Les entreprises et l’enseignement se tournent vers Apple pendant le coronavirus

Apple dit qu’il voit des entreprises, des professionnels de la création aux soins de santé et à l’éducation, adopter du matériel Apple comme Apple Watch et des logiciels, notamment Final Cut Pro X.



iPad Pro avec Smart Keyboard Folio

Dans le cadre de son appel de résultats du deuxième trimestre, Apple a décrit comment l’épidémie de coronavirus a incité les entreprises et l’enseignement à adopter rapidement ses produits matériels et logiciels.

«À cette époque de distance sociale entre les écoles fermées et les lieux de rassemblement des plans retardés et de nouvelles façons de socialiser», a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, «nous avons vu des preuves significatives que nos produits ont pris une importance renouvelée pour nos clients. Enseignants et étudiants partout dans le monde comptent sur notre technologie pour enseigner, apprendre et rester connectés les uns avec les autres. “

“Depuis début mars, nous avons constaté une demande sans précédent pour nos applications professionnelles de la part des étudiants, des passionnés et des professionnels de la création”, a-t-il déclaré. “Ces gens nous divertissent et nous inspirent tous pendant que nous restons à la maison, et pour les aider à le faire, nous avons rendu Final Cut Pro X et Logic Pro X disponibles gratuitement pendant 90 jours pour tout le monde. Et la réaction a été écrasante, la conduite téléchargements de logiciels et utilisation pour enregistrer des niveaux. “

Cook a également donné des exemples d’adoption de l’iPad, qu’il a décrit comme «notre plus grand déploiement iPad éducatif à ce jour».

“Nous sommes en train de déployer d’importantes commandes d’iPad dans les systèmes scolaires, afin de continuer à apprendre à distance”, a-t-il déclaré, “dont des dizaines de milliers en Ontario, au Canada, à Glasgow, en Écosse et à Porto Rico. Une centaine mille à la ville de Los Angeles et trois cent cinquante mille [iPads] à New York. ”

Il a ajouté que les entreprises de santé utilisent l’Apple Watch. “Les médecins et les professionnels de la santé utilisent encore plus l’Apple Watch [too]», a-t-il dit,« et d’autres éléments de santé pour communiquer avec les patients et les traiter en toute sécurité à distance si nécessaire.

Cook a déclaré qu’il s’attend à ce que cette utilisation accrue se poursuive même après l’épidémie de COVID-19. “Je pense que beaucoup de gens découvrent qu’ils peuvent apprendre à distance, et donc je soupçonne que cette tendance va en accélérer certains”, a-t-il déclaré.

“Je pense que c’est probablement aussi vrai pour le travail à distance, dans certaines régions, dans certains emplois”, a-t-il poursuivi. “Et donc je pense que nous avons des solutions et des produits importants pour tous ces groupes.”