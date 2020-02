Les écouteurs Atta Gora Liberte sont un excellent mélange de mode et de fonction

À un prix raisonnable et très confortables, les écouteurs sans fil Atta Gora Liberte s’adressent à ceux qui ne cherchent pas encore à dépenser de l’argent avec des écouteurs de luxe.

Atta Gora combine style et substance dans leurs nouveaux écouteurs Liberte véritablement sans fil. Ces petits écouteurs sont simples, élégants et se vendent à un prix qui ne fera pas sauter la banque.

Fit & feel

En tant que personne qui a du mal à trouver des écouteurs confortables, j’ai été impressionné par les écouteurs Liberte. La petite taille signifiait qu’il s’adaptait facilement à mes oreilles et leur petite bosse d’oreille-oreille maintenait tout en toute sécurité sans aucun point chaud de pression.

Ceux qui ont des oreilles plus grandes peuvent les trouver un peu petites, et ils pourraient éventuellement tomber pendant l’utilisation. En fait, j’hésiterais à les recommander à tous ceux qui ont déjà eu des problèmes de chute des écouteurs intra-auriculaires, même si vous envisagez de remplacer les embouts par l’une des plus grandes tailles incluses. Mais, pour ceux qui ont des oreilles plus petites, ce sont une excellente option.

Vie de la batterie

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, l’Atta Gora Liberte a fonctionné là où vous vous attendez. À un volume modéré, j’ai eu environ six heures de temps de jeu avant de devoir les remettre dans leur boîtier pour les charger. Le boîtier comprend une fonction de charge rapide – une charge de 15 minutes permet une lecture de trois heures.

J’ai pu charger le casque presque trois fois avant de devoir recharger le boîtier. Le boîtier peut être chargé via USB-C ou un chargeur sans fil, ce qui est toujours agréable à voir. Les jeter sur un chargeur de bureau à la fin de la journée est facile à intégrer dans une routine, ce qui rend beaucoup plus probable que vous les ayez toujours prêts.

Qualité sonore

Les écouteurs Atta Gora Liberte sont livrés avec des pièces pour trouver votre ajustement parfait

La Liberté se présente comme ayant une des meilleures qualités sonores du marché, et même si elle est décente, je ne pense pas que ce soit particulièrement époustouflant. Ils ont un excellent milieu de gamme, ce qui les rend particulièrement adaptés à l’écoute de podcasts et à l’écoute de musique décontractée. Leur gamme élevée était décente, cependant, à des volumes plus élevés, il y avait une légère distorsion.

La basse est l’endroit où la Liberté est courte. Les fabricants affirment que la Liberté a des basses puissantes, ce que je n’ai pas trouvé être le cas. Même lors du passage à des embouts qui permettaient un ajustement plus serré que je ne le ferais habituellement, les basses étaient, au mieux, moyennes. La petite taille du Liberte est le coupable ici – les écouteurs sans fil manquent souvent dans le département des basses.

Les écouteurs ont également un microphone intégré pour que vous puissiez prendre et passer des appels et contrôler Siri facilement. Le microphone était de qualité standard, et chaque appel téléphonique que nous avons fait était plus que suffisant pour nos besoins. Non, vous n’allez pas enregistrer de l’audio pour la vidéo ou des podcasts avec eux, mais si vous appelez pour rattraper un ami, ils fonctionnent bien.

Commandes tactiles

L’Atta Gora Liberte comprend des commandes tactiles de base incluses, qui permettent la navigation mains libres dans les listes de lecture, les appels téléphoniques et les requêtes Siri. Les commandes tactiles, bien que simples, fonctionnaient parfaitement à chaque fois.

Ma seule critique est qu’il n’y a pas de moyen de contrôler le volume via le contrôle tactile, donc j’ai parfois dû chercher mon iPhone pour changer le volume sur tout ce que j’écoutais.

Global

J’aime l’Atta Gora Liberté. Ils sont confortables, élégants et, en ce qui concerne les écouteurs sans fil, ils font le travail. Si vous avez des oreilles plus petites, celles-ci seront probablement l’une des plus confortables que vous trouverez sur le marché qui resteront également dans vos oreilles au gymnase ou lors d’activités rigoureuses.

Les écouteurs alimentés au graphène Atta Gora sont disponibles en noir, rose, vert clair et vert foncé. Vous pouvez en acheter une paire pour 79,99 $ sur Amazon, où vous pouvez également obtenir 10 $ de réduction pour une durée limitée en utilisant un coupon dans le panier.

Évaluation: 4 sur 5 étoiles

Taille compacte et confortable

Chargement sans fil activé

Commandes mains libres

Les inconvénients

Pas de contrôle du volume sur l’écouteur

Les basses sont moins impressionnantes que facturées