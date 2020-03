Les émissions d’Apple TV + suspendent le tournage actif de studios extérieurs en raison d’un coronavirus

Apple a suspendu tous les tournages actifs sur des projets gérés par des studios extérieurs, notamment “The Morning Show” et “Foundation”, “See”, “Lisey’s Story”, “Servant” et “For All Mankind”, selon un rapport publié vendredi.

Apple lance “The Morning Show” au Lincoln Center for the Performing Arts à New York en octobre dernier.

La décision d’arrêter la production de ce qui semble être une majorité d’originaux d’Apple TV + vient au milieu des inquiétudes mondiales concernant la propagation de COVID-19, rapporte The Hollywood Reporter.

Vendredi, Apple, avec Skydance Television, a annoncé que le tournage de “Foundation” avait été temporairement suspendu en Irlande. Le projet est responsable de plus de 500 emplois dans la région.

“La santé et la sécurité de nos acteurs et de notre équipe sont notre priorité absolue et nous surveillons de près la situation”, a déclaré Skydance dans un communiqué à Deadline.

Media Res, qui travaille avec Apple sur la deuxième saison de “The Morning Show”, a fait une annonce similaire jeudi, affirmant qu’il fallait attendre deux semaines de la production pour évaluer la situation. “The Morning Show” tourne dans les studios Sony à Hollywood.

En plus d’Apple, un certain nombre de grandes sociétés de production, de distribution et de diffusion ont fermé ou accéléré les délais de clôture en raison de COVID-19, selon The Hollywood Reporter. La pandémie a touché quelque 35 émissions à NBCUniversal, tandis que CBS, Disney et Warner Bros. Television Group ressentent des effets similaires à leurs horaires de programmation respectifs. Netflix a supprimé toute la production physique et la préparation de films et de films scénarisés pendant deux semaines aux États-Unis et au Canada conformément aux restrictions gouvernementales, selon le rapport.

Ni Apple ni ses partenaires n’ont discuté de la date de reprise du tournage, bien que cela puisse prendre des mois compte tenu de la vitesse de propagation du virus. Vendredi, le président Trump a déclaré une urgence nationale pour lutter contre la menace des coronavirus, débloquant 50 milliards de dollars de financement pour l’effort et instituant des mesures visant à atténuer les retombées de la situation.