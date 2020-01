Les fournisseurs d’Apple sont mitigés face à la menace du coronavirus chinois

Les sources de la chaîne d’approvisionnement affirment que si les entreprises de fabrication TSMC et UMC ne signalent aucun changement dans leurs opérations, les entreprises taïwanaises de conception de puces s’attendent à un impact sur la demande en raison du Coronavirus.

Un coronavirus, qui peut être identifié par son halo en forme de couronne

L’épidémie du Coronavirus en Chine continentale concerne les fournisseurs d’Apple dans la région ou en dépend, mais à des degrés divers. Les fabricants de puces disent qu’ils fonctionnent normalement, mais les concepteurs de puces prévoient une baisse de 5 à 10% de la demande des clients.

Selon Digitimes, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) et United Microelectronics (UMC) affirment que leurs usines de fabrication en Chine n’ont pas été affectées jusqu’à présent.

TSMC est la plus connue de ces deux sociétés de semi-conducteurs car elle fabrique les processeurs de la série A d’Apple. On pense qu’il prépare la puce “A14” pour “l’iPhone 12” pour la production au deuxième trimestre 2020.

Digitimes a également parlé avec des entreprises non spécifiées qui conçoivent des processeurs, et rapporte que celles-ci sont plus pessimistes quant à la situation.

On dit que certaines de ces maisons de conception révisent à la baisse leurs prévisions de ventes et prévoient entre 5% et 10% de baisse de la demande des consommateurs en Chine.

Auparavant, l’analyste Ming-Chi Kuo avait identifié cinq risques potentiellement graves pour Apple en raison de l’épidémie.

Et le principal fournisseur d’Apple Foxconn a augmenté la surveillance de la santé dans son usine de Wuhan.