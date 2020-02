Les écouteurs Cleer Audio Ally Plus offrent une suppression active du bruit dans un ensemble sophistiqué

Ally Plus de Cleer Audio est une paire d’écouteurs véritablement sans fil qui présentent un design élégant et une suppression active du bruit, ce qui en fait une alternative attrayante aux AirPods Pro d’Apple. Nous avons mis les accessoires audio à l’épreuve.

Il est difficile de ne pas être frappé par l’apparition des écouteurs sans fil Enduro 100 de Cleer Audio, avec un design impressionnant et une bonne construction solide, ainsi que par l’autonomie massive de 100 heures sur une seule charge. Lorsqu’on m’a donné la chance de découvrir les nouveaux écouteurs sans fil de Cleer, j’étais curieux de voir à quel point ils fonctionneraient.

Conception et ajustement

J’ai tendance à ne pas penser à l’esthétique globale des écouteurs, ce qui peut être dû au fait que les gens ne peuvent pas voir les écouteurs qu’ils portent sans regarder dur dans un miroir. Cependant, je dirai qu’en ce qui concerne l’apparence, les Ally Plus sont parmi les plus beaux écouteurs sans fil que j’ai rencontrés. Les accents métalliques semblent très matures et les lignes épurées sont superbes.

Le design du boîtier est également astucieux, car il est petit, en métal, et dispose d’une charnière magnétique avec une fenêtre transparente – on ne peut pas deviner si les deux écouteurs sont à l’intérieur. Il a l’air assez agréable pour être laissé sur le bureau mais résiste également à être jeté dans mon sac d’ordinateur portable.

L’une des meilleures choses à propos de l’Ally Plus est le fait qu’ils sont confortablement installés à mes oreilles. Je craignais qu’ils soient trop gros et enclins à tomber, mais jusqu’à présent, je n’ai eu aucun problème avec l’ajustement.

Cleer comprend également plusieurs embouts en silicone pour les écouteurs, de sorte que la plupart des utilisateurs pourront trouver une configuration qui leur convient bien.

Si vous êtes un habitué du gymnase ou un athlète de plein air, vous serez heureux d’apprendre que l’Ally Plus est IPX4 résistant à l’eau. Ils peuvent gérer sans pluie la pluie légère et vos entraînements les plus moites.

Jumelage et commandes

Comme la plupart des écouteurs sans fil, la première fois que vous ouvrez l’étui Ally Plus et retirez les écouteurs, il passe automatiquement en mode d’appairage. Il s’est associé à un MacBook Pro rapidement et sans problème.

J’ai dû suivre le manuel pour coupler les écouteurs à mon iPhone plus tard, mais heureusement, c’est moins compliqué que les autres écouteurs que j’ai testés.

Les commandes tactiles de l’Ally Plus sont simples et relativement standard. Glisser vers le haut et vers le bas changera le volume, un tap rapide fait défiler les modes d’annulation du bruit. Vous pouvez également appuyer sur pour répondre aux appels ou sur pour les rejeter.

J’étais un peu ennuyé de découvrir qu’il n’y avait aucun moyen de parcourir une liste de lecture ou de sauter des chansons tout en portant l’Ally Plus, ce qui signifie qu’ils ne sont pas aussi mains libres que je préfère que mes écouteurs sans fil le soient.

Contrôle du son et autonomie de la batterie

En ce qui concerne la qualité sonore, les écouteurs Cleer Ally Plus surpassent les écouteurs sans fil moyens de milieu de gamme. Comme l’embout de l’écouteur peut être changé, vous pouvez créer un ajustement étanche qui aide à garder les basses de manière adéquate.

Ils sont dotés de haut-parleurs en néodyme de 10 mm et d’une technologie de formation de faisceaux mise à jour, résultant en des aigus nets, et même lorsqu’ils sont assez élevés, il n’y a aucune distorsion dans aucune zone. Dans l’ensemble, ils sont assez impressionnants.

Contrairement à de nombreux autres écouteurs, ceux-ci disposent également d’une annulation active du bruit, plutôt que simplement passive. L’Ally Plus a fait un travail décent en bloquant la plupart des bruits de fond environnementaux, ce qui les rendrait parfaits pour un long trajet, un voyage en avion ou lorsque vous vous entraînez.

Le boîtier Ally Plus se charge via USB-C

La durée de vie de la batterie de l’Ally Plus est également une amélioration par rapport à d’autres écouteurs vraiment sans fil. À pleine charge, les écouteurs Ally Plus ont donné un peu plus de 11 heures d’autonomie avant de devoir retourner dans le boîtier. Lorsqu’il est complètement chargé, le boîtier peut vous offrir 20 heures de lecture supplémentaires, ce qui rend Ally Plus idéal pour les voyages de week-end ou les jours de voyage prolongés.

L’inconfort habituel

Pour aussi confortable qu’ils soient, l’Ally Plus me cause un peu de douleur à l’oreille lorsque j’utilise le mode d’annulation du bruit. Certaines personnes, comme moi, ont des problèmes de suppression active du bruit. J’ai une paire d’écouteurs Bose sur l’oreille qui me font également mal aux oreilles si je les porte avec le mode d’annulation du bruit activé, mais cela me demande généralement de les porter pendant quelques heures avant de les retirer.

L’Ally Plus, cependant, m’a causé des douleurs d’oreille importantes en aussi peu que 45 minutes. Ce n’est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais je m’en voudrais de ne pas en parler ici.

Global

J’aime bien l’Ally Plus. Je pense que c’est une excellente paire d’écouteurs avec un design qui les rend plus adaptés à un public sophistiqué. Ma seule plainte majeure est le manque de contrôle audio inclus avec les commandes tactiles, mais pour une utilisation quotidienne régulière, je me retrouve à les atteindre encore et encore.

Où acheter

:

Si vous voulez une paire de vos propres écouteurs Cleer Audio Ally Plus, rendez-vous sur le site Web d’Amazon ou de Cleer Audio, où vous pouvez les acheter pour 199,99 $.

Évaluation: 4 étoiles sur 5

Avantages

Conception sophistiquée

Mode d’annulation active du bruit

10 Autonomie de la batterie HorusLes inconvénients

Le mode d’annulation active du bruit peut causer des douleurs d’oreille à certains utilisateurs

Pas de contrôle de musique sur l’appareil