Les étuis combo clavier et trackpad Logitech pour iPad et iPad Air sont désormais disponibles

L’étui clavier Logitech Combo Touch pour iPad et iPad Air est maintenant disponible à la commande pour seulement 149 $.

L’étui clavier Logitech Combo Touch profite de la nouvelle fonctionnalité de trackpad d’Apple pour iPadOS

Après qu’Apple a annoncé la prise en charge du nouveau trackpad dans iPadOS, Logitech a annoncé de nouveaux étuis pour clavier pour iPad arborant l’ancienne conception de connecteur intelligent. Ces étuis sont désormais disponibles à la commande et peuvent être achetés pour l’iPad (7e génération) et l’iPad Air.

La disponibilité du produit vient sur les talons d’Apple, rendant leur clavier magique avec Trackpad pour iPad Pro également disponible à la commande. Les livraisons des claviers Logitech arriveront vendredi si elles sont commandées maintenant.

La prise en charge d’un curseur dans iPadOS est un énorme départ par rapport au système d’exploitation tactile d’Apple. La nouvelle fonctionnalité ne fonctionne toujours qu’avec certains trackpads, en particulier le Magic Trackpad et la Magic Mouse de deuxième génération d’Apple. D’autres appareils connectés via Bluetooth rencontrent des problèmes de retard et d’autres problèmes de compatibilité. Toute souris connectée via un câble ou un connecteur intelligent fonctionne très bien, cependant, ce qui fait des claviers Logitech Combo Touch de bons candidats à l’achat.

L’iPad Pro Magic Keyboard d’Apple dispose également d’une connexion matérielle, mais coûte 299 $ ou 350 $ selon le modèle. Logitech n’a pas encore annoncé de clavier similaire pour l’iPad Pro.

Le clavier iPad Air et le clavier iPad (7e génération) coûtent 149 $ et sont expédiés en un jour ouvrable depuis Apple. Logitech déclare que les nouveaux produits arriveront bientôt sur son propre site Web.