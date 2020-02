Les FAI citent le premier amendement comme raison pour laquelle ils peuvent vendre des données clients

Les fournisseurs de services Internet luttent contre les tentatives visant à obliger les clients à accepter que leur emplacement et d’autres données sensibles soient vendus à des tiers, sous prétexte que ces lois violent les droits à la liberté d’expression des entreprises concernées.

L’industrie du haut débit s’est opposée à une loi du Maine adoptée en juin dernier qui visait à protéger la vie privée des clients. Dans un procès déposé vendredi, l’industrie poursuit l’État pour révocation de la loi pour des raisons de liberté d’expression et de protection.

La loi oblige les fournisseurs de services Internet à informer sur les types de données utilisateur qu’ils collectent, ainsi que les autres sociétés qui achètent les données auprès des FAI. Il est également obligatoire que les clients doivent accepter d’autoriser le FAI à vendre les données, qui pourraient inclure des informations de localisation, des données de navigation et des données financières et de santé, à des sociétés tierces.

Cela empêche également les FAI de pénaliser les clients qui ne choisissent pas, par exemple en facturant des frais supplémentaires en plus de leur facture existante, pour compenser la perte de revenus provenant de la vente des données. Il s’agit d’une pratique connue d’AT & T depuis plusieurs années, sous prétexte qu’elle leur permet de «réduire» les factures.

Le procès intenté par les FAI affirme que la loi du Maine “impose des restrictions sans précédent et excessivement contraignantes au discours protégé des FAI”, rapporte Ars Technica. Dans le même temps, la loi n’impose pas des exigences similaires à d’autres sociétés fournissant des services en ligne, comme Apple et Google, qui sont libres d’effectuer une collecte de données similaire sans avoir à en informer au préalable.

“Le Maine ne peut pas discriminer un sous-ensemble d’entreprises qui collectent et utilisent les données des consommateurs en tentant de réglementer uniquement ce sous-ensemble et pas les autres”, indique le procès. Il continue “La décision du Maine d’imposer des charges uniques sur le discours des FAI – tout en ignorant les entreprises en ligne et hors ligne qui détiennent et utilisent les mêmes informations et pour les mêmes fins et les mêmes que les FAI – représente la discrimination entre des locuteurs situés de façon similaire qui est inadmissible en vertu de la Premier amendement.”

La violation du premier amendement est due à la façon dont elle limite un fournisseur de services Internet à la commercialisation de “services non liés aux communications” aux clients, ainsi qu’à l’arrêt de l’offre de remises de prix et d’autres “avantages de réduction des coûts” en échange du consentement du consommateur à utiliser les données d’un utilisateur.

Il est également affirmé que la loi de l’État viole la clause de suprématie de la Constitution, qui permet aux lois fédérales d’avoir priorité sur les versions étatiques contradictoires.

Le procès répertorie ses demandeurs comme ACA Connects, CTIA, NCTA et USTelecom, une collection d’associations représentant des FAI. Les plaignants comprennent le procureur général de l’État du Maine, Aaron Frey, le président de la Commission des services publics du Maine, Philip L. Bartlett, et les commissaires du MPUC, Randall Davis et Bruce Williamson.

La vente de données est devenue un sujet brûlant pour les défenseurs de la vie privée au cours des dernières années, où les pratiques des entreprises technologiques qui collectent puis vendent les données des utilisateurs à d’autres entreprises ont été critiquées. Des exemples récents de cette pratique incluent les pilotes de Wacom collectant des données qui sont transmises à Google, et la collecte active de données par la suite antivirus Avast pour la vente à des sociétés de marketing.

La position d’Apple sur la confidentialité des consommateurs est qu’elle ne devrait pas avoir accès aux données dans la mesure du possible, y compris en obscurcissant les données pour les rendre non identifiables et en acquérant uniquement la quantité minimale de données requise pour effectuer une tâche. Le chiffrement des données est également un élément clé de la position d’Apple, qui a conduit à son implication dans un débat de longue date sur son utilisation et les demandes du gouvernement pour la mise en œuvre de portes dérobées.