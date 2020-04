Les employés d’Apple avec des enfants se sentent surchargés de travail malgré les efforts de soutien interne

Apple a promis en avril de développer des solutions de travail flexibles pour les employés ayant des enfants qui travaillent à domicile pendant la pandémie de COVID-19, mais un rapport publié jeudi note que certains parents ressentent toujours le pincement.

Un certain nombre d’employés d’Apple qui ont récemment parlé à CNET disent qu’ils se sentent surchargés lorsqu’ils respectent les commandes de travail à domicile de l’entreprise.

Plus troublants sont les parents qui disent que leur travail ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour la garde des enfants. Les écoles à travers le pays sont fermées en raison de la crise des coronavirus, laissant les parents se démener pour trouver des soins pour les jeunes pas assez vieux pour profiter des programmes d’apprentissage à distance.

Apple a tenté d’éviter cette situation, comme en témoigne une note SVP de Retail and People Deirdre O’Brien envoyée aux employés début avril. À l’époque, O’Brien a déclaré que l’entreprise développait des options de travail flexibles qui garantissent aux parents «le soutien et la flexibilité nécessaires pour ajuster leurs horaires au besoin». La note encourage également les employés à exprimer tout conflit potentiel avec la direction.

Le rapport d’aujourd’hui note qu’Apple a augmenté la communication entre les gestionnaires et les employés depuis le début de l’épidémie. Les travailleurs sont invités à demander des aménagements supplémentaires, tandis que les gestionnaires ont été invités à aider de manière proactive les personnes dans le besoin. Cela comprend les conciliations pour les parents et les soignants qui ont besoin de temps libre pour s’occuper des membres âgés de la famille.

Il semble que ces mesures ne soient pas suffisantes, du moins pour certains. Pourtant, l’entreprise semble aller de l’avant vers une solution viable.

“Aucun délai n’est trop important, et aucune priorité n’est plus urgente que de prendre soin de nos proches. Notre objectif est d’être flexible, collaboratif et accommodant avec tous les parents et tuteurs de nos équipes”, a déclaré à CNET la porte-parole d’Apple, Kristin Huguet. “C’est une période difficile pour tout le monde – en particulier pour les parents – et nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour soutenir chaque membre de notre famille Apple.”

L’initiative du travail à domicile d’Apple appelle les employés de l’entreprise, y compris ceux basés à Apple Park et dans d’autres installations de la baie de San Francisco, à travailler à distance afin de stopper la propagation du virus. Les travailleurs du commerce de détail comme Geniuses travaillent également à distance, tandis que les employés du commerce de détail qui montrent des signes de COVID-19 bénéficient d’un congé de maladie illimité.