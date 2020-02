Les fournisseurs d’Apple se préparent pour la production de l’iPhone SE 2

Les rumeurs continuent de monter, suggérant que “l’iPhone SE 2” pourrait bientôt sortir alors que les fabricants commencent la production complète des composants de l’appareil.

Les fabricants taïwanais de semi-conducteurs composés se préparent à remplir les livraisons d’amplificateurs de puissance, de radiofréquences et d’autres composants. Tout cela laisse entendre que “l’iPhone SE 2” d’Apple pourrait se préparer à une production complète dans les prochaines semaines, selon DigiTimes.

La publication affirme que les fournisseurs actuels d’Apple, Qorvo et Avago, figurent parmi les fournisseurs de composants de radiofréquence et d’amplification de puissance pour “l’iPhone SE 2”. Win Semiconductors, Visual Photonics Epitaxy (VPEC) et Advanced Wireless Semiconductor (AWSC) ne sont pas censés produire directement des composants pour le téléphone, mais produisent des composants destinés aux assemblages que d’autres fabricants fabriqueront.

L’article suggère également que “l’iPhone SE 2” comprendra des capteurs 3D à lumière structurée avec des composants VCSEL fabriqués par Win Semi, et l’affilié de TSMC Xintec traitera les éléments optiques diffractifs. Apple continuera de concevoir la solution de circuit intégré du pilote LCD en interne et sera emballé par Chipbond Technology avec la technologie puce sur film.

Win Semi serait le seul fabricant de composants VCSEL pour les applications de photographie en temps de vol, AR et profondeur de champ. Selon des sources anonymes de l’industrie, les modules de caméra à temps de vol devraient également être intégrés à la prochaine génération d’iPad et à l’iPhone 12.

Les antécédents de DigiTimes sur la prédiction des spécificités des produits Apple ou le calendrier de sortie sont très mauvais. Cependant, il a un bilan décent sur l’examen de la chaîne d’approvisionnement. Le rapport de jeudi est plus proche de cette dernière catégorie que de la première.

Ces rumeurs surviennent peu de temps après que DigiTimes avait suggéré que la production de “l’iPhone SE 2” a été transférée à Taiwan, où le Coronavirus n’a pas eu d’impact significatif.

L’épidémie de coronavirus continue de ralentir la production de composants Apple alors que les usines continuent de fonctionner à des capacités sous-optimales. Il est prévu que les ventes de smartphones connaîtront jusqu’à 50% de baisse en Chine au cours de ce trimestre fiscal. Apple était une fraction de sa taille actuelle en 2003 et a pu gérer la réduction de la production lors de l’épidémie de SRAS.