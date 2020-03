Les deux nouvelles annonces d’Apple montrent ce que l’iPad Pro peut faire

Deux nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube d’Apple montrent que l’iPad Pro est un concurrent sérieux pour le remplacement d’un ordinateur portable et encore plus après la mise à jour de mercredi.

Le premier, intitulé «iPad Pro – Comment utiliser correctement un ordinateur», reprend toutes les façons dont nous avons appris à utiliser correctement un ordinateur. Cela montre que l’iPad est tout aussi performant tout en permettant aux utilisateurs la liberté et une pléthore d’outils auxquels un utilisateur d’ordinateur standard n’aurait pas accès. La chanson présentée dans l’annonce est “Jam for Bwengo (Senbe Remix)” de Naran Ratan.

Le second, intitulé «iPad Pro – Votre prochain ordinateur n’est pas un ordinateur» est un regard très énergique sur toutes les options que l’iPad Pro apporte à la table. La description se lit comme suit: “L’écran mobile le plus avancé au monde. Si rapide que la plupart des ordinateurs portables ne peuvent pas rattraper. Les caméras Pro et le scanner LiDAR pour des expériences AR révolutionnaires. Et vous pouvez l’utiliser avec le toucher, un crayon Apple, un clavier et maintenant un trackpad. “

Apple a réorganisé ses modèles phares d’iPad Pro et leur a donné un système à double caméra qui comprend un objectif ultra-large de 10 mégapixels et un objectif large de 12 mégapixels. Auparavant, l’iPad Pro ne comportait qu’un seul appareil photo de 12 mégapixels à l’arrière, ce qui ajoute un écran large et un zoom à la gamme. La nouvelle mise à jour ajoute également un scanner LiDAR, qui est utilisé pour la détection de profondeur et facilite ainsi le travail en réalité augmentée.

En exécutant l’iPadOS 13.4 récemment mis à jour, les modèles iPad Pro 11 pouces et iPad Pro 12,9 pouces prennent désormais entièrement en charge les trackpads et l’un d’eux est le nouveau Magic Keyboard pour iPad. Le clavier séparé est rétroéclairé et se fixe magnétiquement avec un cantilever qui permet à l’iPad Pro de flotter au-dessus des touches.

L’iPad Pro 11 pouces commence à 799 $ et l’iPad Pro 12,9 pouces à partir de 999 $. Les précommandes commencent mercredi et les appareils seront disponibles à partir du 24 mars. L’iPadOS 13.4 requis sera disponible le même jour.

Le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro ne sera cependant pas disponible avant mai. Il en coûtera 299 $ pour le modèle conçu pour l’iPad Pro 11 pouces et 349 $ pour l’édition 12,9 pouces.