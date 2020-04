Les fournisseurs attendraient qu’Apple décide de retarder l’iPhone 12

Les détails de la chaîne d’approvisionnement affirment qu’au moins les principaux fabricants de composants 5G sont prêts à honorer les commandes pour un lancement régulier en septembre, mais attendent d’avoir des nouvelles d’Apple.

IPhone 11 Pro et iPhone 11 actuels d’Apple

Les précédents rapports de bascule affirmant également qu’Apple retardera le “iPhone 12” et que non, les fournisseurs sont prêts à lancer dans les délais, ce n’est peut-être pas aussi opposé qu’ils le semblaient. Car un nouveau rapport suggère qu’un retard pourrait résulter d’une décision stratégique plutôt que d’être imposé à Apple en raison de limitations d’approvisionnement.

Selon Digitimes, des sources de l’industrie disent que les fournisseurs de modules 5G sont capables de produire les composants au volume et aux délais prévus initialement. Plus précisément, la publication affirme que TSMC et ASE Technology, principaux fabricants des modules essentiels mmWave AiP, TSMC et ASE Technology, sont prêts à entrer en production de masse.

Digitimes affirme que ces partenaires d’assemblage peuvent retarder la production en volume d’au moins un mois, selon la stratégie d’Apple.

Bien que Digitimes n’ait pas d’autres détails, et Apple ne fait bien sûr aucun commentaire, la société travaillera sur le moment optimal pour sortir les iPhones 5G. Outre les ressources de fabrication, il y a également des problèmes de distribution – et peut-être surtout, l’appétit des clients pour l’achat de nouveaux téléphones coûteux dans le climat actuel.

Sous Tim Cook, Apple est depuis longtemps un partisan du modèle de fabrication Just In Time, où les produits sont assemblés au besoin et pas avant. Il est essentiel pour la société de maintenir les stocks invendus à un niveau bas par rapport à ses concurrents.Par conséquent, Apple demandant aux fournisseurs de retarder serait tout à fait conforme à son approche habituelle.