Les écouteurs Louis Vuitton Horizon sont les écouteurs de luxe que vous ne pouvez pas vous permettre

La marque de mode de luxe Louis Vuitton s’est associée à la société audio premium Master & Dynamic pour la deuxième fois dans la création des véritables écouteurs sans fil Horizon. Bien que le prix élevé les garde hors de portée des masses, ils constituent sans aucun doute une technologie de pointe.

Les vrais écouteurs sans fil Louis Vuitton Horizont peuvent sembler familiers. En effet, il s’agit d’une version de marque, personnalisée et améliorée des récents écouteurs Master & Dynamic MW07 Plus. En ce qui concerne la qualité audio primordiale, le MW07 Plus va effectuer la même chose. Les principales caractéristiques du casque restent également les mêmes.

Tout le reste, de l’emballage à l’étui de chargement en passant par l’aspect extérieur, a tout changé. Voyons ce que la marque Louis Vuitton apporte pour différencier ces excellents écouteurs.

La prime, c’est l’expérience

En tant que marque de luxe, Louis Vuitton est tout au sujet de l’expérience de l’utilisateur. De l’ouverture de la boîte à la manipulation du produit, en passant par l’utilisation des écouteurs eux-mêmes.

Lorsque les écouteurs arrivent, c’est l’étalon-or d’une expérience de déballage – littéralement. La boîte est enveloppée dans un papier lin doré et se ferme magnétiquement avec le logo Louis Vuitton sur le dessus.

Une fois ouvert, les écouteurs à l’intérieur de leur étui de transport se trouvent à gauche et un petit ruban bleu est à droite. Tirer le ruban révèle deux sacs Louis Vuitton en toile. Un sac contient tous les embouts d’oreille en silicone de remplacement et l’autre un câble USB-C et un adaptateur USB.

Le câble est un câble gainé de nylon avec le mot-symbole «LV» imprimé sur chacun des surmoulages métalliques. Il a un enrouleur de câble en cuir intégré pour le garder organisé lorsqu’il n’est pas utilisé. Le câble est un câble USB-C vers USB-C, et un adaptateur métallique USB-C vers USB-A est inclus pour toute personne ayant encore des ports hérités et nécessitant ce connecteur de type A.

Avant d’accéder aux écouteurs, vous trouverez également dans la boîte un manuel de démarrage et une enveloppe en lin avec un chiffon de polissage de marque Louis Vuitton.

Louis Vuitton Horizon

Ensuite, nous avons les écouteurs eux-mêmes. Ces écouteurs sont tout simplement magnifiques. Les écouteurs sont nichés dans un boîtier en verre et en acier. Cet étui est d’une couleur noire spatiale polie. Le fond est en céramique et a un logo Louis Vuitton et un motif de fleurs Mongram sur le dessous. Sur le dessus du boîtier se trouve une fenêtre en verre saphir transparent qui met en valeur le casque à l’intérieur et a un anneau de fleurs Monogram autour du bord.

Il se sent solide, a l’air magnifique et constitue une avancée par rapport aux masses de boîtiers de chargement en plastique.

Cet étui se glisse dans son propre étui, fabriqué à partir de cuir souple qui est toujours si doux à l’intérieur qu’il ne cause aucune abrasion au boîtier en acier inoxydable. Il a une tirette en cuir contrastant pour une fermeture éclair qui le ferme.

Chacun des écouteurs individuels a un corps en acétate poli avec “Vuitton” gravé sur le côté avec un cercle “LV” en acier inoxydable intégré.

Qualité audio

Comme nous l’avons mentionné, il s’agit d’une version modifiée du tout nouveau casque sans fil MW07 Plus. Cela signifie qu’ils portent bon nombre des mêmes propriétés que nous avons mises en évidence dans cet examen indépendant.

Les écouteurs ont des haut-parleurs personnalisés en béryllium de 10 mm, quatre microphones intégrés, une oreillette unique avec les écouteurs gauche ou droit, des capteurs de proximité pour la lecture automatique et la pause automatique, la résistance à l’eau IPX5 et la connectivité Bluetooth 5.

Voici un extrait de notre revue MW07 Plus en matière de qualité audio.

“Une de nos chansons préférées pour tester avec est” Bohemian Rhapsody “de Queen. C’est une chanson si éclectique avec des solos de guitare, des tubes de basse lourds, des sections d’opéra aigus, et plus encore. Elle fait un excellent travail en poussant les écouteurs aux limites et montre leurs forces.

Un point culminant pour le MW07 Plus est encore juste avant l’augmentation du tempo pendant l’un des nombreux solos de guitare. La section d’opéra qui a suivi a également été un plaisir à écouter. Avec tant de choses en cours, les écouteurs plus faibles enterrent souvent les détails dans une chanson occupée comme celle-ci.

