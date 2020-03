Les employés d’Apple Park ont ​​dit de s’abriter sur place alors que San Francisco décrète le verrouillage du coronavirus

Lundi, six comtés de la baie de San Francisco ont délivré un mandat de mise en place d’abris aux résidents dans le but de stopper la propagation du COVID-19, ce qui aurait probablement un impact sur les employés d’Apple Park à Cupertino en Californie.

Les commandes d’abris sur place ont touché près de 7 millions d’habitants de la région de la baie, y compris des employés d’Apple dans le comté de Santa Clara.

Des mesures de confinement plus larges ont été instituées lundi lorsque des responsables ont émis des ordonnances de mise en place d’abris pour les comtés de San Francisco, Marin, Santa Clara, San Mateo, Alameda et Contra Costa, selon l’Associated Press.

Ces ordonnances conseillent aux résidents de s’aventurer à l’extérieur uniquement pour les nécessités pendant trois semaines à partir de mardi. Ils ne s’appliquent cependant pas aux personnes qui fournissent des “services essentiels”, tels que ceux de la sécurité publique, de l’assainissement ou du domaine médical.

La commande touche près de 7 millions d’habitants et comprend le siège social d’Apple de Cupertino, qui est situé dans le comté de Santa Clara, ainsi que la ville de Berkeley.

Les mandats précédents du gouvernement local interdisaient les grands rassemblements, mais la propagation rapide de COVID-19 a incité les entreprises de la région de la baie à encourager les employés à travailler à domicile.

La Californie compte au moins 335 cas confirmés de COVID-19 et six décès confirmés dus au virus. Le gouverneur Gavin Newsom a également appelé lundi les résidents de 65 ans ou plus et d’autres populations à haut risque à s’isoler à la maison, a rapporté la Sacramento Bee.

Los Angeles a également émis une ordonnance de verrouillage ordonnant à de nombreuses entreprises de fermer. À San Diego, deuxième ville de Californie, la Cour supérieure a commencé à dire aux jurés potentiels d’ignorer leur assignation.