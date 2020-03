Les films “ Onward ” et Universal de Disney en avant-première vendredi sur iTunes

Vendredi, plusieurs films qui sont encore en salles feront leur «première à la maison» sur iTunes et d’autres plateformes, y compris un lot de titres NBCUniversal et «Onward» de Disney.

“Emma” fait partie d’un trio de films que NBCUniversal a mis en location à domicile vendredi.

Plus tôt en mars, NBCUniversal a déclaré qu’il mettrait à disposition une poignée de nouvelles sorties en salles à la maison en raison de l’épidémie de COVID-19. Bien qu’il ne soit pas clair si ces films arriveraient sur iTunes, un trio de nouveaux films est apparu depuis le 20 mars.

Vendredi, les utilisateurs d’iTunes peuvent désormais louer le thriller de Blumhouse “The Hunt”, le film d’horreur à tête d’Elisabeth Moss “The Invisible Man”, et l’adaptation de Jane Austen “Emma”. Les locations coûtent 20 $ pour une période de 48 heures. (Bien qu’ils soient également disponibles en définition standard, le coût est le même.)

Le dernier film Pixar de Disney, “Onward”, sera également disponible à l’achat plus tard vendredi soir. Les utilisateurs peuvent le précommander sur iTunes. Les abonnés Disney + pourront diffuser le film à partir du 3 avril.

Pour l’avenir, NBCUniversal mettra également à disposition les versions à venir sur les médias domestiques le jour de leurs débuts, en commençant par “Trolls World Tour” de DreamWorks Animation le 10 avril, avec d’autres versions à suivre.

Les utilisateurs d’Apple pourront voir les nouveaux films sur iTunes ou dans l’application Apple TV sur leurs appareils, y compris les iPhones, les Mac et les décodeurs Apple TV.

D’autres studios cherchent à apporter des modifications similaires à leur calendrier de sortie. Selon Variety, Warner Bros. rendra “Birds of Prey” disponible à l’achat le 24 mars et à la location en avril, plus tôt que prévu. Le film de Warner Bros “Just Mercy” sera également disponible à la location le même jour.