Dans certaines de mes premières chansons de test, j’ai commencé à me sentir un peu déçu en ce qui concerne la sortie des basses, mais cela change au fur et à mesure que j’entrais dans “Come Together” de Joe Cocker. La basse était proéminente, mais avait toujours la définition d’attendre des écouteurs haut de gamme. Même certains écouteurs haut de gamme qui ont tendance à se pencher vers le côté des graves peuvent souvent perdre la définition des basses sur cette chanson car ils essaient simplement de pousser plus loin. “

En quoi ils diffèrent du MW07 Plus

Louis Vuitton a mis à niveau plusieurs composants différents pour commercialiser le modèle co-brandé. Tout d’abord, il a conçu ses propres extérieurs en acétate pour mettre en valeur sa marque et ses couleurs. Il a conçu l’étui de transport en cuir supplémentaire pour protéger son boîtier de batterie en acier personnalisé. Et, la recharge sans fil intégrée la plus excitante.

Master & Dynamic a ses propres étuis de transport en acier qui ont fière allure, mais il est difficile de battre le maquillage en céramique, en acier et en saphir du modèle Louis Vuitton. Ce fond en céramique est ce qui permet la charge sans fil car la fabrication de l’acier entier du boîtier entraverait la transmission de l’énergie.

Le chargement sans fil est devenu la norme pour les autres écouteurs sans fil, notamment les AirPods, AirPods Pro et Galaxy Buds +. C’est agréable de le voir aussi sur les écouteurs Horizon.

Le câble de chargement dans la boîte est le même que celui inclus avec les écouteurs MW07 Plus normaux, bien qu’il gagne la marque Louis Vuitton et la pièce de gestion des câbles en cuir.

Sinon, ce sont les mêmes écouteurs MW07 Plus que nous aimons. Grande qualité sonore, excellente construction, le tout propulsé au-dessus et au-delà avec les touches haut de gamme de Louis Vuitton.

Devriez-vous acheter les écouteurs Louis Vuitton Horizon?

Nous n’avons probablement pas besoin de vous l’expliquer. D’une part, ce sont quelques-uns des meilleurs écouteurs sans fil sur le marché. Il prend l’exceptionnel MW07 Plus, ajoute un meilleur boîtier en acier inoxydable et en céramique, cuit dans la charge sans fil et dispose d’un boîtier en cuir supplémentaire. De l’autre, ils sont clairement plus un produit de luxe et ce n’est pas parce qu’ils sont meilleurs qu’ils sont tout à coup à la portée de votre consommateur moyen.

Ces écouteurs sont un exemple brillant d’une marque de luxe qui le fait bien en ne se contentant pas de coller un logo et, au lieu de cela, en effectuant de sérieuses améliorations à ce qui était déjà l’un de nos ensembles d’écouteurs préférés.

Nous ne pouvons pas – et ne le ferons pas – vous recommandons de sortir et de prendre un ensemble, mais si vous êtes à la recherche d’un ensemble d’écouteurs de luxe, nous pensons que vous avez probablement trouvé l’ensemble que vous recherchez.

Avantages

Expérience de déballage fantastique

Une quantité incroyable de détails dans tout, y compris les accessoires

Étui de chargement élégant avec chargement sans fil

Housse de protection en cuir

Amélioration par rapport à l’incroyable MW07 Plus

Les inconvénients

L’étiquette de prix de luxe attendue

Pas de réduction de bruit réelle

Évaluation: 4,5 sur 5 sur la base de la présentation et des performances uniquement. Nous ne sommes tout simplement pas sûrs que l’équation coût-avantage existe dans l’ensemble.

Où acheter

Le luxueux casque Louis Vuitton Horizon est disponible en quatre coloris différents: le noir affiché ici, ainsi que le rouge, le blanc, le jaune et le rose.

Chacun vous coûtera 1 120 dollars directement du site Web de Louis Vuitton.

Ceux qui peuvent le voir un peu en dehors de leur gamme de prix mais qui veulent toujours leur propre version Master & Dynamic peuvent acheter le MW07 + pour 299 $.

En tant qu’offre spéciale pour les lecteurs AppleInsider, nous offrons également une réduction exclusive de 50% sur le MW07 original, ce qui ramène le prix à 99,50 $. Utilisez simplement le code APPLEINSIDER50 sur le site Master & Dynamic pour baisser le prix. Master & Dynamic comprend également la livraison gratuite et les commandes passées du lundi au vendredi à 13 h. Les produits de l’Est sont généralement expédiés le même jour.