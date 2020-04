Les écouteurs iFrogz Airtime Vibe offrent une suppression active du bruit à un prix abordable

Conçus pour les utilisateurs occasionnels, les iFrogz Airtime Vibe sont une paire d’écouteurs économiques qui offrent une suppression active du bruit associée à une durée de vie de la batterie exceptionnelle.

Comme beaucoup d’écouteurs intra-auriculaires et supra-auriculaires de nos jours, les écouteurs iFrogz Airtime Vibe présentent un design pliable, se pliant juste au-dessus de chacune des oreillettes. Cela leur permet de se plier à une taille qui les rend plus faciles à jeter dans un sac de messager, un sac à dos ou un sac de sport.

Un sac attrayant est également fourni par iFrogz qui peut être utilisé pour ranger vos écouteurs et câbles de charge au besoin, ce qui est toujours apprécié.

Sac de rangement inclus

Si vous souhaitez les emmener au gymnase, ils ont également un indice de résistance à l’eau IPX2, ce qui signifie qu’ils peuvent résister à la transpiration ou à la pluie légère. C’est plus que suffisant pour gérer un entraînement intensif.

Qualité et performances sonores

Nous n’avons pas été époustouflés par la qualité sonore de ces écouteurs, mais ils ne sont certainement pas terribles. Ils ont un excellent milieu de gamme, mais le haut de gamme peut être déformé à des volumes plus forts, et les basses sont décentes, mais rien de bien écrit.

Plus important encore, les écouteurs étaient suffisamment équilibrés pour écouter une large gamme d’audio.

L’annulation active du bruit fonctionne bien, bien qu’elle ne surpasse pas quelque chose comme une paire d’écouteurs Beats Studio 3. Nous avons trouvé que les Airtime Vibes étaient parfaites pour éliminer les bruits ambiants gênants, tels que les horloges à retardement, les doux murmures de fond et les systèmes de ventilation.

Comme la plupart des écouteurs ANC, vous entendrez toujours des bruits forts ou irréguliers, comme parler ou claquer des portes.

Les commandes supra-auriculaires peuvent être un peu difficiles à trouver au début. Il nous a fallu un certain temps pour savoir quel bouton a fait quoi, car ils sont de forme et de sensation identiques. Cependant, l’inclusion de commandes supra-auriculaires signifie que vous pouvez laisser votre téléphone dans votre sac ou votre poche tout en parcourant vos listes de lecture et podcasts préférés.

Le micro intégré est de qualité moyenne, et ce que nous attendons d’une paire d’écouteurs dans cette gamme de prix. C’est tout à fait suffisant pour prendre des appels téléphoniques en déplacement, mais nous ne l’utiliserions pas pour enregistrer un podcast.

Nous n’avons eu aucun problème lors de la connexion de ces écouteurs à notre MacBook Pro ou à notre iPhone via Bluetooth.

Confort

Les écouteurs Airtime Vibe sont dotés d’écouteurs en peluche

Comme toujours, nous serions négligents si nous ne parlions pas de confort. Les oreillettes de l’Airtime Vibe sont agréables et moelleuses, et la grande taille signifie qu’elles ne créent pas de points chauds de pression comme le peuvent les écouteurs intra-auriculaires plus petits.

Le bandeau ne comporte pas beaucoup de rembourrage, ce qui signifie que les écouteurs peuvent causer un peu de douleur s’ils sont portés pendant une période prolongée, mais ils sont décemment confortables dans l’ensemble.

Pour certaines personnes, les écouteurs qui utilisent l’annulation active du bruit peuvent provoquer des douleurs à l’oreille. Si vous avez eu des problèmes avec des écouteurs ANC dans le passé, vous pouvez probablement transmettre cette paire.

Vie de la batterie

À un volume modéré avec le mode d’annulation du bruit désactivé, nous avons pu obtenir environ 28 heures de temps de lecture du casque avant qu’il ne soit nécessaire de le recharger, ce qui le rend parfait pour les déplacements domicile-travail ou le travail de bureau. Coup de pied sur l’annulation active du bruit réduira considérablement la durée de vie de la batterie – à environ 20 heures à un volume raisonnable – mais nous n’imaginons pas que la plupart des gens laisseront cette fonction à 100% du temps.

La plus grande déception vient du fait que les écouteurs nécessitent toujours des câbles micro-USB difficiles à charger, plutôt que l’USB-C plus pratique et plus facilement disponible. Si vous êtes comme nous, vous voudrez peut-être vous assurer de garder votre câble de chargement dans votre sac de rangement inclus, afin de ne pas le perdre.

Global

Les écouteurs Airtime Vibe sont un concurrent solide dans le support de casque à moins de 100 $. Bien qu’ils ne vous donneront pas l’expérience d’écoute de quelque chose comme un Sennheiser ou Bose, ils sont une excellente paire d’écouteurs pour ceux qui ne cherchent pas à casser la banque pour une annulation active du bruit.

Où acheter

Vous pouvez vous procurer une paire d’écouteurs iFrogz Airtime Vibe de Zagg pour 99 $. Disponible en bleu, blanc et noir.

Évaluation: 4 étoiles sur 5

Avantages

Suppression active du bruit à un prix décent

Assez confortable pour une longue tenue

Conception pliable

Autonomie de 25-30 heuresLes inconvénients

Distorsion sonore légère à des volumes plus élevés

Peut causer des douleurs aux oreilles chez les personnes sensibles à l’annulation active du bruit