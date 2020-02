Les étuis en cuir de noyer pour iPad et Mac offrent une protection minimaliste attrayante

La revue

Par Andrew O’Hara

Mercredi 12 février 2020, 07h04 PT (10h04 HE)

Prendre tout cet aluminium et ce verre dans les portables d’Apple sur la route peut être intimidant. Woolnut espère réduire ces inquiétudes en couvrant votre équipement dans une mince manche en cuir.

Housse en cuir Woolnunt pour iPad Pro et MacBook Pro

Construction solide

Woolnut a toujours fabriqué de superbes étuis pour iPhone – nous les avons inclus dans notre dernier étui pour iPhone 11 – mais il est également connu pour ses autres articles en cuir, tels que ses housses Mac et iPad méticuleusement conçues.

Disponibles à la fois dans un joli brun et un noir classique, ces manches sont assemblées à partir de cuir de tannage végétal pleine fleur de qualité et doublées de feutre 100% laine.

Le logo Woolnut imprimé sur le devant de chaque manche

Le devant de la manche est impressionné par le logo et le mot-symbole Woolnut, qui se trouvent également dans une petite étiquette cousue dans le feutre intérieur.

Surpiqûres sur trois côtés, renforcées sur les côtés de l’ouverture Les côtés du cuir sont naturels, sans finitions de bord. Nous préférons cela car il donne non seulement une bonne apparence naturelle, mais nous constatons toujours que le scellant se décolle au fil du temps. Ce bord permet également au feutre de transparaître.

Utilisation au quotidien

Une fois que nous avons ouvert la pochette Woolnut pour orner notre MacBook Pro, nous avons remarqué que le dos était légèrement étiré en raison de la façon dont il était emballé. Le simple manchon en carton qui le maintenait en place et faisait recourber le centre du dos là où il était maintenu.

Le sceau Woolnut sur l’insdie de la manche

Au départ, cela nous préoccupait mais après seulement quelques jours d’usure, il s’est effondré et n’était plus un problème. Notre housse iPad Pro n’a pas eu le même problème, nous supposons donc que ce n’était qu’une seule fois

Le cuir lui-même est très doux et pas trop traité. Le grain du cuir est visible et il manque de cuirs moins chers à la finition cireuse.

En raison de cette absence de revêtement cireux, le cuir développera une patine au fur et à mesure de son utilisation. Nous voyons cela avec seulement les meilleurs cuirs et cela rend les manches vraiment à vous et uniques. Plus ils sont utilisés, plus les manches seront belles.

Nos MacBook Pro et iPad Pro dans nos housses Woolnut

Lorsque les manches ont été glissées sur notre tablette et notre ordinateur portable, elles étaient très serrées. Presque difficile à enfiler. Lorsque nous avons contacté Woolnut, ils nous ont fait savoir que cela était normal et ils sont créés légèrement serrés, donc lorsque le cuir s’étire, il atteint l’ajustement parfait. Ni trop serré, ni trop lâche. Nous n’avons pas utilisé la pochette assez longtemps pour savoir avec certitude, mais cela a du sens.

Devriez-vous l’acheter?

iPad Pro sortant de la housse Woolnut

Les manches sont souvent la protection de choix pour ceux qui aiment le design et l’esthétique minimaliste d’Apple. Ils ne doivent pas toujours rester attachés à votre appareil et ils sont si minces qu’ils n’ajoutent pas beaucoup de volume.

Woolnut fait un travail exceptionnel et bien qu’ils soient légèrement plus épais que ceux d’Apple, ils ont une sensation plus premium pour eux.

Ils les fabriquent également pour une grande variété d’appareils, plus qu’Apple, ce qui signifie que si Apple ne propose pas de housse pour votre appareil, Woolnut peut le faire.

Avantages

Cuir pleine fleur au tannage végétal de qualité

Sensation douce et souple

Intérieur en laine pour plus de protection

La patine se développe avec le temps

Versions iPhone, Mac et iPad correspondantes

Les inconvénients

Uniquement les couleurs marron et noir

Le modèle iPad ne convient pas à la coque intelligente

Le cuir est suffisamment doux pour être rayé

Évaluation: 4.5 sur 5

Procurez-vous la pochette Woolnut en noir ou marron pour différents modèles d’iPad et de Mac sur Amazon à partir de 72 $.