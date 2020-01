Les États-Unis et la Chine ont fait le plus de demandes de données d’utilisateurs, selon le dernier rapport de transparence d’Apple

Le dernier rapport semestriel d’Apple sur la transparence détaillant les demandes du gouvernement et des parties privées est ici et détaille de nombreuses demandes liées à des activités criminelles et à la fraude.

Apple présente le rapport avec son engagement habituel envers la confidentialité des utilisateurs et la protection des données. Le type de données transmises aux autorités sera spécifique aux données demandées et, sauf dans des cas extrêmes, ne remettra jamais toutes les données en main. Chaque fois que des données sont demandées à un individu, Apple le notifie, sauf disposition contraire d’une action en justice.

Plusieurs pays ont enregistré un nombre inhabituellement élevé de demandes d’appareils. Ces demandes sont faites lorsque les forces de l’ordre ont besoin d’informations relatives à un appareil spécifique, et peuvent être faites pour une enquête ou pour le compte d’un citoyen.

L’Australie et l’Allemagne ont enregistré des chiffres en grande partie anormaux en raison du nombre élevé de demandes relatives aux enquêtes sur le vol d’appareils. L’Australie a demandé des données sur plus de 120 000 appareils seulement.

L’Australie a demandé les données pour une grande quantité d’appareils selon le rapport.

Les États-Unis ont vu un peu plus de 11 000 demandes d’appareils, soit près de la moitié des appareils demandés dans le rapport précédent. Le nombre de rapports n’a pas beaucoup changé, ce qui montre que moins d’appareils individuels par rapport ont été demandés dans l’ensemble. Apple ne compte une demande qu’une seule fois et marque la demande au point le plus élevé dans un seul cas.Par conséquent, si le même cas demande plusieurs fois le même appareil au cours d’une enquête, il ne s’agit toujours que d’une seule demande.

Les demandes de données de compte sont le type de demande le plus connu et font souvent partie d’une controverse plus large. Les États-Unis et les gouvernements chinois demandent de loin le plus de données utilisateur. Sur les 37 000 demandes déposées dans le monde, les États-Unis et la Chine en représentent 30 000, chacune avec un peu plus de 15 000. Apple affirme que le nombre élevé de demandes est lié à des enquêtes de phishing et de fraude.

Les demandes de données de compte tirent toutes les données pertinentes vers une enquête. Une telle demande a fait partie du drame politique public lorsque le gouvernement américain a de nouveau demandé à Apple d’affaiblir son cryptage. Apple a répondu par un “non” véhément. Comme pour tous ces cas, précédemment vus lors de la fusillade de San Bernardino, Apple a été fortement impliqué dans l’aide aux forces de l’ordre, notamment en lui remettant toutes les données concernant les comptes concernés.

Les demandes de retrait de l’App Store ont connu une réduction considérable des demandes, la Chine ayant chuté de plus de la moitié. Les Émirats arabes unis sont un nouvel ajout au tableau, montrant que 275 applications ont été demandées pour la suppression. Les demandes émiriennes étaient “liées à des applications fonctionnant en dehors des politiques gouvernementales”.

Le rapport de transparence d’Apple dans son intégralité est disponible sur son site Web. Dans une note au bas du rapport, Apple a l’intention de divulguer les appels aux demandes de retrait des applications gouvernementales dans les prochains rapports.