Les fournisseurs d’Apple s’attendent à une baisse des commandes d’iPhone en raison d’un virus, la rampe de production de l’iPhone 5G reportée

Alors que le monde lutte pour contenir la pandémie de COVID-19, les fournisseurs d’Apple s’attendent à une baisse significative des commandes immédiates en raison de la baisse de la demande.

Les fournisseurs d’Apple auraient vu leurs commandes de pièces diminuer pour le trimestre en cours.

Selon un rapport de . publié vendredi, un important sous-traitant d’Apple prévoit une contraction de 18% d’une année à l’autre des commandes pour le trimestre de mars en cours.

La faiblesse de la demande sur un certain nombre de marchés est attendue alors que l’économie mondiale se plie sous la pression de la pandémie en cours, dont les effets pourraient persister tout au long de l’année. Au départ, les entreprises se sont montrées préoccupées par la perte de travailleurs, mais la demande des consommateurs est devenue un problème plus urgent à mesure que la situation se normalise en Chine.

“Personne ne parle plus de main-d’œuvre ou de pénurie de matériel (en Chine). Maintenant, tout le monde cherche à savoir si la demande des États-Unis et de l’Europe pourrait suivre”, a déclaré à . une personne proche du dossier. “L’accent est désormais mis sur la demande des consommateurs aux États-Unis et en Europe.”

Un autre fournisseur, qui fournit des écrans iPhone pour le géant de la technologie, prévoit une baisse de 17% des commandes, selon une source proche du dossier. La société anonyme a initialement prévu de déplacer 70 millions d’écrans iPhone en 2020, mais a depuis réduit cette estimation à 58 millions d’unités.

Au moins une entreprise, un fournisseur de capteurs pour iPhone, enregistre des gains ce trimestre et prévoit une croissance au premier et au deuxième trimestres de 2020.

“Nous avons reçu des prévisions pour ce trimestre avant la pandémie, il y a environ un mois”, a déclaré la semaine dernière une personne proche de la situation. “Et maintenant, nous produisons toujours selon les prévisions qui nous sont données.”

Pour l’avenir, le rapport affirme qu’Apple a reporté la montée en puissance de la production d’un “iPhone 12” de nouvelle génération avec des capacités 5G, bien que le combiné puisse encore faire un lancement à l’automne. Les affirmations reflètent celles d’un rapport publié plus tôt cette semaine, selon lequel Apple envisage de reporter son cycle de lancement typique de plusieurs mois pour éviter une réception tiède. Les blocages de développement résultant des restrictions de voyage du COVID-19 pourraient également jouer un rôle dans la décision, selon le rapport.

Pour l’instant, les principaux fournisseurs d’Apple comme le fabricant de puces TSMC de la série A et les fabricants de circuits imprimés taïwanais devraient aller de l’avant conformément au calendrier habituel de sortie d’automne d’Apple.