Les fournisseurs et assembleurs Apple ont l’intention de redémarrer la production en Chine le 10 février

Au mépris du Coronavirus, des fournisseurs d’Apple, dont Foxconn, seraient aux premiers stades du redémarrage des installations en Chine, et la production devrait reprendre le 10 février.

Tim Cook visite les usines d’assemblage de Foxconn en 2017

Foxconn a déclaré mardi qu’il s’attend à pouvoir redémarrer les lignes de production fermées d’Apple le 10 février et dans les délais. Des sources proches du dossier affirment que d’autres fournisseurs d’Apple Quanta, LG Display et Inventec démarreraient également la production et seraient en mesure de fournir des pièces à temps à l’usine Foxconn. Le rapport reflète ce que Foxconn a déclaré le 28 janvier à propos de la production.

Si tout se passe bien, cela signifie que l’approvisionnement en produits Apple se poursuivra sans interruption. Mais cela dépend en grande partie des actions du gouvernement chinois, car une nouvelle prolongation des vacances du Nouvel An arrêterait l’effort.

“La principale variable est de savoir si le gouvernement repoussera le délai de reprise de la production, bien que cela ne soit pas très probable compte tenu de la complexité de l’organisation du transport pour les travailleurs migrants de retour”, a déclaré mardi à Bloomberg Jeff Pu, analyste chez GF Securities.

Les entreprises opérant dans le principal centre de fabrication chinois de Suzhou ont été informées de rester fermées jusqu’au 8 février, tandis que les usines de Shanghai devaient le faire jusqu’au 9 février. Le centre de fabrication de Dongguan a été chargé de fermer jusqu’au 10 février.

Foxconn a jusqu’à présent vu «un impact assez faible» de l’épidémie, a rapporté lundi un rapport, en raison du déplacement de la production dans d’autres territoires pour combler l’écart, notamment en Inde, au Mexique et au Vietnam. Le même rapport a noté que Foxconn pourrait compenser les retards imposés en faisant travailler les usines en heures supplémentaires.

Coronavirus continue de s’inquiéter

Le coronavirus – officiellement intitulé 2019-nCoV – est censé avoir un impact sur les ventes d’Apple de plusieurs manières. Cela va principalement avoir un impact sur les lignes de fabrication d’Apple via Foxconn et d’autres fournisseurs.

L’analyste Ming-Chi Kuo estime que les expéditions d’iPhone à elles seules pourraient être gravement perturbées, ce qui pourrait réduire les expéditions globales de 10%.

Apple a fermé la totalité de ses 42 magasins en Chine, ainsi qu’un nombre indéterminé de bureaux Apple locaux, dans ce qu’elle a appelé “une abondance de prudence” début février. Bien que les magasins auront un effet immédiat sur les revenus de la région, cela affectera également les revenus pour une période ultérieure, les clients potentiels choisissant de rester à la maison au lieu de risquer une infection.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a discuté de l’impact possible de l’épidémie de virus, à une époque où Apple n’avait rencontré qu’une fermeture de magasin et imposé une limitation des déplacements des employés. “Nous avons des plans alternatifs d’approvisionnement et d’urgence”, a expliqué Cook lors d’un appel aux investisseurs, tout en admettant qu’il tenait compte des retards de réouverture de l’usine dans ses prévisions.

Au 4 février, plus de 20 000 cas de coronavirus avaient été signalés dans le monde, avec 427 décès. De nouvelles informations suggèrent qu’environ 80% des décès signalés par le coronavirus avaient plus de 60 ans, 75% des victimes souffrant également d’un autre problème de santé à long terme ou d’une autre maladie. Le gouvernement chinois prend de la peine pour signaler tardivement la maladie et peut-être sous-déclarer les infections.