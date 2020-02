Les écouteurs de traduction WT2 Plus vous permettent de converser avec presque n’importe qui en toute simplicité

Vous pouvez désormais converser avec presque n’importe qui grâce aux capacités de traduction rapides et faciles des écouteurs sans fil de traduction WT2 Plus, avec quelques mises en garde.

Dans HitchHiker’s Guide To the Galaxy, Douglas Addams a imaginé un avenir où une espèce inhabituelle de poisson pourrait vivre à l’intérieur de votre oreille et traduire instantanément n’importe quelle langue, faisant des barrières linguistiques une chose du passé.

Bien que nous ne soyons pas tout à fait à la vision d’Addams du poisson Babel, les écouteurs de traduction pilotés par l’IA WT2 Plus de TimeKettle nous rapprochent d’un pas de plus. Ces petits écouteurs utiles vous permettent de traduire facilement 40 langues différentes, suffisamment pour vous permettre de converser avec 85% de la population mondiale.

L’application et les modes de traduction

L’application est bien conçue et facile à utiliser, et l’appairage des écouteurs ne prend que quelques secondes. La sélection des langues à traduire se fait via un menu déroulant. Vous pouvez choisir parmi 40 langues différentes, dont l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand, le coréen, le japonais, le cantonais, le mandarin, l’hindi et bien d’autres.

Il y a aussi une vidéo de démonstration utile pour vous montrer comment utiliser l’appareil si vous en avez besoin, bien que nous l’avons trouvé extrêmement intuitif en soi.

Les écouteurs WT2 Plus disposent de trois modes différents qui sont idéaux pour différentes situations. La sélection du mode que vous souhaitez utiliser peut être effectuée à partir de l’application, et il est facile de basculer entre les modes si l’un ne fonctionne pas pour votre situation spécifique.

Le mode tactile vous oblige à atteindre et à appuyer et maintenir physiquement le côté de votre oreillette pour lancer le mode de traduction. Ce mode est idéal pour les endroits occupés où vous ne voulez pas que les écouteurs captent et essaient ensuite de traduire le bruit de fond.

Le mode Simul est le mode “toujours actif” de WT2 Plus, qui convient le mieux à deux personnes qui tentent d’avoir une conversation naturelle. Ce mode fonctionne bien, cependant, les écouteurs peuvent parfois être un peu confus et essayer de traduire ce que dit le porteur opposé, notamment si les deux langues semblent quelque peu similaires. Dans notre test, cela était particulièrement visible si une personne parlait allemand et l’autre parlait anglais.

Le mode haut-parleur est parfait pour les touristes. Comme le mode tap, vous pouvez toucher le côté de votre oreillette et parler, mais la traduction sera jouée via le haut-parleur de votre téléphone au lieu de l’autre oreillette. Parfait si vous ne voulez pas partager un écouteur avec quelqu’un que vous ne connaissez pas.

Précision

Les développeurs affirment que les écouteurs WT2 Plus vous donneront une précision de 95% avec un temps moyen de traduction de 1 à 3 secondes. Nous n’avons pas vraiment trouvé que ce soit le cas dans toutes les situations.

Le mode Simul est de loin le moins précis de tous, ce à quoi il faut s’attendre. Si vous êtes dans un environnement bruyant, il ne sait pas toujours quoi prendre, ce qui entraîne des retards importants dans les temps de traduction et réduit la précision. Pourtant, cela a fonctionné plus souvent que non. Comme indiqué précédemment, il traduit également parfois mal des langues à consonance similaire par le biais de l’écouteur incorrect. Pour l’allemand et l’anglais, qui partagent une assez grande quantité de mots de même prononciation, cela a parfois produit des résultats amusants, mais potentiellement frustrants.

Le mode haut-parleur et le mode tactile fonctionnaient beaucoup mieux. Bien que l’application soit rapide à traduire, elle ne l’est pas en 1 à 3 secondes. Des phrases courtes, telles que des questions simples, ont pu être traduites en moins de cinq secondes en moyenne. Les phrases plus longues et plus complexes prenaient parfois plus de dix secondes à traduire. Comme pour la plupart des logiciels de traduction, plus une phrase est complexe, moins il est probable que vous obtiendrez une traduction parfaite.

Cela dit, il atterrit toujours dans une marge d’erreur acceptable. Était-il précis à 95%? Oui et non – si les phrases étaient simples et que le bruit de fond était minime, le WT2 Plus l’a fait sortir du parc avec un retour presque parfait à 100%. S’il devenait trop fort ou que les phrases devenaient trop compliquées, la précision tombait dans la plage de 75% à 85%. Cependant, il a très rarement manqué la marque, ce qui ne semblait se produire que dans des environnements bruyants en utilisant le mode simul.

