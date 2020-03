Les fournisseurs Internet américains ne tueront pas les connexions lors d’une épidémie de coronavirus

Les fournisseurs de services Internet à travers les États-Unis ont convenu avec la Federal Communications Commission de ne pas résilier les services pour les clients qui ne paient pas leurs factures à temps, dans le cadre d’un engagement à garder les gens connectés et à travailler pendant la pandémie de coronavirus.

Ajit Pai, président de la FCC

Baptisé «Keep Americans Connected Pledge», le président de la FCC, Ajit Pai, a appelé les entreprises de télécommunications à fournir des services Internet aux consommateurs et aux petites entreprises afin de minimiser les perturbations pour leurs clients. Soulignant l’importance de garder les gens connectés les uns aux autres pendant la grave épidémie de coronavirus, Pai souhaitait que les entreprises s’engagent à maintenir la connectivité pour les clients dans toutes les circonstances, sauf les plus exceptionnelles.

L’engagement pour les 60 prochains jours amène ceux qui l’acceptent à accepter de “ne pas résilier le service à des clients résidentiels ou de petites entreprises en raison de leur incapacité à payer leurs factures en raison des perturbations causées par la pandémie de coronavirus”. L’engagement appelle également à une renonciation à tout frais de retard causé par «les circonstances économiques liées à la pandémie de coronavirus», et à ouvrir des points d’accès Wi-Fi à toute personne qui en a besoin.

Moins de 24 heures après les appels de Pai à l’engagement, près de 70 fournisseurs d’accès Internet ont accepté d’accepter cet engagement. La liste comprend des noms majeurs tels que AT&T, Comcast, Cox Communications, Google Fibre, Sprint, T-Mobile, US Cellular et Verizon, ainsi que des mentions d’associations professionnelles connexes comme CTIA et NCTA.

“J’applaudis les entreprises qui ont déjà pris l’engagement de garder les Américains connectés”, a déclaré Pai. “Ils prennent les devants et prennent des mesures cruciales qui permettront aux Américains de rester plus facilement connectés pendant cette pandémie et de maintenir la distance sociale dont ils ont tant besoin. J’exhorte d’autres entreprises à les rejoindre. Cela peut être une période difficile pour notre pays” , mais si nous travaillons tous ensemble, je suis convaincu que nous pourrons relever le défi “

Pai a également appelé les fournisseurs de services à large bande à assouplir leurs politiques de plafonnement des données, les fournisseurs de téléphonie à renoncer aux frais d’interurbain et de dépassement et les opérateurs de réseau à prioriser les connexions utilisées par les hôpitaux et les fournisseurs de soins de santé.