on peut créer un compte rapidement, ce qui mettra à jour votre page d’accueil avec du contenu chaque fois que vous naviguez.

Avantages

Deuxième plus grand site de partage de vidéos (après YouTube)

Pas d’avertissement pour atteinte aux droits d’auteur

Les inconvénients

La durée de la vidéo est limitée à 60 min

Des publicités sont placées entre les vidéos

Pas de support 3D

VIMEO

Il s’est concentré sur un contenu de haute qualité et des choix de personnel, qui sont fraîchement mis à jour. Vous pouvez même suivre des catégories ou des genres individuels en fonction du type de contenu que vous aimez.

Une interface propre, la première chose que vous remarquerez le contenu en face est marquée par des distinctions et des récompenses reçues. Cela vous indique à quel point ils sont délibérés sur le bon contenu avec un compte Vimeo on Demand. Sans même descendre, vous pouvez voir les choix du personnel sur une barre au-dessus. J’ai adoré l’apparence et la convivialité du site Web et j’ai trouvé très facile de trouver des vidéos à mon goût.

Source de l’image: VIMEO

Pour les créateurs, il dispose d’un plan de support payant flexible, qui leur donne accès ainsi que des droits d’utilisation et les aide à développer leur chaîne. YouTube a un support, mais parfois je pense que la croissance d’une chaîne individuelle Vimeo le fait mieux.

Avantages

Aucune annonce pour interrompre la vidéo

Plus d’options de confidentialité que YouTube: protéger par mot de passe ou autoriser certains comptes à visionner la vidéo

Joueur personnalisable

Nom de domaine personnalisé

Suggérer seulement vos vidéos à la fin de chaque vidéo (Doit être configuré sur les paramètres)

Les inconvénients

Très moins de trafic par rapport à YouTube

Stockage limité, cependant, la limite peut être augmentée en mettant à niveau le plan

Tic

Un site axé sur les jeux, la diffusion en direct, les esports et les discussions sur les jeux. Ce site est le paradis des joueurs. Il est également connu pour diffuser des vidéos musicales en direct, des concerts et des festivals de musique. Je le recommande si vous aimez les jeux. Twitch est la seule plate-forme autre que YouTube qui, selon moi, a donné de la popularité aux créateurs de contenu.

Source de l’image: Twitch

Lorsque vous l’ouvrez, vous trouvez immédiatement une liste de chaînes en streaming dès maintenant. Certains sont même basés sur le chat, où vous pouvez également interagir avec certains de vos streamers préférés. Vous pouvez trouver des vidéos ainsi qu’explorer de nouveaux jeux qui valent le détour. Sa forte communauté soudée vous donne également envie de rester connecté.

Pas dans les jeux, alors vous avez des canaux de performance musicale en direct qui enseignent également, regardent les gens faire de la nourriture en direct, ou regardent les artistes faire leur magie et utiliser leur pinceau sur leur flux.

Avantages

Surtout pour les joueurs (Pro si vous êtes un joueur)

Intégration facile avec PS4 et Xbox

Les inconvénients

Surtout pour les joueurs (Con si vous n’êtes pas un joueur)

Mauvaise modération du chat (par rapport à YouTube)

Se concentre uniquement sur la diffusion en direct

Difficile d’obtenir un sous-bouton

Metacafe

Metacafe est le seul site comme YouTube qui dispose également de galeries d’images à parcourir en tant que contenu. Les galeries donnent à l’utilisateur la possibilité de le parcourir même lorsque Internet est un peu lent, et vous ne voulez pas gérer la mise en mémoire tampon.

Ses vidéos sont généralement courtes et destinées aux personnes qui souhaitent se connecter et profiter de courts clips. Les catégories de base sont affichées en haut, tandis que pour plus de classes, il y a un menu sur le côté. Ce site est beaucoup mieux pour trouver des mèmes que d’autres sur la liste ici.

Source de l’image: Metacafe

Son interface est fluide et rapide à utiliser. J’aime aussi le partage des vidéos, que tout le monde peut regarder à tout moment et faire sourire.

Avantages

Chaque vidéo est examinée manuellement, filtrée avant de passer par le public

Des résultats de recherche plus pertinents

Les inconvénients

La taille de téléchargement est limitée à 100 Mo

La vidéo est courte avec 90 secondes à 180 secondes

Bouton Non, j’aime ou je n’aime pas

TED Talks

Avec une collection vidéo sans cesse croissante de sujets et de discours qui vous font rire, pleurer, apprendre quelque chose de nouveau, c’est une alternative YouTube que vous ne pouvez pas ignorer. Avec une nouvelle fonctionnalité d’un flux d’activité, il vous indique ce que tout le monde regarde en ce moment et leurs recommandations.

Bien qu’il soit plus célèbre pour ses discours émouvants, il a des conversations amusantes. Ils ont de grandes discussions qui conviennent aux enfants et à la santé mentale et impliquent des discussions de personnes très en vue à travers le monde.

Source de l’image: TED Talks

C’était plus un mouvement hors ligne qui remonte à 1984, récemment avec une croissance en ligne, ils s’étendent sur le monde entier et sont à but non lucratif respectés dans la communauté, même maintenant, il héberge des événements réels auxquels vous pouvez également assister ou être la star de votre propre conversation TED. Il y a une fonctionnalité unique où ils marquent des petites vidéos avec un point rouge au coin si vous êtes d’humeur pour de courtes discussions.

