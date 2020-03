Les employés d’Apple subissent des revers du travail à domicile en raison des consignes de sécurité et des interdictions de voyager

Alors que COVID-19 affecte pratiquement tous les secteurs de l’industrie technologique, un nouveau rapport affirme qu’Apple connaît des revers uniques en raison de sa culture du secret et du manque d’accès aux outils de prototypage et aux bancs d’essai.

De nombreux employés d’Apple Park travaillent depuis leur domicile depuis début mars, avant que la Bay Area et l’État de Californie ne mettent en place des ordonnances de mise à l’abri sur place.

Le PDG Tim Cook a commencé par exhorter les employés à travailler à domicile dès que possible au début de mars pour aider à lutter contre la propagation de COVID-19. Depuis lors, les commandes gouvernementales de maintien à domicile l’ont rendu obligatoire, et Apple a également fermé tous ses sites de vente au détail en dehors de la Grande Chine et émis des ordres de travail à distance dans le monde entier.

Certains des problèmes auxquels les employés distants d’Apple ont été confrontés ont déjà été abordés, notamment les vitesses réseau réduites et les directives de sécurité déroutantes. Maintenant, un récent rapport de The Information examine de plus près certaines des difficultés auxquelles sont confrontés les employés d’Apple.

Les restrictions de sécurité et les cultures de confidentialité plus larges d’Apple sont à l’origine de certains des problèmes les plus importants. Selon des sources privilégiées, la plupart des prototypes de matériel ont été arrêtés, car les directives d’Apple exigent que ces processus soient effectués dans des laboratoires sécurisés. Certains membres du personnel ont eu recours à des diagrammes en l’air, car ils ont dû laisser des composants sensibles au bureau.

Apple est également particulièrement tributaire des réunions en face-à-face et du partage de fichiers internes et des logiciels de communication, bien que The Information signale que la société a assoupli les restrictions sur les plates-formes tierces telles que Box ou Slack.

Certains employés ont eu du mal à utiliser les propres plates-formes grand public d’Apple, comme FaceTime ou iMessage, car elles n’étaient pas conçues pour les entreprises.

Les opérations du géant technologique de Cupertino en Chine ont également souffert. Bien que la chaîne d’approvisionnement d’Apple se normalise et que le pays ait largement ralenti la propagation du coronavirus, les restrictions de voyage ont obligé les employés d’Apple à trouver des moyens créatifs de travailler avec ses partenaires.

Une partie de la réponse comprend un nombre accru de communications aller-retour, y compris des photos, avec des partenaires de montage chinois. Cependant, certains membres du personnel d’Apple craignent que cela ne conduise à des fuites de produits, et les retards dans les réponses peuvent également faire dérailler les correctifs critiques des problèmes de matériel ou de ligne d’alimentation.

Certains employés ont également déclaré à The Information qu’ils espéraient qu’Apple continuerait à autoriser des options de travail flexibles et à distance après COVID-19. Même avant l’épidémie, certains membres du personnel «réclamaient» justement cela.

Apple prévoit désormais de rouvrir au moins certains magasins au cours de la première quinzaine d’avril, selon une note interne. Deirdre O’Brien, chef du commerce de détail et des personnes, a également ajouté que l’entreprise réévaluerait les politiques actuelles du travail à domicile sur une base hebdomadaire après le 5 avril, selon l’emplacement du personnel. Il n’est pas clair comment les nouvelles directives fédérales sur la distance sociale jusqu’à fin avril s’appliqueront aux plans d’Apple.