Les directives de l’App Store limitent Stadia, GeForce Now et les déploiements xCloud

Apple fait face à un examen plus minutieux, car Stadia de Google, xCloud de Microsoft et GeForce Now de Nvidia sont restreints ou interdits d’accès aux utilisateurs d’iPad et d’iPhone.

Apple impose des limites strictes sur le tri des applications dans l’App Store. Les directives de l’App Store stipulent qu’une application ne peut pas compter sur la diffusion en continu à partir du cloud. Cela signifie que les services de jeux en nuage de Google Stadia, Nvidia GeForce ne peuvent pas être hébergés sur l’App Store iOS, et Microsoft fera face à certaines limitations.

Apple Arcade, en revanche, n’est pas basé sur le streaming. Avec Apple Arcade, les utilisateurs doivent télécharger les jeux depuis l’onglet Arcade de l’App Store.

Les jeux tiers ne sont également pas autorisés, selon les directives de l’App Store, selon une ligne qui lit “les jeux proposés dans un abonnement de jeu doivent être détenus ou sous licence exclusive par le développeur”. Cela permettrait à xCloud de Microsoft sur iOS de fournir des jeux comme Halo qu’il a développé en interne, mais rien de développeurs comme Konami ou Bandai Namco.

Et les services à volonté sont également interdits. Apple exige que “chaque jeu soit téléchargé directement depuis l’App Store”, plutôt qu’un catalogue de jeux. Apple autorise cependant les catalogues d’applications telles que les magazines, la musique, les vidéos et les livres.

“Il y a une relation tendue entre les développeurs et Apple précisément à cause de règles comme celle-ci”, a déclaré David Bloomard, un développeur indépendant de longue date et défenseur de RevenueCat à Bloomberg. “D’une certaine manière, je suis incroyablement reconnaissant à leur marché de m’aider à gagner des millions de dollars I n’aurait pas pu se passer de ça. D’un autre côté, le fait qu’ils soient parfois trop coriaces tue les applications et fait que les développeurs manquent d’autres revenus potentiels. “

Les nombreuses restrictions ont commencé à soulever des préoccupations antitrust, qui sont devenues un territoire familier pour Apple.

Le ministère de la Justice a interviewé des développeurs dans le cadre d’une enquête antitrust sur les grandes entreprises technologiques et leur contrôle sur les marchés numériques, et sur leur concurrence loyale. Des entreprises comme Spotify et Tile ont déclaré que le traitement préférentiel d’Apple pour leurs propres produits rend difficile la concurrence avec Apple.

Cependant, les politiques d’Apple “pas de streaming basé sur le cloud” étaient en place avant que des services comme xCloud et Stadia n’existent.

“Je ne le vois pas couper dans un sens ou dans l’autre”, a déclaré David Reichenberg, un avocat antitrust à Cozen O’Connor.

En réponse, Apple affirme qu’il y a beaucoup de concurrence entre ses applications. GameClub, par exemple, fournit un service similaire à Apple Arcade. Les deux services coûtent 4,99 $ et permettent aux utilisateurs d’accéder à de vastes bibliothèques de jeux sans publicité et sans IAP.