Le boîtier et la durée de vie de la batterie

Sans surprise, les écouteurs WT2 Plus sont adaptés aux voyages. Leur étui a à peu près la taille d’une brique d’alimentation MacBook et se range confortablement dans les bagages, les bagages à main, les sacs pour ordinateur portable, les sacs à main ou les poches de manteau. Le boîtier est magnétique et se sépare facilement pour la récupération de chaque oreillette. Les clignotants W et T à l’avant du boîtier indiquent le niveau de charge des écouteurs à l’intérieur. Chaque flash de la lumière équivaut à un quart de charge, donc deux flashs rapides suggèrent que l’écouteur est chargé au moins à 50%.

Les écouteurs peuvent obtenir environ 5 heures de temps de traduction actif. Le mode Simul toujours actif épuise les batteries le plus rapidement, tandis que le mode tactile et le mode haut-parleur vous donnent un peu plus de temps avant de devoir les recharger. S’ils sont complètement égouttés, il faut environ une heure et demie avant de les récupérer à 100%. Il ne semble pas qu’il existe une fonction de charge rapide activée dans ces écouteurs, il vaut donc probablement la peine de les remettre dans le boîtier pour éviter de se retrouver sans eux lorsque vous en avez le plus besoin.

L’étui rechargera les écouteurs deux fois de 0% à 100%, avec suffisamment de charge pour atteindre près de 50% avant qu’il ne soit nécessaire de le recharger. Lorsque vient le temps de charger le boîtier, vous devrez utiliser un câble microUSB. Bien qu’ils en aient fourni un, nous aurions aimé les voir passer à l’USB-C à la place.

Les plaintes habituelles

Nous avons cependant quelques plaintes concernant l’ajustement. L’oreillette en plastique dur n’est pas livrée avec plusieurs tailles de housses en silicone, ce qui signifie qu’ils ont deviné quelle taille fonctionnera bien pour tout le monde. Semblables aux écouteurs d’origine inclus avec l’iPod, ils ne sont pas bien placés dans les oreilles de certaines personnes.

Avec un peu de tripotage, nous avons constaté que nous pouvions les faire pendre précairement là où ils en avaient besoin, mais nous sommes devenus très préoccupés par leur chute. De plus, l’embout est recouvert d’un embout en silicone qui présente une bosse confuse et mal ajustée qui ne faisait qu’empirer les choses.

Il y a un peu de sécurité supplémentaire, cependant, avec un crochet d’oreille en plastique qui peut faire une boucle sur l’oreille pour le maintenir en place. Bien sûr, il ne rentre pas comme un gant, mais au moins vous n’allez pas laisser tomber vos écouteurs coûteux sur le trottoir.

Une autre plainte mineure que nous avons est que les écouteurs ne fonctionnent pas comme des écouteurs à d’autres titres. Vous ne pouvez pas prendre un appel téléphonique ou écouter de la musique à travers eux, vous devrez donc emporter un deuxième ensemble d’écouteurs à des fins normales et centrées sur l’écouteur.

Global

Bien que nous ne pensons pas que ce soit un appareil pour tout le monde, nous pensons que cela pourrait être un appareil pratique pour des personnes spécifiques. Si vous voyagez régulièrement dans des régions où vous ne parlez pas la langue maternelle, c’est un excellent moyen de vous donner un niveau de contrôle supplémentaire.

Si vous rencontrez régulièrement des clients ou des clients qui ne sont peut-être pas tout à fait à l’aise de parler une langue partagée, cela pourrait aider à éliminer les obstacles à la communication. Et bien sûr, si vous vous sentez un peu inquiet à propos de vacances dans un autre pays, le WT2 Plus peut également aider à atténuer ce problème.

Où acheter

Si vous souhaitez mettre la main sur vos propres écouteurs de traduction WT2 Plus, vous pouvez vous diriger vers Amazon et acheter une paire pour 229 $.

Évaluation: 3 étoiles sur 5

Avantages

Traduction rapide et précise de phrases simples

Long temps de fonctionnement

Étui de transport et de chargement pratiqueLes inconvénients

Temps de traduction plus lent sur des phrases plus complexes

Traduction inexacte pour certains modes

Lent à charger

Impossible de jouer de la musique ou de prendre des appels téléphoniques

Oreillettes en plastique dur inconfortables et embouts aux formes étranges